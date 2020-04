Nisam kašljao, imao sam temperaturu 37 i OVAJ ČUDAN SIMPTOM: Srđan se zarazio koronom u PRODAVNICI U BEOGRADU! Do najsitnijih detalja opisuje kako teče borba i ŠTA JE KLJUČNO

On je građanima Srbije poslao važnu poruku i savet kako da se čuvaju opakog virusa.

Srđan Tošić (44) iz Kragujevca zaražen je novim virusom korona. On se poslednjih dana nalazi u Kragujevcu na bolničkom lečenju i kako kaže dobro se oseća.

- Sumnjam da sam se zarazio u nekom od marketa u Beogradu. Prvo sam osećao malaksalost, potom me je danima lomila temperatura, nisam mogao da gledam niti da sedim, a raste iz dana u dan. Šest dana je prošlo dok me nisu primili u Dom zdravlja u Topoli. Dali su mi infuziju i diklofen inekciju. Tad mi je bilo bolje, ali preko noći sam dobio ponovo temperaturu, jednostavno lomi sve u meni da ne mogu da gledam. Nisam mislio da je korona iskreno, mislio sam jača prehlada, ali se u bolnici ispostavilo da sam pozitivan na koronavirus. Imao sam upalu pluća, otežano disanje, temperatura varira od 37 do 39,4 - objasnio je pacijent Srđan Tošić za Informer.

Prema njegovim rečima imunitet je kod ovog virusa veoma bitan faktor.

- Ovde većina pacijenata kašlje, ja nisam kašljao. Sve zavisi do imuniteta koliko sam ja shvatio boraveći ovde, čak pričaju lekari da možeš da budeš nosilac virusa, a da nemaš simptome. Najbitnija je dezinfekcija, higijena i izolacija, da ljudi nisu u kontaktu, jer se lako prenosi - ističe ovaj pacijent zaražen Covidom-19 i naglašava da još jedan važan simptom prati ovu zaraznu bolest.

"Izgubio sam miris i ukus, tek od pre par dana sam počeo da jedem i osećam. Dobijamo vitamine i lek protiv malarije. I ostali pacijenti se žale isto na to. Inače, jedemo sve, samo ko može kada se vrati apetit. Danas mi je mnogo bolje, svakog dana se sve bolje osećam. Ovde su svi lakši bolesnici, teži su na infektivnom, a najteži na intenzivnoj."

Njegova supruga i sin su u izolaciji, Tošić virus nije preneo nikome i to je kako kaže najveća sreća.

- Srećom, na poslu su svi zdravi, supruga i sin takođe. Zbog toga sam najsrećniji, bitno je da nikome nisam preneo virus. Moji su u strogoj izolaciji, hvala Bogu zdravi su. Iz SUP-a ih zovu svakog dana, čak ih i ljudi iz Opštine obilaze, donesu do vrata hranu i sve što im treba, daju račun, supruga plati dezifikuje i unese u dom - rekao je Srđan.

Tošić poručuje građanima Srbije da se čuvaju jer je virus opasan:

"Slušajte savete stručnih ljudi, ne pričaju uzalud da sedimo kod kuće i da budemo strpljivi, sve će proći. Čuvajte se."

On je iskazao zahvalnost svima koji su ga podržavali prethodnih dana za vreme bolničkog lečenja.

"Hvala svima na podršci koja mi je mnogo značila da istrajem".