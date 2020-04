VLADA ODLUČUJE U 14 SATI - Stariji od 65 triput nedeljno u šetnju POSLE USKRSA, uvodi se još jedan termin za izvođenje LJUBIMACA

Posle uskršnjih praznika stariji od 65 godina moći će triput nedeljno u šetnju, a svi detalji biće precizirani na sednici Vlade Srbije.

O ovoj meri, odnosno olakšanju mere zabrane kretanja, bilo je reči i prethodnih dana, a najavio ju je i predsednik Vučić.

Kako saznajemo, detaljnije se precizira još jedna odbredba: kretanje u vreme zabrane je dozvoljeno osobama sa razvojnim smetnjama i autizmom, isključivo u pratnji jedne odrasle osobe (jednog roditelja ili staratelja), najviše do 200 metara udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta.

Kada je reč o izvođenju kućnih ljubimaca, ono će se odvijati u vreme kao i prethodnih dana, s tim što je za ponedeljak (20. april), uveden još jedan termin, od 8 do 10 sati. Pravila koja su i do sada važila, trajanje šetnje od 20 minuta do 200 metara udaljenosti od mesta prebivališta, i dalje ostaju na snazi.

Još jedna novina koja je precizirana odnosi se na period kada je kretanje i inače dozvoljeno u vanrednom stanju, ali se zabranjuje da se više od dve osobe zajedno kreću ili zadržavaju na javnom mestu na na otvorenom prostoru.

Ovo se, međutim, ne odnosi na maloletnu decu i njihove roditelje, odnosno staratelje i hranitelje.

Na današnjij sednici Vlade biće razmotren i paket mera kojima će se poljoprivrednicima olakšati nezavidna pozicija u kojoj su se našli zbog vanrednog stanja, uvedenog zbog korona virusa. U planu je usvajanje dve udredbe, kojima će se omogućiti da poljoprivrednici mogu po olakšanim uslovima da dobijaju kredite, a predviđa se i novčana pomoć gazdinstvima.