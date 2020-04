Lekari Lađević i Palibrk za Pink: Intubacija i mehanička ventilacija su krajnja mera - Evo kako funkcionišu RESPIRATORI

Ditrektor Centra za anesteziologiju i reumatologiju KCS dr Nebojša Lađević objasnio je da specijalista anesteziologije i reumatologije ima veliko znanje u lečenju kritično obolelih pacijenata i da smo oni kroz edukaciju i specijalizaciju stekli dovoljno znanja da mogu da leče kritično obolele pacijente.

U našoj zemlji, kako kaže, ali i u inostrastvu, praktično anesteziolozi i intenzivisti su lekari koji se susreću sa najtežim bolesnicima, tako da mi možemo tu ispoljiti svo svoje znanje iz celokupne medicine.

-Tako da kada ste u drušvu anesteziologa, možda ste u najboljem društvu u kritičnim situacijama - ocenio je on.

Profesor dr Ivan Palibrk, zamenik direkotora Centra za anesteziologiju i reumatologiju KCS, koji je i koordinator tima za anesteziloški tim klinike za infektivne bolesti, kaže da je taj tim sada raspoređen prema nadležnostima kako bi bio od pomoći svima kojima je to potrebno.

-Mlađe kolege rade u smenama u respiratornom centru, moj zadatak je da im pomognem u slučaju ako imaju neki problem, tako da moram da reagujem u svakom trenutku kako bih pomagao svima njima, jer ne sme da bude zastoja, ljudi ne smeju da se osećaju nesigurno kada ulaze u respiratorni centar - istakao je on.

Palibrk kaže da su intubacija i mehanička ventilacija jedna krajnja mera.

-Mogu da kažem da sam vrlo srećan što do intubacije i mehaničke ventilacije dolazi sve ređe. Tako da pacijenti koji su spušteni u respiratorni centar su stalno pod jednim monitoringom i praćenjem celog tima, tako da su bezbedni- naglasio je on.

Kako dodaje, o njihov zdravlju i lečenju se brine 24 sata.

-Anesteziolog non stop kruži sa svojim kolegama, stalno prave krugove po jedinici intenzivnog lečenja - ističe on.

Lađević kaže da je to jako naporno, da su kolege merile i da oni za četiri sata pređu sedam kilometara unutar te jedne prostorije pod punom opremom, jer non stop kruže.

-Za ta četiri sata oni jako mnogo urade, urade kontrolu svih analiza, rendgenskih nalaza, gasnih nalaza, podešavanja respiratora, intubacija, reintubacija...-objašnjava Lađević, dodajući da je to izuzetno težak posao.

Kako radi respirator?

Palibrk objašnjava da je respirator mašina koja pod pozitivnim pritiskom uduvava vazduh u pluća pacijentu koji ne može sam da diše i da mu ona omogućava veću kontretraciju kiseonika u plućima.

-To je jako invazivna procedura i zato mora da se non stop kontroliše - objasnio je on i rekao da pacijent može na respiratoru da ostane 7,10,30 dana, odnosno koliko god je potrebno, jer se prati oporavak pluća.