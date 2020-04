Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura u Srbiji će se kretati od 2 C do 8 C, a najviša dnevna od 21 C do 24 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 8 C, a najviša dnevna oko 23 C.

Izgledi vremena u Srbiji do 19. aprila:

U ponedeljak će preovlađivati sunčano i toplo vreme, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom iznad proseka, od 22 do 25 C.

U utorak prolazno naoblačenje sa kišom, osetnim padom temperature i umerenim do jakim severnim vetrom, koje će ujutru zahvatiti severne i zapadne, tokom prepodneva proširiće se i na ostale predela.

Na visokim planinama padaće sneg. Uveče i tokom noći prestanak padavina i razvedravanje prvo na severozapadu.

Od srede pretežno sunčano, u sredu i četvrtak jutro sveže ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a najviša dnevna temperatura do kraja perioda u postepenom porastu.