ZAVRŠEN NAJDUŽI POLICIJSKI ČAS! Oko 680 ljudi nije poštovalo mere

Građani Srbije su u velikoj meri bili disciplinovani i ispoštovali su do sada najduži policijski čas koji je počeo u petak u 17 sati i trajao je do jutros do 5.

Nesto više od 680 ljudi je procesuirano, jer nisu poštovali policijski čas. Oni su privedeni kod sudije za prekršaje i kažnjeni su novčano u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara. Zbog kršenja mere samoizolacije u pritvorima u Pirotu, Požarevcu i Vršcu trenutno je 128 osoba.