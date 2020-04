Srbija je sprečila eksploziju koronavirusa, ali JOŠ NIJE KRAJ! Stručnjaci: Epidemija se možda produži na 12 ILI 13 NEDELJA - EVO OD ČEGA ZAVISI

Srbija se nalazi u šestoj nedelji epidemije i dalje mogućnosti su dvojake - da virus uđe u osetljivu populaciju i dođe do eksplozije, ili da se zabrane kontakti.

Zaravnjenje krive - ovih dana jedna je od glavnih tema svih epidemiologa. Ušli smo u šestu nedelju u kojoj je to naročito važno zato što se u njoj očekuje i maksimum broja zaraženih. Kod nas se broj iz dana u dan "dobro drži", a kriva ja - zaravnjena. O čemu se zapravo radi?

Već nekoliko dana, iako se prešlo na takozvano prošireno ili masovno testiranje, mi imamo brojke koje su otprilike slične na dnevnom nivou - nemamo eksploziju zaraženih, ukratko rečeno.

Kako je teklo zaravnjenje?

Petog aprila su u Srbiji tako bilo zabeležena 284 slučaja virusa korona, sledeći dan je došlo do blagog porasta od 292 potvrđena. Od tada se brojevi na dnevnom nivou drže na nešto više od 200 - redom: 247 (7. april), 219 (8. april), 201 (9. april), 238 (10. april), 275 (11. april). U nedelju smo imali 250 novozaraženih, što sve govori da smo na dobrom putu, međutim u ponedeljak je taj broj skočio na 424 i to najviše zbog neodgovornosti direktora Gerontološkog centra u Nišu koji je svojom nemarnošću i nepoštovanju mera Vlade Srbije doveo do toga da je u ovom centru zaraženo 139 osoba!

Epidemiolog Predrag Kon je objasnio "da smo dobro, da se dobro držimo", a komentarišući to što je došlo do blagog povećanja broja obolelih, kaže da mora nešto da nas "kinji i nervira".

- Mi nemamo skok, nego imamo zaravnjenje. Trebalo bi tako da se nastavi - rekao je dr Kon.

Zašto je u ovom trenutku važno prestati s kontaktima?

O krivi i predikcijama za buduće ponašanje epidemije, govorio je i niški epidemiolog dr Branislav Tiodorović.

- Srbija je do sada uspela da održi epidemiološku krivu koja jeste krenula uzlazno, ali sa mnogo blažom tendencijom rasta nego što je u većim i ekonomski jačim zemljama od Srbije - istakao je on.

Zaravnjenje krive moglo bi, kažu naši stručnjaci, s druge strane, da produži epidemiju, kojoj eksponencijalni rast traje šest nedelja, a kada postoji tendencija da se kriva spljošti, onda to može trajati i 12 ili 13 nedelja.

- U respiratornim epidemijskim procesima sve traje od šest do osam nedelja, ako ide eksplozivno, traje šest nedelja. Međutim, mi možemo da imamo produžetak i da ide do 12 ili 13 nedelja epidemije - zaključio je Kon.

Janković: Dobro stojimo, al‘ se plašimo to da kažemo

Imunolog dečje bolnice u Tiršovoj Srđa Janko­vić kaže da Srbija dosta uspešno kontroliše epidemiju na kraju šeste nedelje.

- Dobro stojimo, samo plašimo se da to kažemo naglas. Uspeli smo da postignemo zaravnjenje, ali da bi se ispratio trend, treba nam više vremena. Nadam se da je pravo smanjenje epidemije, a ne samo neko trenutno zaravnjenje - rekao je Jan­ković.

I on je istakao važnost mera i kontrole kon­takata.

- Treba nam prekid kontakata. Svesti ih na one osnovne. To je suštinski važno ako hoćemo da pobedimo. Ukoliko doprinose pobedi virusa, onda su sve mere dobre - zaključio je Jan­ković.