GODIŠNJICA SMRTI NEKADAŠANJE PRVE DAME SRBIJE I JUGOSLAVIJE: Sutra se navršava godinu dana od kada je preminula Mira Marković!

Udovica bivšeg pedsednika Srbije i SR Jugoslavije Mirjana Marković (77) preminula je 14. aprila 2019. godine od upale pluća.

Udovica bivšeg predsednika Srbije i SRJ i lidera SPS-a Slobodana Miloševića, preminula je u posebnoj vojnoj bolnici Federalne službe bezbednostiu Rusiji, naslednika KGB.

Ona je imala četiri operacije u bolnici u Sočiju, a nakon poslednje, bile su joj ugrožene vitalne funkcije.

PALA I SLOMILA RUKU! Evo od čega je tačno preminula Mira Marković! Supruga bivšeg predsednika Srbije i SRJ, mecec dana pre smrti, pala i slomila desnu ruku, zbog čega je morala da leži, pa je došlo do komplikacija i vode u plućima što je izavalo upalu i dovelo do smrti.

Urna sa pepelom Mire Marković bila je dopremljena iz Rusije, a sahranjena je u dvorištu porodične kuće u Požarevcu pored svog supruga.

Rođena je 10. oktobra 1942. u Požarevcu. Studirala je studije sociologije na Univerzitetu u Beogradu, gde je i doktorirala. Bila je profesorka sociologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu.

Sociologiju je predavala i kao redovna profesorka na Američko-francuskom univerzitetu za menadžment u Beogradu i na Fakultetu za međunarodni menadžment u Beogradu.

Takođe, bila je i redovna članica Ruske akademije društvenih nauka, gostujući profesor Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov i počasni profesor Univerziteta Lomonosov u Moskvi. Objavila je oko sto radova iz područja sociologije. Takođe, objavila je i dva udžbenika sociološke tematike. Dela su joj prevedena na mnoge jezike.

Sa Slobodanom Miloševićem ima dvoje dece - Marka i Mariju. Mira je 2003. godine napustila Srbiju i zatražila politički azil u Rusiji. Za njom je 2005. godine raspisana poternica zbog novodnih malverzacija oko dodeljivanja stanova u Beogradu.

Apelacioni sud u Beogradu je 28. marta 2019. godine ukinuo presudu kojom je osuđena na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja pri dodeli državnih stanova, te naložio da se suđenje ponovi.

Jednu od poslednijih knjiga koje je objavila bili su memoari „Bilo je to ovako“ u kojoj opisuje svoj život od rođenja do izručenja Slobodana Miloševića sudu u Hagu. Za nju i danas važe priče da je bila jako važna figura u privatnom i profesionalnom životu Slobodana Miloševića, i da je uticala na mnoge ključne odluke koje je on donosio.