Uskrs u vanrednom stanju ove godine mogao bi biti proveden u okviru najdužeg policijskog časa u trajanju od 60, 84 ili čak 108 časova.

Prethodnih nekoliko dana, a zbog trenutne situacije sa epidemijom koronavirusa u Srbiji, tema broj jedan svakako je predstojeći Uskrs i njegova proslava. I dok SPC poziva na ukidanje zabrane kretanja, kako bi vernici mogli da se na praznik okupe, malo je verovatno da će se to i desiti.

Zvanična odluka zasad nije doneta, a prema pisanju medija, Uskrs u vanrednom stanju ove godine mogao bi biti proveden u okviru najdužeg policijskog časa u trajanju od 60, 84 ili čak 108 časova!

- Epidemiološka slika se analizira iz sata u sat i u zavisnosti od toga gledamo kakav ćemo režim imati za pojedinačne i grupne mere - rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković na konferenciji za medije u Palati Srbija, komentarišući mogućnost produžetka policijskog časa.

Kako prenose mediji, u opticaju je nekoliko opcija, a za koju će se odlučiti Krizni štab i Vlada Srbije umnogome će zavisiti od epidemiološkog stanja na terenu. Izvesno je da ćemo i predstojećeg vikenda imati produženi policijski čas, samo je pitanje koliko će on trajati.

Po jednoj, najblažoj varijanti, bio bi "preslikan"protekli vikend, pa bi građani ostali u svojim domovima od petka u 17.00 do ponedeljka u 5.00, dakle ukupno 60 sati.

Druga i treća varijanta koje se spominju u javnosti je svojevrsni karantin koji bi trajao tri i po dana, odnosno 84 sati. E sad, jedna opcija je da bude od četvrtka u 17.00 do ponedeljka u 5.00, takozvana "regularna", a druga od petka u 17.00 do utorka u 5.00, svojevrsna "praznična" (petak i ponedeljak su praznici, neradni dani).

Konačno, četvrta i najteža opcija bio bi policijski čas od čak 108 sati, odnosno čitava četiri i po dana, od četvrtka u 17.00 pa sve do utorka u 5.00!

O produžetku policijskog časa pričali su prethodnih dana i čelnici Beograda.

– Ukoliko struka bude smatrala da je potrebno, da bi se izbeglo veće okupljanje ljudi pred nastupajući praznik, Vlada može doneti odluku da se zabrana kretanja produži. Mi ćemo na osnovu te odluke prilagoditi život grada tako da sistem može da funkcioniše i u vreme ograničenog kretanja – istakao je predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.

Ni gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić nije dao definitivan odgovor, ali je istakao "da ima smisla očekivati da policijski čas sledećeg vikenda počne ranije, odnosno da traje duže".

- Eventualno produženje trajanja zabrane kretanja narednog vikenda ne zavisi od Grada Beograda ili Vlade Srbije, već najviše od preporuka epidemiologa. Da li će sledećeg vikenda zabrana kretanja trajati duže, saznaćemo uskoro, ali će građani biti obavešteni na vreme - rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Bilo kako bilo, tokom današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana trebalo bi da saznamo odluku nadležnih, budući da je do sada bio običaj da se građani na vreme obaveste kako bi imali vremena da se opskrbe namirnicama, i posebno, jer je Uskrs pred nama.

Prodavnice

Za vreme trajanja najdužeg policijskog časa od uvođenja vanrednog stanja neće raditi prodavnice, pekare, apoteke i ostale uslužne delatnosti, baš kako je i do sada bio slučaj. Kupovinu svih neophodnih potrepština građani mogu da obave regularnim danima od 8.00 do 15.00 sati.

Penzioneri

Kao i do sada, penzionerima je zabranjen izlazak iz kuća 24 sata, a tako bi trebalo da bude i ovog vikenda. Izuzetak je odlazak u kupovinu, ovaj termin je prvo bio nedeljom, pa subotom, petkom...

Zavisno od odluke o trajanju policijskog časa, zavisiće i termin koji će biti određen penzionerima za nedeljnu kupovinu. Mada je sigurno da će to i dalje biti od 4.00 do 7.00 ujutro. Za sada ostaje da je taj šoping dan - petak.

Kovid ambulante

Pored svih bolnica, kako onih koji primaju isključivo Kovid pacijente, tako i onih "regularnih", građani će moći u slučaju nužde da posete i Kovid ambulante, koje su oformljene na svakoj od opština.

One bi trebalo da rade svakog dana, i u subotu i u nedelju od 7.00 do 22.00, dok će saveti moći da se dobiju 24 časa dnevno.

Šetnja ljubimaca

Vlasnici domaćih ljubimaca treba da znaju da će za vreme policijskog časa imati dva termina da prošetaju ljubimce u toku dana. Oni mogu kuce i mace da izvedu svakog dana od 23.00 do 1.00, a, petkom, subotom i nedeljom i od 8.00 do 10.00 sati, i to isključivo na 20 minuta, najdalje 200 metara od mesta prebivališta. Tako bi trebalo da bude i ovog puta.