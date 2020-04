Da u Srbiji nisu preduzete stroge mere sve bi bilo gotovo za šest nedelja, sa ogromnim brojem zaraženih i hospitalizovanih pacijenata, rekao je epidemiolog dr Predrag Kon na konferenciji za medije u Palati Srbija povodom epidemije virusa korona.

Dr Kon kaže da bismo, u slučaju da mere nisu preduzete na vreme, imali "X scenario", a ne "srpski scenario".

- Ne znam da li bi bilo kao u Italiji ili Španiji, ali bilo bi eksplozivno, i to je bez sumnje! Šta to znači? To znači da bi se sve završilo za 6 nedelja i to sa velikim brojem zaraženih, mnogo hospitalizovanih u kratkom periodu i sa mnogo onih koji moraju na respiratore u kratkom periodu. Sve bismo imali odjednom, i u takvim situacijama nijedan zdravstveni sistem na svetu ne može da se izbori - kaže dr Kon.

Italy reports 5,560 new cases of coronavirus and 651 new deaths bringing their total to 59,138 Cases & 5,476 Deaths.

Hospitals overwhelmed as hundreds die daily from the coronavirus.



Please pray for Italy 🙏💔#coronavirus#Italy#COVID19#pandemicpic.twitter.com/lcdpzOUzfQ