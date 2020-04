PRVI POLJUBAC POD MASKAMA! Bračni par iz Šapca pred matičarem uprkos koroni - venčanje za pamćenje bez svatova, muzike i fotografa

Venčanja u Srbiji, zakazana za ovo proleće, mahom se otkazuju, ali to nije bio slučaj sa mladim bračnim parom iz Šapca koji je odlučio da stane na ludi kamen uprkos pandemiji koronavirusa i vanrednom stanju.

Nemanja (25) i Milena Šobić (24) nisu imali svatove, ni svadbeno veselje, ali nema sumnje da je ovo ipak bilo venčanje za pamćenje.

- Svadba je bila zakazana za 26. april, ali zbog novonastale situacije morali smo da otkažemo. Odlucili smo da se ipak venčamo, iako nismo bili sigurni da li će biti policijski čas od 24 sata - ispričala je Milena za naš portal.

Svadba je, kaže, planirana još pre godinu dana i trebalo je da bude 400 zvanica, ali se, nažalost, desila se korona i veselje su morali da pomere za neki drugi put.

Odlučili su ipak da se venčaju, pa su sudbonosno da izgovorili pod maskama u prisustvu samo matičara i kumova i uz, koliko je to moguće, poštovanje mera socijalne distance.

Možete poljubiti mladu, ali ne skidajte masku

- Bilo je neobično i jako smešno. Dobili smo čak komentar od matičarke da je ovo istorijski događaj - kaže Milena, koja će zajedno sa suprogom moći deci da priča kako su im se roditelji venčali u nesvakidašnjim okolnostima.

Da je venčanje bračnog para Šobić istorijski događaj nije daleko od istine, budući da su matične službe u svim opštinama dobile uputstva o otkazivanju ili odlaganju venčanja i malo je mladenaca koji ne žele da odustanu.

Nije bilo muzike, fotografa, ručka, gostiju, a mlada nije imala priliku ni da baca bidermajer. Za sve to će, kažu Sobići, biti prilike.

Svadbeno veselje kada i krštenje sina

Milena i Nemanja ne žale što su se u ovakvim okolnostima odlučili da stanu pred matičara, ali i ne odustaju od svadbenog veselja.

- Naravno, proslavu ćemo organizovati kada ovo sve prođe, a možda čak i zajedno sa krštenjem našeg sina - dodaje ponosno Milena, koja je u šestom mesecu trudnoće.

Nesvakidašnje okolnosti, koje je izazvala pandemija koronavirusa, njihovo venčanje čine posebnim i drugačijim, a kako kažu sigurno će ga i zbog toga pamtiti do kraja života.

Venčanja su moguća, ali bez grljenja i ljubljenja

Za one koji žele da se venčaju bez obzira na vanredno stanje, matičari to čine tokom radnog vremena, poštujući mere predostrožnosti i zabrane kretanja. Prema preporuci Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, venčanje mogu da se obave isključivo u kancelariji matične službe, samo uz prisustvo matičara i njihovih svedoka. To znači da ceremoniji može prisustvovati najviše četvoro ljudi, uz pridržavanje mera zaštite. Takođe, preporučeno je da matičari i kumovi svoje čestitke saopšte usmeno, bez rukovanja, grljenja i ljubljenja.