SVADBE, ROĐENDANI I ŽURKE! KORONA BUKNULA PO SRBIJI - Evo kako su neki gradovi postali žariišta

Koronavirus stigao je u Srbiju 6. marta, "nulti pacijent" bio je poslovni čovek iz Bačke Topole koji je prvo hospitalizovan u Subotici, odakle je nedugo zatim prebačen u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.

Nakon toga nekoliko gradova u Srbiji postali su žarište ove infekcije, a kao po pravilu sve je kretalo od nekog masovnog okupljanja, rođendana, svadbe, žurke, poslovne proslave... sa kojeg se virus širio "u sve pravce".

Prvi grad koji je označen kao svojevrsno žarište bio je Niš, zatim Beograd, a malo posle toga i Kikinda... Za prestonicu se, ruku na srce, to i očekivalo, međutim sledi pitanje kako su se još Čačak, Valjevo, Ćuprija, Zvečan na Kosovu upleli u koštac sa nevidljivim neprijateljem?

NIŠ: Virus stigao sa damom iz Lugana

Grad koji je prvi bio na meti ovog virusa definitivno je Niš. Ono što je sigurno jeste to da je sve krenulo od naše zemljakinje koja je došla u domovinu iz Lugana, Švajcarske, a da nije znala da je zaražena. Zarazila je dve devojke, svoje prijateljice iz Beograda, ali i još nekoliko drugih Nišlija, da bi se nakon toga vratila u Švajcersku gde inače živi.

Prvo se pojavila informacija da je devojka bila na seminaru u Nišu i da je tako došlo do širenja zaraze. Međutim, njena majka je za "Blic" objasnila svoju stranu priče.

Međutim, ispostaviće se kasnije da je ova "naša Švajcarkinja" bila veoma društveno aktivna, da je posećivala kafiće, restorane, manje žurke... Nesvesno, tako da je došlo do širenja korona virusa u Nišu.

ČAČAK: Sve je počelo na 18. rođendanu

Zaraza je u Čačku krenula da se širi u prvoj polovini marta, a sve je, kako se kasnije saznalo, počelo na proslavi 18. rođendana.Da se nešto neobično dešava saznalo se kada je 13. marta školsku nastavu prvo otkazala čačanska Gimnazija, a zatim i Ekonomska škola. Direktor Gimnazije, Ivan Ružičić, bio je obavešten da je nekoliko učenika bilo na proslavi rođendana na kojoj je bila i osoba iz Nemačke, za koju se ispostavilo da je zaražena korona virusom.

Nakon toga, nastava je obustavljena i u Ekonomskoj školi, a direktor Vladan Nićović, rekao je "da je to urađeno jer su se u jutarnjim satima javljali roditelji čija su deca takođe prisustvovala istoj žurki u Čačku".Gradonačelnik Milun Todorović potvrdio je tada da su u Čačku bile zaražene dve osobe, jedan muškarac i žena koja je iz Nemačke došla na rođendan.

- Ono što predstavlja poseban problem jeste da je na tom rođendanu bilo dosta mladih i dosta ljudi koji su imali kontakt sa njom - kazao je ranije Todorović, dodajući da je ta žena takođe smeštena na infektivno odeljenje u Kliničkom centru Srbije.

Ispostavilo se kasnije da su pojedini tinejdžeri, koji nisu imali nikakve simptome, preneli korona virus čak i među svoje najbliže.

VALJEVO: Proslava firme i sveštenik koji je došao iz Italije

U Valjevu su pak postojala "dva izvora širenja zaraze" kako su objasnili nadležni, a ni ovaj grad "ne beži" od činjenice da se to dogodilo upravo na proslavi.Jedna od koje je sve krenulo bila je proslava prijavne firme, na kojoj je jedan od gostiju, inače turistički vodić, doneo infekciju. Drugi izvor je sveštenik iz Valjeva koji je došao iz Italije pre donošenja karantinskih mera za putnike iz inostranstva. Gradonačelnik ovog grada, nije želeo da "licitira" i govori da li je prvi zaraženi, koji se našao na proslavi došao iz Niša.

- Imali smo jednu privatnu proslavu, jedne privatne firme na kojoj je jedan od gostiju, koji je došao sa strane, da li je on iz Niša ne želim da licitiram, i koji je turistički vodič, doneo infekciju i odatle je sve krenulo. Bilo je tu zdravstvenih radnika, lekara koji izgleda nisu bili dovoljno oprezni. Drugi izvor je jedan sveštenik iz Valjeva koji je došao iz Italije pre donošenja karantinskih mera za putnike iz inostranstva i koji je takođe zaražen i na lečenju je u Beogradu – izjavio je svojevremeno gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović.

ZVEČAN (KiM): Kobna svadba sa skoro 300 zvanica

Na Kosovu i Metohiji, do jučerašnjeg preseka bilo je 140 zaraženih korona virusom, a on je po rečima Milana Ivanovića, direktora Kliničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, krenuo da se širi po skupovima. Kao inicijalna kapisla navodi se venčanje održano 14. marta u Zvečanu.Toj svadbi prisustvovalo je skoro 300 gostiju, a među njima i zvanica pozitivna na KOVID-19, koja je došla iz Kragujevca.

Međutim, mladoženja Z.M., zaposlen u zatvoru, kategorički je odbacivao indicije da je njegova svadba bila pogodan scenario da se zaraza raširi.

- Cela opština nas linčuje, ne potiče izvor zaraze s naše svadbe, taj medicinski tehničar zatvorske jedinice koji je juče oboleo nije bio na mojoj svadbi, niti je imao kontakt sa mnom i mojim kolegama. Ko zna gde je on to pokupio. Zvanica je bilo 260, a tek su 16. marta obustavili slavlja. Nije istina da je tad bila zabrana, kao što oni kažu. Iz Kragujevca smo imali dve gošće, ali nijedna nije zaražena koronom. Kod jednog gosta je potvrđeno da je zaražen, ali tek 28. marta, a on je mogao da se zarazi i posle svadbe. Oni sad svaki slučaj zaraze povezuju s našom svadbom, vodi se hajka bez osnova - naveo je on pre nekoliko dana za "Kurir".

Iako Z. M. tvrdi da je svadbu organizovao ne kršeći nikakva ograničenja, treba pomenuti da je 11. marta uvedena zabrana okupljanja više od stotinu ljudi, a on je veselje organizovao tri dana nakon te zabrane. Samo dan posle, 15. marta, okupljanja su zabranjena za skupove čiji broj prelazi 50 ljudi.

ĆUPRIJA: Zaraženi gastarbajteri se šetkali gradom

Ćuprija trenutno ima 83 obolelih od korona virusa, ali je procentualno vodeća u Srbiji pošto ima jednog zaraženog na 360 žitelja (Beograd ima jednog na 1.940.U Ćupriji nije bilo konkretnog događaja koji je doveo do širenja korona virusa, ali su ga prema rečima nadležnih doneli mnogobrojni gastarbajteri.

- Ljudi su bili neodgovorni. Veliki broj ljudi je došao iz inostranstva, a dva zaražena pacijenta, dok to još nisu znala, dok još nisu imali simptome, napravili su veliki broj kontakata i samim tim je došlo do eskalacije - kazao je gradonačelnik Ninoslav Erić i dodao "da je u jednom trenutku došlo 950 naših ljudi iz inostranstva, kako u Ćupriju, tako i u okolna mesta".

NIŠ 2: Masovno zaražavanje u Gerontološkom centru

Na žalost, tokom jučerašnjeg dana obelodanjeno je da je došlo do "eksplozije" zaraženih u Gerontološkom centru Niš gde je obolelo 140 korisnika ove ustanove, kao i još četvoro zaposlenih.Kako su istakli nadležni, došlo je do veliki propusta, poseta rodbine iako su bile zabranjene, izlaska korisnika iz objekta, ali i sakrivanja činjenice da su pojedina stara lica dobila u međuvremenu temperaturu, zbog čega je priveden i direktor doma.

Ovaj događaj zabrinuo je javnost, a epidemiolozi su bili jasni u stavu "da se tako nešto ne sme ponoviti".