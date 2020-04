BRNABIĆ: Pažljivo odmeravamo nove restriktivne mere! Uvođenju celodnevne zabrane kretanja u Srbiji prethodiće nekoliko koraka

Zabrana kretanja od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 ujutro izrečena je zbog toga što su vikendi dani kada je najveća gužva i najmanje poštovanje poziva na samoizlaciju, rekla je danas premijerka Ana Brnabić.

Kako kaže, tokom vikenda trebalo bi da društevni kontakti budu smanjeni na minimum, a kako toga nema, plaća se cena.

- Ulazimo u šestu nedelju i očekujemo vrhunac epidemije tokom ovog vikenda. Čini mi se da je sve bolje što se pridržavanja mera tiče. Međutim, vikendi su zaista najviše poražavajući. Možete da vidite ljude koji voze bicikle, džogiraju, šetaju, u grupi su, a kada vi znate da ćete za posledicu videti broj zaraženih, morate da donesete još neke zabrane. Ne znam stvarno šta će biti nekome ko ne džogira dve nedelje - rekla je Brnabić

Ona upozorava da je zdravstveni sistem "prenapregnut" i da je razlog taj žato što je obolelima od Kovid-19 neophodno duže lečenje.

- U Beogradu i Nišu u potpunosti su popunjeni svi kapaciteti. Imamo plan da Pančevačka i Batajnička bolnica budu kovidske - kazala je Brnabić i dodala je da je teško izdržati nove udare samo zbog toga što ljudi ne poštuje mere.

Zato što ne poštuju, to bi mogao da bude završni udarac našem zdravstvenom sistemu, i da na kraju "pukne", kao što se to desilo širom Evrope, pa i u Americi - ukazala je predsednica vlade.Za sada je 24-časovni karantin predlog struke, objašnjva Brnabić.

- Struka je u potpunosti za to, a mi se trudimo da to izbegnemo. Predsednik Aleksandar Vučić je govorio da postoje možda još neki koraci do toga. Neke još razmatramo, kao na primer izolacija gradova žarišta, Beograda, Valjeva, Ćuprije - istakla je premijerka.O svemu tome, kako navodi, građani će biti pravoremeno informisani, ali kako kaže, ulazimo u početak kraja zahvaljujući "gvozdenoj disciplini".

"Pažljivo odmeravamo nove restriktivne mere"

Premijerka je rejla da je u okviru razgovora o novim restriktivnim merama bilo reči i o izolaciji većih gradova kao i zatvaranju velikih firmi na sedam do 14 dana.

- Pažljivo odmeravamo restriktivne mere. Trudimo se da to ne uradimo, jer su one važne za ekonomiju zemlje - dodala je premijerka za TV Prva posle sednice Kriznog štaba.Prema njenim rečima, implementacioni tim sa ministrom finansija radi na ekonomskim merama svakodnevno, neke od mera su već počele da se primenjuju, kao na primer, da se ne plaćaju porezi i doprinosi.Kako ističe, izuzetno je važno za penzionere da će od 10. aprila krenuti isplata penzija odjednom, a ne iz delova, a tog 10. će biti isplaćena i jednokratna podrška od 4.000 dinara.

- Dozvolićemo bankama da rade i preko vikenda da bi se isplatile penzije - kazala je premijerka.

Premijerka je ponovila da je doneta odluka da se policijski cas primenjuje od petka u 17.00 do ponedeljka u 5.00 ujutru, a da će iz toga biti izuzeti oni koji izvode kućne ljubimce subotom i nedeljom od 8 do 10 ujutro i od 23 do 1.00 iza ponoći.

Rekla je da će se neki izuzeci napraviti i za poljoprivrednike kako bi mogli da obrađuju svoje njive, i da se o tome razgovara sa nadležnima.

-Imamo izuzetak za popljoprivrednike i oni će moći da obrađuju i dobijanje dozvola za to će se ubrzati. Na tome radimo naporno i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kancelarijom za informacione tehnologije i e-upravom. Trudimo se da nema mnogo izuzetaka, jer je intencija da ljudi zaista sede kod kuće - objasnila je ona.

Prema njenim rečima, to nije poziv da ljudi izađu i da se druže, dozvoljeno je kretanje da ekonomija u Srbiji "koliko toliko opstane".

- Da možemo brže da se izdignemo, oporavimo i da vratimo ljudima radna mesta, a i naš rast - dodaje premijerka.

Kako kaže, svi treba da ostanu kod kuće, osim ako nije neophodno da se izađe napolje, jer ćemo tako što pre izaći iz ove situacije.