DR KISIĆ TEPAVČEVIĆ ZA PINK : Zadovoljni smo trenutnom epidemiološkom situacijom – USKORO UBLAŽAVANJE MERA!

Najveći broj novootirkivenih slučajeva ima blage simptome bolesti, a to znači da virus polako slabi. Zadovoljni smo rezultatima koje smo postigli zahvaljujući uvedenim merama, rekla je dr Kisić Tepavčević za TV Pink.

-Sitaucija je dosta stabilna u većem delu zemlje i zadovoljni smo epidemiološkom situacijom. Očekujemo silazni trend – rekla je Dr Darija Kisić Tepavčević za Naconalni dnevnik TV Pink.

Kaže da se pomno prati situacija u gerontološkim centrima u Srbiji, jer kako kaže, tamo se nalazi najosetljivija populacija. Kaže da je veliki problem što je COVID-19ušao i u ove ustanove.

-To je nešto što smo strahovali od samog početka. Nije moralo to da se to desi. UGerontološkom centru Niš 165 osoba je pozitivno na koronu. Dobro je da većina osoba ima slabe simtome. Važno je i to da se to desilo u šestoj nedelji epdijemije – rekla je ona, dodajući da je virus dosta oslabio.

Kaže da zdravstveni radnici takođe obolevaju od ovog virusa, najviše njih se u početkuzarzazilo, ali kako dodaje to se dešavalo ugavnom van zdravstvenih centara.

-Oko 10 do 15 odsto svih infiricarnih su oni. Radimo preraspodelu kadrova, testiramo ih redovno i sve je pod kontrolom – rekla je.

Kako objašnjava, oni koji su pobedili koronavirus, imaju antitela koja ih izvesnovreme štite od ove bolesti.

-Ono koji su preležali bolest imaju antitela bar četiri meseca, neka istraživanja kažu daopstaju i do osamnaeset meseci. Sva lečenja krvnom plazmom su pokazala da toima efekta. Takvi pokušaji ne mogu da naškode pacijentu – rekla je ona, ističućida ništa nije sto odsto efikasno.

U Galenici je počela proizvodnja leka hlorokin i kako kaže, dobro je da Srbija sada imasvoju proizvodnju.

-Bice dovoljno i to ne samo za nas. Očekujemo vrlo skoro da izađe iz proizvodnje –rekla je dr Kisić Tepavčević.Kaže da za sada ima dosta povoljnih parametara i da je Srbija na dorom putu da se izobri sa epidemijom.

-U narednom periiodu očekujte ublažavanje mera, moramo da nastavimo da živimo. Ako ne uspemo da eliminišemo virus, moraćemo da naučimo da živimo sa njim – rekla je ona.

Neki lekari predviđaju da će vrus i preko leta da bude aktivan, ali kako dr KisićTepavčević kaže on jedino opstaje u ljudskom organizmu, ali klima moženegativno da utiče na njega.

-On opstaje u ljudima. Temperatura utiče negativno na njega. Dosta toga je do nas. Hoće li maske i rukavice da postanu deo naše svakodvnevnice, to ne mogu da znam. Veća je šansa da će pojavljivati sporadično i da će se pojavljivati sezonski, kaogrip – kaže ona, dodajući da je mala verovatnoća da se u budućnosti pojavi saistom snagom.

-VIdimo da se u istoriji svakih 100 godna dešvala ovakva vrsta pandemije.Za sve postojimogućnost, ali je mala. Naša genaracija ne bi trebalo da doživi ovako nešto – rekla je ona.

Kaže da svaka zemlja radi najbolje posao, onako kako smatra da teba. Napominje da jezadovoljna efektinosti svih mera koje su sprovedene u Srbiji.

