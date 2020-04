KOMPANIJA PINK SE ODREKLA POMOĆI DRŽAVE U KORIST ONIH KOJIMA SU SREDSTVA POTREBNIJA! Mitrović: Nećemo koristiti ni jednu od mera Vlade Srbije (VIDEO)

Kompanija Pink, na čelu sa vlasnikom i osnivačem, Željkom Mitrovićem, donela je odluku da ne koristi ni jednu od mera Vlade Srbije za pomoć privredi, koje se odnose, između ostalog, na subvencije, minimalce, reprograme ili odlaganje plaćanja jer, kako kaže, televizija Pink spada u prvih 100 kompanija u Srbiji gledajući godišnji prihod, broj zaposlenih, poreske obaveze i sve druge parametre. Postoji mnogo drugih preduzeća kojima je ova pomoć potrebnija.

- Posle konsultacija sa svojim najbližim saradnicima juče i u toku prepodneva danas, mi smo doneli odluku da nećemo koristiti ni jednu od mera Vlade Republike Srbije, ni one koje se odnose na subvencije, ni one koje se odnose na reprograme ili odlaganje nekih plaćanja pre svega iz razloga što kompanija Pink spada u prvih 100 kompanija u Srbiji po svim kriterijumima i kao tako pozicionirana kompanija, to mesto ćemo ustupiti onima kojima je to stvarno potrebno, a ogroman je broj iz kategorije malih I srednjih preduzeća koje uopšte ne rade – rekao je vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović.

On je napomenuo da je Pink radio non stop i to punom snagom i punom parom.

- Čak mogu da kažem da je najveći broj oglašivača ostao na programu, nisu prekinuli svoje oglašavanje što je krajnje logično jer je ovo period kada reklamiranje ima najviše efekta, jer ljudi najviše gledaju televiziju sad kada su kod kuće – dodao je vlasnik Televizije Pink.

On smatra da je najbolje da pomoć ne koriste oni kojima ona nije potrebna da bi preživeli.

- Postoje oni kojima je stvarno potrebna, a to su ugostitelji, hoteljeri, zanatlije, frizeri, mali proizvođači, male kompanije koje su zatarabile svoje poslovanje I mislim da je bolje da više novca ostane njima – naveo je Mitrović.

Kako je dodao, kompanije Pink odrekla se i minimalaca koje je država obećala.

- Ne treba nam ni to, imamo dovoljno svojih sredstva, svih 1.000 zaposlenih je dobilo stoprocente plate. Planiramo i neke bonuse za najistaknutije ljude iz pre svega informativne redakcije u ovom mesecu – dodao je vlasnik naše kompanije.

- Mislim da je krajnje odgovorno ne koristi mere države ako nisu neophodne. Mi ih nećemo koristiti, hoćemo svoje mesto da ustupimo onima kojima je to potrebnije – istakao je Mitrović.