Doktor Gojković za Pink: Dobro je što nemamo skokove u broju obolelih od koronavirusa, još uvek smo u fazi u kojoj možemo da ga kontrolišemo!

U poslednih par dana imamo konstatan broj novozaraženih koji se kreće od 200 do 250, što govori da smo u fazi kada još uvek možemo da kontrolišemo situaciju sa virusom, rekao je za TV PINK pokrajinski sekretar za zdravstvo prof. dr Zoran Gojković

„Problem nastaje kada imamo eksponencijalno povećanje broja obolelih, i to je ozbiljan signal i alarm za uzbunu. Dokle god je ujednačen tempo obolelih, mi smo u situaciji da možemo da kontrolišemo epidemiju. Ono što je dobro jeste, da to sada imamo u jednom dužem vremenskom periodu, ali nije dobro što to već traje duži vremenski period“, rekao je dr Gojković.

Kako kaže, ukoliko bude povećanja broja obolelih, značiće da su socijalni kontatki bili izraziti prošlog vikenda i to će nam, ističe, doći na naplatu.

Doktor dodaje da nikako nije dobro što imamo veliki broj obolelih u bolnicama, i što je kapacitet virusa u tim kontaktima bio mnogo blizak.

„Ljudi koji su u težoj kliničkoj slici ipak bili u kontaktu sa većom koncentracijom virusa. Ili su bili u zatvorenim prostorima ili su imali fizički kontakt sa drugom osobom. Upravo zbog toga je koncentracija virusa u organizmu mnogo veća kao i sam odgovor organizma. Ako uz sve to imaju i neke propratne bolesti, njihove komplikacije su teže i učestalije“, rekao je dr Gojković.

Doktor je rekao da imamo najmanji broj smrtnosti u odnosu na broj stanovnika.

„Na kraju kada se sve podvuče, ključna stvar će biti, ne koliko je ljudi obolelo, već koliko je umrlo. Ozbiljni naučni radovi govore da će se ova pandemija završiti kada 70, 80 posto ljudi bude dobilo virus i da on više neće moći da se prenosi jer ćemo imati kolektivni imunitet“, rekao je dr Gojković i dodao da će se snaga zdravstvenog sistema preko broja smrtnih slučajeva.

Dr Gojković je rekao da je svuda broj zaraženih zdravstvenih radnka visok, jer su ni u stalnom kontaktu sa ljudima, a ni jedna zaštita ne može da štiti 100 posto.

„Studije pokazuju da je nepoštovanje procedure skidanja i stavljanja zaštitne opreme ključno u tome da li će se neko zaraziti ili neće“, rekao je dr Gojković.

Kako kaže, zdravstveni radnici nekada nisu ni u mogućnosti da primene svu svoju zaštitu, jer u sekundi moraju da spašavaju život, i zato se, dodaje, i nazivaju heroji našeg doba.

Oni takođe, isto kao i drugi građani, dolaze i mimo posla u kontakte, kaže dr Gojković i dodaje da oni mogu i u okviru svog klastera da zaraze i ostale svoje ukućane.

„Najveći problem je što će vam zaražen zdravstveni radnik, koji je sproveo sve procedure zaštite, a pri tom nema simptome, doći u bolnicu i raditi sa pacijentima. I to se ne dešava samo kod nas, već i u svim sistemima. Ključno je uvek pronaći nultog pacijenta i da se on i njegovi kontakti stave pod kontrolu“, rekao je dr Gojković.

On ističe da je bitna zaštita cele mreže zdravstvenih ustanova.

Doktor je komentarišući to što u Njujorku sestre rade iako imaju koronavirus, rekao da je to kapitalizam i da to tamo tako funkcioniše.

„Ako hoćete da radite morate da radite, bez obzira da li imate neku bolest.