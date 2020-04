View this post on Instagram

Poštovane kolege, medicinski radnici, Danas, na Svetski dan zdravlja, nalazimo se pred velikim izazovom, pred nevidljivim ali vrlo opasnim neprijateljem, virusom COVID-19. Očuvanje zdravlja svih nas i stabilnost zdravstvenog sistema, važniji su nego ikada. Dok gradjani misle o sebi i svojim najdražima, vi, medicinski radnici na prvo mesto stavljate zdravlje svih nas. Kao solidarni ljudi, zahvaljujemo vam tako što se trudimo da poštujemo sve mere zdravstvene zaštite. Zato što smo odgovorni, svi zajedno ćemo pobediti! #COVID19 #worldhealthday #drgradonacelnik