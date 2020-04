PAPOVIĆ ZA PINK: Strašna politizacija se dešava ovih dana! Važno je da je dr Kon deo kriznog štaba u borbi protiv epidemije koronavirusa

Vasilije Papović, zamenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Alo, kaže za Novo jutro TV Pink da ga je iznenadila jučerašnja vest da epidemiolog dr Predrag Kon želi da da otkaz.

Kaže da je, u ovom trenutku, za Srbiju jako važno da dr Kon nastavi da se bavi svojim poslom i da bude deo kriznog štaba.

-Čovek je pružio od sebe sve što je mogao, i bilo mu je krivo kakvu žrtvu njegov tim i on podosi. Ne treba da se osvrće na te poruke koje se objavljuju na društvenim mrežama. Ti ljudi spašavaju naciju, ako nemate šta da kažete, bar ćutite. Ne daj Bože da predsendik nije reagovao i da je on otišao, posledice bi bile velike – rekao je Papović.

-Možda ima nekih lekara koji sebe vide u ulozi političara, ali to ne treba sada spekulisati – rekao je on.

Osvrnuo se i na vest o jučerašnjo smrti niškog lekara i hirurga Miodraga Lazića koji je juče izgubio bitku u borbi sa COVID-19.

-On je ispao heroj do smrti. Potresna i veličanstvena scena je sinoć bila u Nišu. Kada sve ovo prođe, kada se budemo sećali heroja, siguran sam da će on biti među njima – rekao je Papović.

Kaže da je Srbija izgubila velikog stručnjaka i čoveka, i da će ga se sigurno sećati.

-To je čovek koji je radio do zadnjeg momenta. Nije se gurao u javnost, a tek kada je nestao, saznali smo koga smo imali – dodao je Papović.

Podsetio je na još neka velika dela dr Lazića.

-Slušao sam kako je pričao da je u ratnom Sarajevom operisao i one „sa druge strane“. Držao se lekarske etike – dodao je.