Počinje deratizacija javnih površina u Zemunu

Sektor ekologije i unapređenja životne sredine JKP „Gradska čistoća“ počinje sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije glodara na javnim površinama na teritotiji GO Zemun.

Na osnovu stalnog monitoringa koji se sprovodi na svim opštinama, kao i po prijavama sugrađana, ciklus deratizacije koji se već sprovodi na području GO Novi Beograd, počinje i na području GO Zemun.

Pod deratizacijom se podrazumevaju kompleksne mere suzbijanja populacija mišolikih glodara, odnosno pacova i miševa, u cilju smanjenja njihovog broja u gradskoj sredini kako iz epidemioloških razloga, tako i u cilju sprečavanja eventualne ekonomske štete.

Pre izvođenja sistematske deratizacije vrši se obilazak terena i posebna pažnja posvećuje žarištima koja su utvrđena ranijih godina.

Sugrađani ne treba da budu zabrinuti zbog procesa deratizacije javnih površina, jer se ona sprovodi po strogim merama struke. Preparat se postavlja u aktivne rupe štetnih glodara. Rupe se zatvaraju, kako bi preparat ostao nedostupan deci i životinjama.

Mesta na kojima je preparat postavljen se obeležavaju obaveštenjem.

Mere kontrole i smanjenja populacije glodara obuhvatiće neuređene ili delimično uređene međublokovske površine, nehigijenska naselja, kao i obale reka, potoka i priobalje.

Po završetku akcije na ovim opštinama, ekipe „Čistoće“ nastaviće sa deratizacijom i na preostalih 14 beogradskih opština iz nadležnosti Sektora ekologije i unapređenja životne sredine.

Deratizacija je proces koji se obavlja dugi niz godina i neophodna je kako bismo smanjili populaciju glodara, koji osim što su prenosnici ili rezervoari mnogih zaraznih bolesti, opasnih po ljude i životinje, mogu izazvati i veliku materijalnu štetu uništavajući glodanjem vodovodne cevi, električne i telekomunikacione vodove, a ukoliko uđu u domove zagaditi i uništiti ambalažu, namirnice i nameštaj.

Sugrađani se mole da u ovim danima ne zanemare i važnost očuvanja i zaštite životne sredine, posebno u naseljima gde je, nažalost, primećeno učestalo formiranje „divljih“ deponija. Iz „Čistoće“ podsećaju da je od ključnog značaja da se otpad pravilno odlaže i isključivo na mesta za to propisana, kako bi ekipe preduzeća u vanrednim okolnostima mogle da budu efikasne u održavanju higijene u gradu Beogradu.

Apel svim Beograđanima da tokom policijskog časa otpad drže na terasama ili ispred vrata svojih stanova do ponedeljka ujutro, ukoliko nemaju radno angažovane komšije ili one koji imaju kućne ljubimce i koji bi mogli umesto njih da iznesu komunalni otpad do kontejnera.

U ponedeljak 13. aprila se očekuje veća količina otpada, pa će rad ekipa „Gradske čistoće“ biti pojačan, kako ne bi došlo do gomilanja i rasipanja smeća koje za vreme pandemije može biti kontaminirano.

Takođe, sugrađani mogu da prijave lokacije na kojima primete povećano prisustvo glodara pozivom na besplatan broj telefona 0800–000807 svakog radnog dana od 07 do 15 časova ili putem elektronske pošte na adresu ekologija@gradskacistoca.rs