Nebojša Stefanović: Kontrola samoizolacije je ogroman posao, dnevno moramo da pozovemo 100.000 LJUDI

Policija je brzo odgovorila izazovima vanrednih mera, a kontrola izolacije nam je najteža, s tim se nismo sretali, kaže ministar Nebojša Stefanović.

Da li je MUP bio spreman za borbu protiv epidemije?

- Mislim da je Ministarstvo unutrašnjih poslova uspelo da u kratkom periodu pokaže dobar odziv na sve ono što je država od nas tražila, bez obzira što ovakvu vrstu pandemije niko nije mogao da predvidi. Naši ljudi su se srcem upustili u borbu za zdravlje ljudi i njihovu bezbednost, a istovremeno smo se dobro pripremili i strateški i taktički postavili prema situaciji od prvog dana. Uspeli smo da prvenstveno zaštitimo naše ljude, a da istovremeno u punom kapacitetu preuzmemo dužnosti i obaveze u zaštiti stanovništva i pružanju pomoći.

Koji su novi zadaci dopali pripadnicima MUP-a u ovoj borbi?

- Ono što jeste novo za policiju je kontrola samoizolacije. To je ogroman posao, gde je recimo u jednom trenutku bilo blizu stotinu hiljada ljudi koje treba da pozovete telefonom na dnevnom nivou, da ih obiđete. Zamislite samo da okrenete 100.000 telefona. Znate da nećete svakog dobiti u svakom trenutku. Negde je neko zauzet, negde se neko ne javlja. Pa onda morate da pošaljete patrolu da ustanovite da li je zaista kod kuće, čak iako se javio. Zatim provera koliko građani poštuju policijski čas, mere zabrane okupljanja na javnim mestima, podrška najstarijim sugrađanima, koordinacija svih volonterskih centara širom Srbije i naravno redovni zadaci koji nisu ni u jednom trenutku pali u drugi plan. Pripadnici MUP-a takođe odgovaraju na mejlove i pozive građana. Potrudili su se da na svaki od više od 30.000 poziva i mejlova koliko im je stiglo odgovore građanima u roku od 60 minuta, kako bi ljudi bili pravovremeno i dobro informisani ukoliko imaju bilo kakve nedoumice. Ukoliko nije bilo u našoj nadležnosti, pomagali smo im tako što smo ih povezivali sa drugim institucijama koje mogu da im pomognu. Preuzeli smo na sebe da građani mogu da pozovu za sve što treba, kako ne bi lutali u potrazi za informacijom.

Razgovarali ste lično sa starijima koji ne smeju da izlaze iz svojih domova. Kakvi su vam utisci tih razgovora?

- Naši najstariji građani imaju puno razumevanje za sve što preduzimamo. Svesni su da su ove mere neophodne kako bi zaštitili njihovo i zdravlje drugih ljudi. Razumem da ljudi nekada jako teško podnose što su u zatvorenom prostoru i što ne mogu da priušte sebi šetnju, ali vidim da razumeju da to nije hir već potreba da spasemo živote ljudi. Ako se poredimo sa nekim drugim zemljama, kada je u pitanju populacija najstarijih sugrađana, imamo mnogo manje obolelih, a oni su faktički najugroženiji.

Šta pomislite kada vidite ljude koji roštiljaju, izlaze masovno na šetališta... Ima klipova sa porukom da se prkosi policiji...

- Srećom, sve je manje takvih ljudi. Ali razumem one koji ih gledaju sa prozora i osećaju bes i kažu: "Kako ja sad sedim u kući, a njih 30 roštilja". Razumem bes tih ljudi, ali mislim da kao društvo postajemo zreliji kako vreme odmiče. Imali smo na početku fazu buntovničkog ponašanja, jer ljudi kada im nešto zabranite moraju prvi dan da izađu i kažu: "E ne može mi niko ništa, ja ću da prekršim policijski čas". Onda su ljudi shvatili da će se neko razboleti ili umreti. Ljudi sada kritikuju i prijavljuju takvo ponašanje. U tom smislu sam zahvalan građanima i u ime policajaca na terenu. Najveći broj ljudi poštuje mere, a oni koji krše biće kažnjeni, to vam obećavam. Uopšte me ne zanima ni kako se zovu i da li su imućni.

Za vikend sledi i najduži policijski čas. Očekujete li da će građani poštovati mere Vlade?

- Očekujem, jer vidim da su građani iz dana u dan sve disciplinovaniji. Kada vidimo da, zavisno od našeg ponašanja i smanjenja socijalnih kontakata, imamo manje pomeranje krive novozaraženih, Ljudi koji dospeju u bolnice ili na respiratore, onda shvatimo da se sve to vredi. Važno je da ljudi razumeju da moramo da zaštitimo i naše najstarije i našu decu. Jer, ako smo mi neozbiljni i neodgovorni, možemo ugroziti druge koji će možda završiti u bolnici na respiratoru. Važno je da ljudi shvate da su ovo mere koje štite živote i ako ih dosledno primenimo, brže ćemo moći da se vratimo normalnom životu i da prođemo sa što manje posledica. Ako budemo neodgovorni, biće nam teže. Dakle sudbina je u našim rukama. Nije to više pitanje zdravstvenog sistema, ne možemo da kažemo da su samo lekari i medicinko osoblje odgovorni, samo policajci, vojnici ili neko sasvim drugi. Svi smo odgovorni. Da bi mogli da krenemo putem oporavka, potrebno je da se prvo ovo završi. Da bi se završilo, moramo da pokažemo snagu i jedinstvo. Zato očekujem da će se ljudi pridržavati mera Vlade Srbije tokom predstojećeg vikenda. Na kraju krajeva, neće to trajati 20, već nešto više od dva dana.

Imali smo prilike da vidimo na internetu snimke španske policije kako zabavlja ljude koji su u izolaciji. Koji gest srpske policije biste vi izdvojili?

- Pre svega, moram da istaknem da je Španija nama bratska zemlja, koja je više puta bila uz nas, kao i da imamo veoma blisku saradnju sa njihovom policijom. Video sam kako su oni pokazali podršku svojim građanima i drago mi je što ih drži duh po kome su prepoznatljivi. I naši policajci su u mnogim trenucima pokazali da znaju da iznenade sugrađane. Bilo da su im nosili hranu, šetali im kućne Ljubimce i obavili neke druge svakodnevne poslove umesto njih. Zaista sam ponosan na pripadnike MUP-a, koji rizikuju svoje zdravlje, ali ne postavljaju nikakvo pitanje kada treba da izađu u potrole i učine sve što je neophodno kako bi zaštitili građane.

Nažalost imamo slučajeve pripadnika MUP-a koji su se zarazili koronom.

- Do sada je kod 87 pripadnika MUP-a potvrđena zaraza virusom korona i imamo 840 kolega u samoizolaciji. Pre nekoliko dana je bilo ih je 920 u samoizolaciji, ali taj broj se polako smanjuje. Imamo one koji su se već vratili svojim zadacima, kao i mnoge koji se uspešno oporavljaju od bolesti. Imajući u vidu broj ljudi sa kojima su se, recimo susreli granični policajci, pošto je 300.000-400.000 ljudi ušlo u našu zemlju, ali kontrole koje naši pripadnici svakodneno imaju na brojnim punktovima širom Srbije, mislim da su policajci pokazali ozbiljnost i da su adekvatno koristili zaštitnu opremu. Naravno, nemoguće je da se niko ne razboli, jer ti ljudi imaju i privatne kontakte.

Da li se tokom vanrednog stanja povećala stopa kriminala u Srbiji?

- Naprotiv, imamo pad i od početka vanrednog stanja stopa kriminala je smanjena za oko 55 odsto. Voleli bismo da je to trend, ali znamo da to nije realno. Naprosto, imate policijski čas, mnogo je manje ljudi i automobila na ulici i sve se i lakše i brže kontroliše. Naravno, policija uz sve vanredne zadatke, obavlja i svoje redovne o čemu govore i brojna hapšenja onih koji pokušaju da iskoriste ovo stanje da se usude da pljačkaju, švercuju narkotike i bave se bilo kojom vrstom kriminala.

Brojne su dileme po pitanju žrtava nasilja u porodici. Da li njih sada u vanrednom stanju nema ko da zaštiti?

- Nikako. Kao što sam i rekao, policija obavlja svoje zadatke, kako pre, tako i u vanrednom stanju. Za reagovanje u ovim slučajevima smo našli modele koji su u skladu sa svim odlukama Vlade po pitanju vanrednog stanja i poručujemo nasilnicima da se nikako ne igraju i da žrtve niko neće ostaviti nezaštićene. U ovom trenutku imamo, statistički gledano, smanjenje porodičnog nasilja, ali pozivamo žene da ne oklevaju ni časa, da odmah prijave svaku pretnju, fizičko nasilje ili bilo šta što dožive kao ugrožavajuće. Ne treba da se sekiraju, reagovaćemo brzo i njihova policija će u svakom trenutku biti tu za njih.

Šta se za vas lično promenilo u svakodnevnoj rutini u doba korone?

- U profesionalnom pogledu, neobično mi je što sada više vremena provodim u kancelariji. Navikao sam da sam na terenu, da obilazim policijske službenike i razgovaram sa njima. Privatno, iskreno zbog većeg broja kontakata sa ljudima na poslu, ograničavam donekle kontakte sa svojom decom, ona su još uvek mala, i gledam da ih što manje izložim bilo kakvom riziku. Nažalost, u ovakvim trenutcima čovek te lične stvari mora da stavi u drugi plan. Sve ostalo mi ne pada teško, jer se moja svakodnevna rutina ne razlikuje mnogo. Naprimer moji roditelji, zatim imam žive i bake i deke, svakodnevno pitaju telefonom za svoje unuke, odnosno praunuke, jer sada ne mogu da ih viđaju. Zato odlično razumem žrtvu koju trenutno podnose naši najstariji sugrađani, koji su imali te rutine da svakog dana viđaju svoje unuke i praunuke i da provode vreme sa njima. Upravo njihova disciplina koju pokazuju sada kada to ne rade, treba da je inspiracija za sve. Jer ako oni mogu da se odreknu tako važne stvari, onda možemo i svi mi ostali odlaska u kafić i baš zato ne treba da kukamo.

Sin predsednika Aleksandra Vučića je pozitivan na virus korona. Smešten je na Infektivnu kliniku.

- Koliko god da ste svesni da se takve stvari mogu desiti, teško je kada se to dogodi nekom koga poznajete. Danila znam od rođenja. Uvek je bio borac. Ni u jednom trenutku nije razmišljao "ja sam predsednikov sin, neću da rizikujem, povući ću se u neku kuću i odmarati se", naprotiv od početka se uključio u volontiranje, išao da pomogne narodu gde je trebalo... Želim mu da se što pre oporavi i nadam se da će on to pregurati. Mlad je i verujem da će uspeti da se izbori sa virusom i u potpunosti oporavi.

Ponosan sam što medicinari kažu da smo reagovali dobro

Da li mislite da se Srbija dobro snašla u dosadašnjoj borbi protiv korone?

- Sve uvek može bolje. Ali sam ponosan što medicinska struka kaže da je ovo do sada bilo dobro. To kažu i epidemiolozi, infektolozi i svi ostali iz oblasti medicine. Oni ocenjuju da se Srbija u datim okolnostima, uzevši u obzir šta se dešava u celom svetu, dobro ponela i uspela da se organizuje, da je i pored prihvata 300.000 ljudi koji su došli uglavnom iz zaraženih područja i rasejali se po celoj zemlji, Srbija uspela da uradi sve ono što je u njenoj moći. Smatram da to ne bi bilo moguće da prethodno nismo uspeli da ekonomski oporavimo zemlju. To je važno, jer ako pogledate kako su pre šest, sedam godina izgledali i "Dragiša Mišović", Infektivna klinika, kakvo je stanje bilo u Nišu pre izgradnje Kliničkog centra, kako su izgledale sve druge klinike u zemlji i da je lekar imao platu kakvu danas imaju medicinske sestre, shvatićete zašto je važno. Nije dobro svakako kada dospete u bolnicu, ali kada već morate da budete tamo, veoma je značajno kakvi su u njima uslovi. Mislim da smo kao država mnogo uradili da obnovimo naš urušeni sistem zdravstva i da je i u ovako teškoj situaciji jasno da je svo to ulaganje u objekte, opremu i osoblje bio pravi potez. A sve to opet ne bi bilo moguće da kupite, ako nemate snažnu ekonomiju.