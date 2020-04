UGLEDNI ITALIJANSKI NAUČNIK I PROFESOR POHVALIO POTEZ VLASNIKA TV PINK: Ozonoterapija je odlična mera za suzbijenje koronavirusa (VIDEO)

Italijansko "Naučno društvo za terapiju aktivnim kiseonikom", predvođeno dr Marijanom Francinijem, koji je ugledni italijanski profesor, doktor i predsednik međunarodnog udruženja za ozonsku terapiju SIOOT, razvilo je protokol za korišćenje ozonotearpije u borbi protiv virusa korona. Inače ozonoterapija je u Italiji dala odlične rezultate - čak 9 od 10 pacijenata je skinuto sa respiratora. U razgovoru za Pink, profesor Francini, koji inače radi na Klinici "Comunian", ističe da je potez vlasnika naše televizije odlična mera za suzbijanje virusa Kovid-19.

Šta je ozonoterpaija?

- Terapija je zapravo kombinacija dva gasa, kiseonika sa jedne i ozona sa druge strane. Proizvodnja ozona koji ima hemijski simbol O3, za razliku od O2 što je kiseonik, kreće zapravo od kiseonika. Kiseonik ubacujemo u aparat, jedan deo se pretvara u ozon i postaje aktivni kiseonik, koji koristimo u terapiji. Način primene je različit. Možemo da unesemou telo podkožnim injekcijama ili intramuskularno. Najpoznatija primena ozonoterpaije, barem ovde u Italiji, jeste lečenje kičme, posebno disukshernije.

Verujem da je ova vrsta terapije prilično raširena u svetu, i verujem da se, barem ovde u Italiji gde ja radim, najmanje 90 procenata diskushernije leči upravo ovom terapijom. Posebno zato što nema samo anti-inflamatorno dejstvo ili da pomaže protiv bolova, već i zbog toga što pomaže da se smanji veličina hernije, kao i protruziju diska. Samim tim više ne pritiska nerve i smanjuje upalni proces.

Koliko dugo istražujete ozonoterapiju?

- Već više od 40 godina lečimo pacijente uz pomoć ove metode. Počeli smo još 1982. godine i od tada je metod usvojen. Danas u Italiji već više od tri hiljade lekara praktikuje ovu vrstu terapije. Redovno se organizuju kongresi i postoji dosta naučne dokumentacije.

Kako funkcioniše ozonoterapija u borbi protiv virusa korona?

- Ono što je najvažnije jeste to da pacijenti mogu da budu izlečeni kod kuće. Moram to da naglasim, jer trenutno u Italiji imamo osamnaest bolnica koje koriste ozonoterapiju. Kada pogledamo sve podatke jasno je da ozonoterapija brzo izleči pacijente, pomaže kod izlečenja upale pluća, pacijenti se osećaju bolje, međutim ukoliko pacijent dobije tromboze u tim slučajevima je daleko teže. Otkrili smo, na osnovu svih podataka koje smo sakupili, jeste da što se pre otkrije korona, pre ćete se izlečiti. Mi savetujemo kućnu terapiju, jer čim imate pacijenta koji je pozitivan na koronu, bez obzira na način diagnostifikovanja, ukoliko primi terapiju odmah, u rasponu od osam do deset dana će se izlečiti. Virus nije rezistentan na ozon, i odmah ga blokiramo jer ozon ima poptuno antibakterijsko i antivirusno dejstvo, a to je nešto što smo znali oduvek.

Na primer imam dokument italijanskog Ministasrtva zdravlja iz 1992. godine koji potvrđuje upravo takve osobine ozona. Dakle, kada se terapija primeni odmah, virus postaje isti kao i običan grip koji takođe može da se leči i antibiotikom. Ozon nema kontraindikacije sa drugim lekovima, i sve može da se završi za pet tretmana. Terapija može da se odradi kod kuće i pacijent može da završi sve za nedelju dana. Ukoliko se primeni odmah, pacijent će se izlečiti, međutim, ukoliko čekate da razvije ostale posledice i da ga priključite na respirator, onda problem postaje daleko komplikovaniji.

Objavili ste do sada dva izveštaja i brojke izlečenih su fascinantne. Koliko bolnica u Italiji primenjuje vaš protokol i koliko je osoba do sada izlečeno ozonoterapijom?

- Trenutno se naš protokol koristi u 18 bolnica i za desetak dana ćemo objaviti i treći izveštaj i siguran sam da će brojke biti još značajnije. Trenutno imamo obrađene podatke prema kojima je 75 pacijenata izlečeno, što je čak 20 više u odnosu na prethodni izveštaj koji smo objavili. Jasno je da kada veći broj bolnica bude primenjivao ova metod i kada se pacijenti budu lečili odmah, i da se ne čeka da razviju ostale posledice, siguran sam da će svi biti izlečeni.

Kada smo počeli da sastavljamo protokol uzeli smo u obzir sve podatke do kojih smo došli i uključili smo sve faze bolesti, od onih sa blagim simptomima do onih koji su teško bolesni. Odmah smo uvideli da se oni koji su u početnoj fazi bolesti najbrže izleče. Kod onih u težem stanju, koji imaju upalu pluća, koji su priključeni na respirator, na žalost bilo je i nekoliko smrtnih slučajeva. To je važno jer smo tako ustanovili da je sam početak bolesti važan kako bismo izlečili pacijente. Promenom cele strategije, lečenjem pacijenata kod kuće je najbolji način za borbu protiv virusa.

U jednom intervjuu ste naglasili da ozonoterapija virus korona pretvara u "normalnu" bolest. Šta to podrazumeva?

- Upravo tako. Kada imamo grip lečimo se kod kuće, pijemo antibiotike, ostajemo kod kuće desetak dana. Posle vodimo računa da se ne razvije u bronhitis ili upalu pluća, dok i u nekim slučajevima morate da idete u bolnicu. Sa koronom je isto tako. Ukoliko primite terapiju odmah, virus će biti blokiran u samom startu i samim tim može da se leči od kuće kao i obične bolesti. Razlika je u tome što umesto da koristite samo tablete, pored standardnih lekova primite i ozonoterapiju.

16 marta vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, odlučio je da ozonizuje zgradu televizije kako bi sprečio širenje virusa korona u zgradi i da sačuva zaposlene od epidemije. Osim toga, Mitrović je odlučio i da ozonizuje sopstvenu krv. Kada je to uradio mahom je naišao na podsmeh. Šta vi mislite o tome?

- Ono što je vlasnik televizije Pink uradio za sopstvenu krv je odlično i siguran sam da je koristio najbolji način da u potpunosti primeni oznonoterapiju. Istina je da su mnogi, čak i ovde kod nas, mislili da je tako nešto nemoguće. Mislim da je to bio slučaj, ako mi dozvolite, jer nisu poznavali način na koji ozon funkcioniše. Da budem iskren, to jeste veoma komplikovana materija. Mi imamo sreće da u našoj organizaciji imamo profesore koji su uspeli da razluče mehanizme kojima ozon može da se iskoristi u borbi sa virusom korona. Sastavili smo protokol, i dali ga bolnicama da ga ispitaju jer ionako nemamo drugi lek za korona virus jer u suprotnom ne bismo imali 21 hiljadu umrlih u Italiji. I od toga smo počeli. Nadam se da i kod vas u Srbiji postoji neka naučna organizacija ili čak vaša televizija koja je već primenila ovaj metod, i ja ću veoma rado razmeniti mišljenja i dati naš protokol lečenja.

Kakva je reakcija naučne javnosti? Prema najnovijim vestima vidimo da su Kinezi i Amerikanci zainteresovani za korišćenje aktivnog kiseonika i ozonoterapije u borbi sa virusom korona.

- Kinezi su objavili da treba da se koristi ozonoterapija u borbi sa virusom korona. Veoma cenim sve što su oni do sada uradili i mislim da će oni veoma brzo da razviju ovakav način terapije. Nadam se da će Amerikanci što pre početi da testiraju ovaj metod pogotovo što nema kontraindikacija i što za 15 dana možete da proverite na koji način funkcioniše jer vam nije potrebno tri do šest meseci koliko inače traju početna ispitivanja.

Na žalost krećemo se ka tome veoma sporo i smatram da moramo da budemo brži. Nama je Ministarstvo zdravlja dalo otvoren put, međutim, s obzirom da svaka bolnica ima svoju administraciju stvari se kreću veoma sporo. Mi smo sastavili protokol i spremni smo da ga podelimo sa svima. Mislim da je veoma važno da što više ljudi sazna da postoji ovaj metod koji pomaže u borbi protiv ove opake bolesti.