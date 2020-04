Milivojević: Kritika neumesna, Srbija uradila isto što i drugi

Srbija je u odbrani od globalne pošasti, virusa korona, preduzimala mere kao i svi drugi, i nije ništa uradila drugačije od ostalih zemalja sa demokratskim sistemima tako da je kritika dela poslanika Evropskog parlamenta po tom pitanju neumesna, smatra diplomata Zoran Milivojević.

U optužbi grupe poslanika EP na račun Srbije, da je predsednik Aleksandar Vučić vanredno stanje uveo da spreči slobodu kretanja i govora, a ne zbog borbe protiv virusa, krije se nešto drugo, ocenjuje Milivojević i ističe da je motiv, pre svega, u vezi sa "borbom oko Srbije" i uticajem Kine i Rusije.

Drugi motiv bi, dodaje, mogao da bude vezan i za interes Srbije da nekako "prelomi" i da se definitivno usmeri prema transatlanstkoj zajednici i evroatlantskim integracijama.

"Kritika ima svoje uporište od ranije i odražava jednu vrstu nezadovoljstva ponašanjem Srbije, njenom pozicijom u ovom regionu, ali i njenom spoljnom politikom i njenim međunarodnim položajem", rekao je Milivojević.

Razlog je, kaže, što Srbija ne odustaje od svog stava političke nezavisnosti i vojne neutralnosti i vrlo je jasna u sprovođenju te politike. Takođe, Srbija se nije odrekla svojih prijatelja, jasno je dala do znanja u kojoj meri ceni ponašanje pojedinih zemalja, a posebno velikih sila, kada je reč o borbi protiv virusa, ukazuje Milivojević.

"Ima odraza i to što je Srbija imala kritički odnos prema EU, ali taj odnos koji nije odudarao od kritičog odnosa koji je sama Unija imala i u okviru svojih članica", rekao je Milivojević. Kritiku dela evroparalamentaraca vidi i kao dodatan pritisak na Srbiju u pokušaju da se dovede u pitanje i njena unutrašnja stabilnost i njen spoljnopolitički kurs, i način kako ga sprovodi.

"Ove kritike nemaju nikakvo posebno utemeljenje i Sbrija nema razloga da menja svoj kurs i menja svoju politiku", poručuje Milivojević.

Ponavlja da je Srbija primenila sve što i druge zemlje - sve članice EU su se zatvarale, države su donosile vrlo restriktivne mere, koje su podrazumevale sve elemente za koje sada upućuju kritike Srbiji. Milivojević ističe da je to stav jedne grupacije u EP koja je i do sada imala odbojan stav prema Srbiji i upućivala neodmerene kritike, pre svega, Tanja Fajon i neke grupacije stranaka sa leve strane u EP. Na pitanje treba li Srbija da reaguje na kritike, Milivojević kaže da za to nema razloga, jer ako bi se pravdala i objašnjavala time bi im dala na značaju, i dala bi argumente na osnovu kojih bi moglo da se kvalifikuje kao da Srbija zaista smatra da je učinila nešto loše.

"Nema razloga da Srbija na bilo koji način reaguje. Kritike će, kada se sve ovo završi, potpuno izgubiti svoju opravdanost. Jednostavno ih treba ignorisati i staviti ad akta", kaže Milivojević. Smatra i da kritike neće dominirati u budućim izveštajima EP, u maju, kako to najavljuje Vladimir Bilčik, jer, ponavlja, kritika je stav manjine u Evropskom parlamentu.

"O tome će odlučivati većina, koja će imati u vidu pravu sliku stanja i nedostatak argumenata za ovu vrstu kritika", rekao je Milivojević.

Grupa od 21 poslanika Evropskog parlamenta, među kojima su i predsednica Odbora za odnose sa Srbijom Tanja Fajon i izvestilac za Zapadni Balkan Tonino Picula, svoje ocene preneli su u otvorenom pismu komesaru za proširenje Oliveru Verhejiju, u kome mu ukazuju na "izuzetno zabrinjavajuću situaciju u Srbiji po pitanju ustavnih i ljudskih prava".