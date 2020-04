STRUKA OSUDILA NEODGOVORNO IZVEŠTAVANJE ANE LALIĆ! Dr Kisić: Takve priče nas ometaju dok spasavamo živote!

Nikada nas niko ništa nije pitao, a onda kad su plasirane netačne informacije, videli smo kakvog je to imalo odjeka. Dosta je to potrošilo naše snage, ocenila je zamenica direktora „Batuta“.

Prof. dr Darija Kisić Tepavčević, zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, kaže da je iznošenje neistinitih informacija portala Nova.rs o navodnom nedostatku medicinske zaštitne opreme u Kliničkom centru Vojvodine nepotrebno otežalo rad lekara koji se bore za ljudske živote! Podseća da su informacije koje je iznela novinarka portala Nova.rs Ana Lalić apsolutno netačne, što su institucije odmah i dokazale.

Sve je proverljivo

Na pitanje novinarke Kurira da li u situaciji u kojoj lekari spasavaju živote neproverene informacije otežavaju njihov rad, Kisić Tepavčević odgovara potvrdno.

- Često imamo i druge predstavnike, pokrajinskog sekretara kad je u pitanju ovaj deo naše zemlje, i nikada nas niko ništa nije pitao. A onda kada su plasirane netačne informacije, videli smo kakvog je to imalo odjeka. Dosta je to naše snage potrošilo. Brzo se otkrila istina, to je sve lako proverljivo. To je određenom broju osoba potrošilo nekoliko sati, da se odlazi, pokazuje, da se vidi stanje. To je bespotrebno, da sad usmeravamo snage na dokazivanje da je neko izneo informacije koje apsolutno nisu tačne - navela je ona.

Neprofesionalnost

Da podsetimo, pokazalo se da je novinarka Ana Lalić svesno obmanula javnost tvrdnjama da je stanje u KCV veoma loše, kao i da zaposleni nemaju adekvatnu zaštitnu opremu. Ne samo to, ona je prekršila i Kodeks novinara Srbije neblagovremenim izveštavanjem, jer je informacije objavila pet dana nakon što ih je dobila, a nije proverila da li se u međuvremenu stanje popravilo. Naime, sporni tekst je objavljen u sredu posle podne, iako se u istom tekstu navodi da su propusti nastali u petak i subotu. Kao što je svima, a posebno novinarima u Srbiji vrlo dobro poznato, situacija sa koronavirusom se menja ne iz dana u dan, već iz časa u čas. Pored toga, svuda je objavljeno i da je velika količina medicinske opreme u međuvremenu stigla iz Kine.

Takođe, u tekstu se navodi je kontaktirano sa KCV i Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, ali da on nisu dobili odgovor. Takav navod je u skladu s profesionalnim etičkim standardima ukoliko je tačan, što se ne može proveriti, ali je u tom slučaju neodgovorno to što nije proverila sa svojim izvorima da li se do momenta objavljivanja teksta nešto promenilo, a kasnije je utvrđeno da jeste, tj. da je oprema stigla.

Nemaju šta da brane: Podaci demantovali Lalićevu Inače, primetno je i da svi koji ovih dana brane Lalićevu, koja je bila privedena u policiju, pa je ubrzo puštena, uopšte ne iznose argumente u prilog njenoj tvrdnji da je pisala istinu. Nakon njenog teksta KCV je demantovao iznete navode, a sve su dokumentovali i podacima o stanju u toj ustanovi, iz čega se videlo da nemaju problem u radu. Prema pregledu stanja zaliha KC Vojvodine na dan 2. aprila 2020. vidi se da ima 6.210 zaštitnih maski, 14.502 FFP2 maske, kao i 254.450 komada zaštitnih rukavica, 68.040 kaljača, 726 vizira, 2.150 zaštitnih odela...