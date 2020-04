Marko Đurić objavio dnevni korona izveštaj: U srpskim sredinama još troje pozitivnih, ukupno 71 osoba obolela

View this post on Instagram

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 17. април 2020. године: ⠀⠀⠀⠀ 3 - Новооболеле особе у већински српским срединама. Укупно је оболело 71 лице, до данас су излечене 4 особе, 2 су преминуле. Оболели су из Косовске Митровице (31), Звечана (18), Лепосавића (9), Зубиног Потока (13). Оболели су смештени у КБЦ Косовска Митровица (19), Студентски центар у Косовској Митровици (35), КЦ Ниш (3), КЦ Крагујевац (4), КБЦ ''Др Драгиша Мишовић'' Београд (2), КЦ Србије Београд (1), Београдски сајам (1). ⠀⠀⠀⠀ - У Косовској Митровици 2, а у Лепосавићу 1 новооболело лице. У COVID амбуланти ДЗ у Лепосавићу тестирана 3 лица са респираторном инфекцијом. У Зубином Потоку тестирано је 6 лица, док се 97 лица налази у самоизолацији. У Приштини, Косову Пољу и Липљану у протекла 24 часа није било прегледа у COVID-19 амбуланти. ⠀⠀⠀⠀ - Свакодневно радимо на утврђивању контаката свих заражених лица. ⠀⠀⠀⠀ - У општини Витина дезинфиковали смо улице у селима Клокот, Могила, Врбовац и Грнчар. У Косовској Митровици смо обезбедили веће количине заштитне опреме и дезинфекционих средстава за раднике КБЦ, Дома здравља, ЈКП ''Стандард'', Погребног предузећа и Ватрогасне службе. У општини Обилић набавили смо лекове за 70 лица. У Лепосавићу смо успешно одговорили на 175 захтева за набавку лекова и хране. У општинама Косовска Каменица и Ново Брдо поделили смо брашно за угрожене породице, као и лекове и заштитне маске. У општини Клина обезбедили смо заштитне рукавице и маске. У Србици смо дезинфиковали села Суво Грло и Бање. У Грачаници доставили смо хлеб за 50 породица. ⠀⠀⠀⠀ - У Предшколској установи ''Ђурђевак'' у Грачаници организовали смо онлајн упис деце. ⠀⠀⠀⠀ - Студенти и професори Машинског факултета у Београду донирали су 300 заштитних визира КБЦ у Косовској Митровици.