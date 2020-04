ĆERKA DOKTORA Tiodorovića na PRVOJ LINIJI FRONTA protiv korone! "Stiglo mi je obaveštenje i nisam se uplašila. Svi posao obavljamo profesionalno"

Kada mi je stiglo obaveštenje da sam raspoređena na Klinici za anesteziju u Covid centru u Kliničkom centru Niš, nijednog trenutka nisam osetila strah ili paniku. Prvo što mi je prošlo kroz glavu je samo da se zaštitim dobro jer me kod kuće čeka dete, a sve ostalo ćemo lako, počinje priču prof. dr Danica Tiodorović, lekar iz Niša.

Daničin otac, epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, javnosti je dobro poznat i jedan je od lekara čije prognoze i instrukcije u danima epidemije građani Srbije pomno prate. Danica je, pak, za razliku od oca odabrala drugu granu medicine, kao i njena majka - dermatologiju, i danas važi da je jedna od najboljih stručnjaka u zemlji za melanom kože. Ujedno ona je nacionalni koordinator "Euromelanoma", a već godinama radi kao dermatolog u Kliničkom centru Niš.

U petak u 7 časova i Danica se pojavila u Covid centru da spasava ljudske živote, baš onako kako čini svaki odgovoran lekar kada je najteže. Da se povuče nije želela niti ona niti njen otac, koji u 71. godini aktivno radi na sprečavanju epidemije koja je pogodila našu zemlju.

- Ljudi su uplašeni zaista. S obzirom na to da sam ja dermatolog, bila sam raspoređena kod pacijenata sa srednjeteškom kliničkom slikom u staroj Hirurškoj klinici. Tamo sam se susrela sa kolegama i medicinskim osobljem drugih grana i zaista mogu da kažem da ti ljudi rade maksimalno svoj posao. Uklopila sam se istog trenutka i svoj posao obavljam profesionalno. Pacijenti su uplašeni, ne razlikuju nas zbog opreme, ali svi imaju za nas ista pitanja kakvo im je stanje, kada će se završiti i da li će biti dobro? Onima koji su komunikativni rado odgovaram na sva pitanja i svako od nas ko je tamo čini sve da ti ljudi prežive - priča Danica.

Dr Tiodorović dokaz je da našu zemlju ne napuštaju svi vrhunski lekari, ona vredno i odgovorno radi u svom rodnom gradu. Pre nekoliko godina, posle usavršavanja u Italiji, odbila je sve ponude za rad u inostranstvu i opredelila se za svoj rodni Niš. O stručnosti govore njeni publikovani radovi u najprestižnijim dermatološkim časopisima, predavanja po pozivu širom sveta, ali i pisanje kao autor, koautor i editor u više knjiga publikovanih od strane svetski poznatog izdavača "Springera".

Svoju besprekornu lekarsku biografiju krunisala je magisterijumom i doktoratom iz oblasti dermoskopije, kada se o ovoj metodi vrlo malo znalo kod nas.

- Pre više od deset godina, pojavila se nova dijagnostička metoda za bolje dijagnistikovanje karcinoma kože, kada su se promene na koži posmatrale samo klinički, odnosno golim okom. S obzirom na to da takvu novu dijagnostičku metodu nisam mogla da naučim u Srbiji, krenula sam upravo kod izumitelja ove metode prof. dr Đuzepa Argencijana, tadašnjeg predsednika Međunarodnog dermoskopskog udruženja, i profesorke Iris Zalaudek. Tako da sam od 2008. do 2017. godine bila na usavršavanjima na univerzitetskim klinikama u Napulju, Institutu "San Galicano" u Rimu, kao i u Univerzitetskoj klinici u Ređo Emiliji. Poslednje tri godine provela sam na usavršavanju na Univerzitetskoj klinici za dermatoonkologiju u Gracu i AKH bolnici u Beču kod eminentnog profesora Haralda Kitlera - objasnila je dr Tiodorović

Na pitanje kakav joj je savet dao otac kada je krenula u Covid centar, Danica objašnjava da su se o svemu u hodu dogovorili.

- Svako od nas zna svoj posao i zna šta mu je činiti. Pitao me je samo da li smo rešili ko će biti sa detetom dok sam ja na dežurstvu i to je bilo sve. Moj apel je svim ljudima, molim vas ostanite kod kuće da što pre završimo sa svim ovim i da se što pre vratimo normalnom životu. Struka radi najbolje što može, verujte nam - poručuje dr Danica.

Lekarsko dete

Danica kaže da to što je ćerka čuvenog epidemiologa prof. dr Branislava Tiodorovića za nju predstavljalo samo opterećenje. - To što sam lekarsko dete meni je bilo samo opterećenje, nikada povlastica i to ljudi iz mog okruženja dobro znaju. Ako su studenti znali za 10, ja sam morala za 20 i zahvalna sam roditeljima što je tako oduvek bilo. Obožavam svoj posao, maksimalno sam posvećena pacijentima, a pre dva meseca položila sam i završni ispit za subspecijalizaciju iz oblasti onkologije. Baš kao i moj otac, imala sam različite ponude, ali sam ostala u svom gradu posvećena poslu - priča Danica.