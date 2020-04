Kon je konstatovao i da se ne poklapaju mišljenja naše struke sa mišljenjem kineskih stručnjaka, koji su rekli da do vrhunca virusa u Srbiji još nije došlo.

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je da je merama prevencije epidemija razvučena i da je potrebno oko deset nedelja da se ona smiri.

- Ovaj virus pripada respiratornim virusima, a respiratorne infekcije imaju tipične epidemijske procese koji traju šest do osam nedelja, bez mera koje smo mi preuzeli. Sa tim merama se čitava situacija menja. Mi smo namerno to produžili, šest do osam nedelja je uobičajno da smo pustili da se virus širi i da nismo ništa radili. Sobzirom da je to novi virus, nismo znali previše o njemu, u međuvremenu smo saznali, i zbog toga smo mi razvukli taj period na 10 do 12 nedelja. Zato sam danas govorio o svom optimizmu, to su razlozi zbog kojih gajim taj optimizam jer kako sam rekao, sada je počelo drugo poluvreme u kome mi vodimo - rekao je Kon.

Na pitanje zbog čega je pre nekoliko dana izjavio da virus nije pod kontrolom, a danas je optimističan, Kon je izjavio da verovatno nije bio dovoljno razumljiv tada.

- Verovatno ja nisam bio dovoljno razumljiv kada sam pre par dana rekao da virus nije pod kontrolom, danas je bio drugi smisao, mislio sam na to da li zdravstveni sistem funkcioniše i da li može da izdrži ovaj broj pacijenata - rekao je Kon.

Usledila je konstatacija da se ne poklapaju mišljenja naše struke sa mišljenjem kineskih stručnjaka koji su rekli da do vrhunca virusa u Srbiji još nije došlo. Epidemiolog Kon kaže da su i oni i domaća struka u pravu.

- Sam epidemiski proces teče, bez obzira da li mi testiramo ljude ili ne, ali, mi smo na početku testirali samo one koji su imali ozbiljan oblik oboljenja, a ove sa blagim simptomima nismo. Sada se testira mnogo više, ranije je bilo po 200, a danas je 2.000, zbog toga su mnogi ljudi zbunjeni i zato ne možemo da uporedimo i broj zaraženih i broj preminulih sa prethodnim periodom jer samim tim što je broj testiranih veći logično je da i broj pozitivnih bude veći - objasnio je Kon.

Doktor Kon je rekao da je virus izazvao pandemiju i da nije verovao da ima toliki potenicijal i naglasio da su brzi testovi nepouzdani.

- To je diskutabilno, u teoriji moguće. Priča se i da se prenosi putem krvi, mislim da ovo unosi nemir. Postoji redosled i način ponašanja i u ovoj situaciji pre svega treba da pratimo ono što znamo o virusu, što su činjenice. Teoretski je sve moguće, ali najvažnije je da pratimo samo ono što se dešava u najvećem broju slučajeva. Sa stopostotnom sigurnošću možemo da kažemo da je virus izazvao pandemiju. Smrtnost je relativan pojam. Brojilac i imenilac kada delite i ispitujete je nepoznat. Svuda se gleda broj umrlih u odnosu na broj testiranih - rekao je Kon.

On je rekao da postoji niz pitanja koja idu zajedno sa svim što se dešava kada je pandemija u pitanju kao i da nije lako napraviti 24-časovni karantin.