Nema više lečenja kod kuće: Svi zaraženi koronavirusom MORAJU U BOLNICU

Pacijenti kod kojih je potvrđeno da su pozitivni na virus korona ne mogu se više lečiti u kućnoj izolaciji. Prema novim instrukcijama koje su od države dobile lokalne samouprave, oboleli treba da se iz kućne izolacije prebace u improvizovane bolnice , odakle posle trijaže, u zavisnosti od zdravstvenog stanja, mogu biti upućeni i u kovid-bolnice.

Lokalne samouprave dužne su da postupe po ovoj instrukciji koju su dobile od Ministarstva zdravlja i Instituta „Dr Milan Jovanović Batut“, prenose Novosti.

„To se, po odluci Vlade, odnosi na sve dijagnostikovane sa Kovidom 19. Razlog za donošenje ovako značajne odluke za zaustavljanje širenja infekcije virusom korona je dvojak: prvo što pacijenti sa dokazanim Kovidom 19 u kućama mogu da šire infekciju na članove porodice i okruženje, a drugo je nepredvidivost toka same bolesti, jer i kod pacijenata sa blagim simptomima bolest može da eskalira, odnosno da dođe do pogoršanja koje može da ugrozi život obolelog“, objašnjava dr Verica Jovanović, direktorka „Batuta“.

U obaveštenju upućenom lokalnim samoupravama navodi se da je prema instrukcijama predsednice Vlade i usvojenim protokolima lečenja pacijenata, bez odlaganja potrebno postupiti na sledeći način:

„Pacijenti sa Kovidom 19 ne mogu se više lečiti u kućnoj izolaciji. Pozitivni na Kovid 19 prema usvojenim protokolima upućuju se isključivo u kovid-bolnice, prema teritorijalnoj distribuciji: Beograd - Beogradski sajam, Niš - "Čair", Novi Sad - Novosadski sajam“, navodi se u instrukcijama.

Odluka se, kako nam je rekla dr Jovanović, odnosi na sve dijagnostikovane koji nisu u bolnicama, ali njeno sprovođenje će se, ipak, prilagođavati vremenu postavljanja dijagnoze i pojedinačnom zdravstvenom stanju svakog obolelog.

„Kada su u pitanju ranije dijagnostikovani slučajevi, postupaće se zavisno od toga koliko je prošlo od dijagnoze. Ako je prošlo od 12 do 14 dana, i dva testa u razmaku od 24 do 48 sati budu negativna, osoba se smatra izlečenom, ali treba da ostane u samoizolaciji. Oni koji još ne ispunjavaju kriterijum za ponovljeno testiranje, po ovoj odluci treba da pređu u privremene kovid-bolnice. Te privremene bolnice su za lakše pacijente, ali svako ko se tamo upućuje odlazi prvo u trijažni centar. U Beogradu su to Infektivna klinika KCS i KBC „Zemun“, koji je pretvoren u kovid-bolnicu, i tu će se zapravo odlučivati gde će dalje pacijenti koji su se lečili kod kuće - u kovid-bolnice ili u privremenu bolnicu na Sajmu“, objašnjava direktorka „Batuta“.

Ona kaže da na sprovođenju ove odluke radi više sistema:

„Svaka osoba pozitivna na Kovid 19 je u našoj centralnoj evidenciji. Kada je u pitanju praćenje njihovog stanja i pridržavanja preporučenih mera, pored zdravstvenog sistema pomoć pružaju inspekcije, zavodi za javno zdravlje, MUP...“, navodi ona.