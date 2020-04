VUČEVIĆ: Pljuvači tužakaju Srbiju, žale se na nju i likuju kada neko umre

“Ne brojimo svakodnevno na stotine i hiljade tragično izgubljenih života svojih rođaka, prijatelja, komšija, kao što se, nažalost, dešava u mnogim drugim zemljama. I to je najveći rezultat te građanske odgovornosti i solidarnosti”, rekao je u intervjuu za Večernje novosti gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

On je istakao da je držvava uvela sve zaštitne mere kako bi sprečila širenje epidemije.

"Od početka imamo jasnu strategiju, ne širimo panku i sve odluke se donose isključivo uz preporuke stručnog tima lekara. Ogromna većina građana pokazuje da poštuje mere i da ima poverenja u svoju državu. Uspeh je svaki sačuvan život, a pred nama je još mnogo teških dana i još mnogo rada i borbe da bi se bilo šta ocenjivalo i prejudiciralo. Ali ja sam siguran da će život u Srbiji i ovog puta pobediti – naveo je on.

Odgovarajući na pitanja o nedisciplini i neslozi našeg naroda koja se ispoljila i u ovim teškim nedeljama, Vučević kaže da će takvih pojedinaca uvek biti ali da “lično neće dozvoliti da bilo ko baca ljagu na građane koji su shvatili ozbiljnost situacije”. Za nesprestane napade na predsednika Vučića i njegovu porodicu kaže da se time potvrđuje da ne postoje granice mržnje I neljudskosti.

"Meta su im deca, sin koji se bori sa korona virusom, i sam predsednik koji ulaže nadljudske napore da nam sistem ne pukne, da svi zdravstveni radnici imaju zaštitnu opremu, da imamo respirator više od mnogih ekonomski moćnijih država. Ta bagra sve pljuje, likuje nad svakim izgubljenim životom, sprda se sa predsednikom Sijem, najmoćnijim svetskim liderom, tužakaju se i žale na svoju zemlju zbog navodnog „ukidanja demokratije“ . Ljudi vode kampanju protiv svog naroda i svoje zemlje.Gde su, šta rade i koliko su pomogli svom narodu, bar finansijski ako drugačije ne mogu i ne znaju? Da li su i jedan respirator kupili milijarderi Đilas i Šolak, maheri u otimanju para od naroda i države? Ili bar koju masku? Međutim, suština je u tome da oni iznose nestručne predloge i takve kritike na račun države i lekara da mogu da ugrze živote i zdravlje naših građana", rekao je Vučević.

Vernik sam, ali ovo je pitanje života

Na apele Srpske pravoslavne crkve da se vernicima za Uskrs dozvoli poseta hramovima odgovara:

"Mi sada vodimo samo jednu borbu, a to je borba za ljudske živote! Sebe smatram iskrenim vernikom i patriotom, ali uopšte ne želim da spekulišem u vezi sa tim koji scenario je verovatniji za prosvalu pravoslavnog Vaskrsa. Ovo danas je pitanje života, i naš tim stručnjaka zna odgovore.

Paket plus za privrednike u Novom Sadu, a štedeo sam osam godina

O mermama za oporavak srpske privrede I posebnom paketu za vojvođansku prestonicu Vučević kaže da se one odnose male privrednike, kulturne poslenike, udruženja i neprofitne organizacije koji su zakupci gradskog poslovnog prostora, Spensa i Tržnice.

"Ukupno ima 3869 pojedinačnih subjekata – zakupaca, 700 povremenih zakupaca i njih 537 koji imaju odobrenja za korišćenje javne površine. Grad Novi Sad je za njih pripremio paket olakšica za plaćanje zakupa tokom vanrednog stanja, po kojem postoji mogućnost otpisao do 80% cene, ali oni sami biraju ponuđeni model koji im najviše odgovara. Takođe, svima koji nisu u mogućnosti da plate račune objedinjene naplate, to mogu da učine sledeće godine u 12 mesečnih rata. Imamo i brojne akcije pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva, a u toku je raspodela prehrambenih paketa za 33.000 novosadskih penzionerima sa primanjima ispod 30.000 dinara – naglasio je Vučević I dodao: - Zamerali su mi to prethodnih 8 godina. Ne, građani, već ta nazovi opozicija, ti koji sad sede i tvituju i pljuju sopstvenu državu. Da, štedeo sam. Niko nije zna da nas ovo čeka, ali sada Novi Sad ima kako da se „finansijki odbrani“ od udara koji je zahvatio celo čovečanstvo", zaključio je on.