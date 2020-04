DIREKTOR GERONTOLOŠKOG CENTRA NIŠ IZNEO ŠOK-ODBRANU: Ovako se pravdao, preti mu 12 godina robije

Direktor Gerontološkog centra u Nišu Milan Stevanović (47) izneo je u Tužilaštvu u Nišu odbranu u kojoj je tvrdio da nije bio za to da se A. J., štićenik centra koji je preminuo od korone, testira na virus jer je "mislio da će se i ostali zaraziti"?!

Stevanović, koji je osumnjičen da nije postupio po zdrastvenim propisima u vreme epidemije i usled čega je u ovoj ustanovi inficirano čak 147 od ukupno 256 štićenika i četvoro zaposlenih, saslušan je pred Višim tužilaštvom u Nišu, gde je negirao delo koje mu se stavlja na teret. U svojoj sramnoj odbrani on se trudio da minimalizuje ono što je uradio, tvrdeći kako je "postupio po propisima Ministarstva za rad", te i da ne zna kako je korona ušla u Centar. On se osvrnuo i na smrt A. J.

- On je rekao da je A. J. imao temperaturu 36,7, te i da mu je temperatura merena nekoliko puta dnevno. Naveo je da je štićenik od doktorke tražio da ide na testiranje u KC Niš, da ga je doktorka o tome obavestila, ali da mu je istovremeno rekla da za testiranje nema potrebe jer je imao temperaturu 36,7. Ispričao je da je to preneo Aleksandru, ali da je on nastavio da insistira da se testira - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Zatim je rekao da je A. J. hteo da proveri ima li koronu jer je "imao problem sa stomakom, žalio se da mu je masna hrana"?!

- Direktor Stevanović je ispričao i da je A. J., dan nakon što mu je izmerena temperatura 36,7, u pratnji negovateljice otišao na testiranje u Dom zdravlja Niš, odakle je prebačen u zgradu stare hirurgije KC Niš. Dodao je da je nakon toga doktorka koja je preporučila da nema potrebe za testiranjem, saznala da je pacijent na respiratorima i da ima Covid-19. Takođe, on je ispričao da "nije bio za to da se A.J. vodi na testiranje sa temperaturom 36,7 iz razloga da se on ili njegova negovateljica u Domu zdravlja ili KC ne bi zarazili koronom i proširili je u ustanovu". Jer, kako je kazao, desilo se da je negovateljica koja je bila zadužena za preminulog štićenika i koja je bila u njegovoj pratnji u Domu zdravlja zarazila budući da se nekoliko dana kasnije testirala i bila pozitivna na koronu. Takođe, on je ispričao da je krajnju odluku o testiranju A. J. donela doktorka u konsultaciji s njim jer je "A.J. uporno insistirao da ode na testiranje" - kaže sagovornik.

On dodaje i da je Stevanović naveo da je o simptomima štićenika "možda sa zakašnjenjem" obavestio Ministarstvo za rad i Institut za javno zdravlje, ali i da neće da komentariše navode da je zaposlenim medicinskim radnicima koji brinu o korisnicima Centra nalagao da u medicinske kartone ne upisuju povišene temperature korisnika.

- Tokom saslušanja Stevanović je izjavio da "ne može da sam prati ponašanje svih korisnika i zaposlenih" - zaključuje sagovornik.

U Klinički centar Niš smešteno je 147 korisnika Gerontološkog centra, zbog izbijanja zaraze Covid-19, od kojih je do sada dvoje preminulo. U nišku bolnicu dopremljeni su u toku jučerašnjeg dana i korisnici privatnog doma za stare "Esculap" iz Niša čijih je 27 korisnika pozitivno na virus.

- Testirali smo 90 korisnika ove ustanove, zasad je 27 pozitivno. Očekujemo ostale rezultate, kada ćemo znati konačan broj zaraženih. Što se tiče ostalih kornisnika iz Gerontološkog centra, stanje je isto kao i juče - kaže Goran Stanojević, pomoćnik direktora KC Niš.

Više javno tužilaštvo u Nišu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog Milana Stevanovića (47), direktora Gerontološkog centra u Nišu, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo - teško delo protiv zdravlja ljudi, koji je na saslušanju u tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela za koje se tereti. Za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora je minimalno 10, odnosno maksimalno 12 godina.

Beogradski advokat Dragan Milić, koji se kao pravnik osvrnuo na ovaj slučaj, objasnio jeda je svakako u pitanju sumnja da je izvršeno neko od krivičnih dela protiv zdravlja ljudi, koje za posledicu ima smrtni ishod.

- Pojedina dela mogu imati dodatnu, strožu kvalifikaciju ukoliko je posledica toga gubitak nečijeg života. Postoje dva takva dela, iz člana 248 i 249 Krivičnog zakonika - nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije i prenošenje zarazne bolesti. Za koje će se od ovih dela nadležno tužilaštvo odlučiti, stvar je procene činjenica, odnosno ključno je da li između radnji kojima se stiču elementi krivičnog dela i prenošenja zarazne bolesti ima uzročno-posledične veze. Naime, iako su za oba dela inicijalno zaprećene kazne od po maksimalno tri godine zatvora, s obzirom na to da je nastupila smrt lica, ukoliko se tužilaštvo odluči za delo prenošenje zarazne bolesti, to delo se dovodi u vezu sa drugim delom, iz člana 259 - teška dela protiv zdravlja ljudi, gde je zaprećena kazna i do 12 godina zatvora - objašnjava Milić.