Napisaću ovaj post kao podsećanje da sam prvi u svetu pomenuo pre 30 dana da se korona alternativno može rešiti Ozonom (O3) obogaćenim kiseonikom ili posebnim frekfencijama!Ozoniranje krvi bi stvorilo peroksid koji uništava i viruse i bakterije kada je u krvi! Ja sam sebi ozonirao krv preventivno! Ljudi umiru zbog jakog ili preslabog a ne normalnog imuniteta, Podizanje interleukina 6 moćno aktivira naš leukocitni sistem i to stvara različite materije na plućima, ozonizacija krvi to rešava! 100% Razlog zbog kojeg su deca bezbednija nije jak vec relativno slab ili bolje reći imunitet u sticanju!