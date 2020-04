Ministar Mali sutra od 8 do 10 sati odgovara na vaša pitanja na Instagramu - Evo kako da ih postavite

View this post on Instagram

Министар финансија Синиша Мали одговараће у среду 15. априла од 08.00 часова ујутру на питања грађана и привреде о „Програму економских мера за смањивање негативних ефеката изазваних пандемијом вируса Ковид-19“ и подршку привреди“ путем свог званичног инстаграм профила. Грађани и привредници могу да шаљу питања путем директне поруке на званични профил министра финансија @mali_sinisa