STAŠEVIĆ KARLIČIĆ ZA PINK: Strah je normalna emocija u vreme pandemije, a sa decom treba biti otvoren! Na OVAJ telefon se možete obratiti za pomoć

Direktorka Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" dr Ivana Stašević Karličić govoreći o strahu za vreme pandemije rekla je da je on normalna emocionalna reakcija koja nas je kroz evoluciju održala.

Stašević Karličić kaže i da će nas strah izvesti iz ove krize na najbolji mogući način.

- Većina populacije, ogromna većina će ovaj strah iskoristiti konstruktivno, da na bolji način prati mere vlade i preporuke stručnjaka koje su jasna smernica za preventivu i za bolji put da izađemo iz epidemije - rekla je dr Stašević Karičić za Nacionalni dnevnik TV Pink.

Kaže da ako strah pređe granicu, a to će se desiti kod slabo adaptibilnih osoba, one mogu da od 00 do 24 sata pozovu liniju Ministarstva zdravlja 0800-309-309.

- To je besplatan servis koji radi od 00 do 24 sata. Na telefonu su psihijatri i psiholozi, za sve ljude koji se nose sa krizom i koji se sporije adaptiraju - navela je Stašević Karličić.

Ona objašnjava da ima i onih koji su u ovakvoj situaciji ljuti i dodaje da je to jedan od mehanizama odbrane u krizi.

- Mnogo je teže biti ljut nego uplašen. Oni koji su ljuti su obično narcistični. Ali ta ljutnja je zapravo jedan od mehanizama odbrane u krizi. Trebalo bi razgovarati sa ljudima, to može da se prevaziđe. Mnogo je važna podrška okoline, ne smemo da izgubimo kontakt sa ljudima koji nas vole i koji su naša podrška. Bitno je i komunicirati sa prijateljima, telefonom, na primer, koji nam je svima široko dospupan - pojasnila je Stašević Karličić.

Odgovarajući na pitanje šta je to što pitaju ljudi koji pozovu pomenuti broj kaže da su to pitanja koja su vezana za aktuelnu epidemiju, kakav je virus, kako se bolest prenosi, kako se širi.

- Tu su i pitanja u vezi sa egzistencijalnim strahovima, strahom od zaraze, strahom da li će dobiti adekvatnu pomoć od zdravstvenih službi i slično - rekla je dr Stašević Karličić.

Dodaje da je zdravstveni sistem pokazao koliko može i koliko je jak, kao i da je zaslužio poverenje.

Mentalno stanje nacije zadovoljavajuće

Govoreći o mentalnom stanju nacije Stašević Karličić kaže da je ono relativno zadovoljavajuće pogotovo zato što je i pre proglašenja epidemije Ministarstvo zdravlja čitavog februara radilo na pripremama.

- Mi smo svakodnevno dobijali algoritme o postupanjima, upoznavali se sa virusom, sa oboljenjem koji virus izaziva... Mislim da zdravstveni sistem živi svoje najslavnije dane u prethodnih nekoliko decenija - rekla je ona.

Govoreći o razvodu brakova u doba izolacije Stašević Karličić je rekla da ovo jeste vreme u kojem možemo da se vratimo sebi i dobro se upoznamo.

- To je dobra prilika za izlazak iz svekolike krize kako društvene, tako i lične. Ono što je možda najvažnije je to što ćemo biti u takvoj mogućnosti da dobro i realno sagledamo i sebe i lične odnose sa našim najbližim - kazala je ona.

Stašević Karličić dodaje da ljudi sada mogu da vide koliko su kao jedinke važne.

Sa decom biti otvoren

Ona je rekla da bi sa decom trebalo biti potpuno otvoren kada je u pitanju razgovor o koronavirusu i merama u borbi sa ovom bolesti.

- Oni mogu puno da shvate. Trebalo bi im dati konkretne zadatke i otvoreno govoriti na njima dostupan način, u skladu sa uzrastom objasniti o čemu se radi. Sama činjenica da dobro prate onlajn nastavu pokazuje koliko su i oni spremni da se solidarišu sa društvom - navela je dr Stašević Karličić.

Boravak u privremenim bolnicama

Osvrćući se i na strahove pojedinaca od boravka u privremenim bolnicama i pričama o uslovima u njima, dr Stašević Karličić kaže da je jednu takvu, Beogradski sajam, posetila i da su uslovi odlični.

- Ljudi ne vole da budu bolesni. To ih obeležava. Posebno sada kada se osećaju krivima jer mogu da prošire virus. Ja sam lično bila na Sajmu i uslovi su odlični. Ta privremena bolnica izgleda bolje nego neke druge u zemlji i inostranstvu, mnogo bolje izgleda uživo nego na slikama. Važno je da ljudi odlaze u bolnicu kada su zaraženi, jer se tako sprečava širenje virusa. Potpuno sam sigurna da će građani to uvažiti jer im je interesu i imaju svest koliko je bitno da što pre završimo sa epidemijom - kazala je Stašević Karličić.

Kako dodaje, istinski heroji su oni koji poštuju mere Vlade jer tako štite i svoje, zdravlje svojih najbližih, ali i zdravlje zdravstvenih radnika koji su sada na prvoj liniji odbrane.