Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink u emisiji "Vreme korone" rekao je da ne može da kaže da li virus slabi ili jača, da je važno da se slušaju struka i lekari, kao i da će od utorka biti skraćen policijski čas za sve građane.

VOJVODINA i BEOGRAD SE SMIRUJU, PROBLEM NIŠAVSKI I TOPLIČKI OKRUG

-Ono što sam video, kada su u pitanju današnji rezultati, jeste da se Vojvodina umiruje, ne mogu da kažem da je sve sasvim u redu, ali su niski brojevi. Beograd je sve bolji kao i zapadna Srbija, ali u okolini Niša imamo mnogo problema - rekao je Vučić.

Kako kaže, svude gde je bio veliki priliv ljudi iz inostranstva bilo je problema.

-Ovo što smo imali prethodnih pet dana u Nišu, rezultat je naše nediscipline od pre dve nedelje. Sve zavisi od nas - rekao je Vučić i dodao da će se ići na ublažavanje mera.

Kako kaže, moraće da se uđe u "pucanj" sa drugim zemljama jer se, dodaje, borimo za naše građane i njihove plate i penzije.

SKRAĆIVANJE POLICIJSKOG ČASA ZA SVE - OD UTORKA POLICIJSKI ČAS ĆE TRAJATI OD 18.00 SATI DO 5.00 UJUTRU

-Prva mera će biti skraćenje policijskog časa, počinjaće od 18 sati. Mislim da je taj sat važan, a da neće ugroziti ljude. Penzioneri će od 18 do 01 moći da izaberu svojih pola sata za šetnju - rekao je Vučić.

PENZIONERI ĆE MOĆI OD 18.00 DO 01.00 SAT TRI PUTA NEDELJNO PO POLA SATA DA PROŠETAJU

Kako kaže, oni mogu da izaberu u koje vreme će da prošetaju, tri dana nedeljno u početku.

-Utorkom, petkom i nedeljom će moći da šetaju, i ako to sve bude u redu, od sledećeg ponedeljka moći će svakoga dana da izlaze po pola sata - rekao je Vučić.

Kako kaže, u roku od 7 do 10 dana, parlament će obezbediti da svi dobiju vizire, maske, i dezinfekciona sredstva i da se zakaže sednica Skupštine Srbije.

-Pozivam sve građevinare da od utorka krenu na posao. Posebno one koji rade na otvorenom - rekao je Vučić i dodao da žele da visokim investicijama sačuvaju visok nivu bruto domaćeg proizvoda.

Od utorka, dodaje, idemo na otvaranje svih zanatskih radnji.

-Druge radnje za 27. april predviđamo otvaranje i drugih, manjih radnji, osim onih u velikim tržnim centrima, ali ako krene lošije povućićemo to - rekao je Vučić i dodao da će teretane, frizerski saloni, biti otvoreni 27.aprila sa posebnim zaštitama.

OTVARAMO RESTORANE I KAFIĆE IZMEĐU 4. I 11 MAJA

Kako kaže, očekuju da će banje, tržni centri i međugradski saobraćaj, restorani, kafići biti otvoreni između 4. i 11. maja, ukoliko dodaje, sve bude u redu.

-Od 3. maja će nam odgovarati i povoljni vremenski uslovi - rekao je VUčić i dodao da će to biti ukoliko sve bude tako kao što je to bilo danas.

Dodaje da nam dolazi mnogo manji broj užasno teških slučajeva, dok se lakši mogu izlečiti.

Predsednik je zahvalio Željku Mitroviću i Miodragu Kostiću što su se njihove kompanije odrekle pomoći i novca u korist države.

-Svaka čast, to je ogromna stvar za našu zemlju i beskrajno sam im zahvalan što su takav potez napravili, pošto su nam time, državi, uštedeli oko 6,5 miliona evra - istakao je predsednik.

O EKONOMIJI

-Optimista sam po pitanju naše ekonomije, a inače nisam optimista po prirodi. Ukoliko uspemo da se otvorimo kako smo planirali, sve ćemo pobediti. Imaćemo najbolju ekonomiju i rast bruto domaćeg proizvoda u celoj Evropi - rekao je Vučić.

Kako kaže, probaće da to bude minus 1.

-Moje je da sprovodim u delo ono što stručnjaci govore, i hvala im što priznaju da država efikasno radi. Naš posao je bio da obezbedimo bolnice i sve smo ih renovirali - rekao je Vučić.

Dodaje da su renovirane Dragiša Mišović, VMC, Zemunska bolnica, Gradska bolnica, i dodaje da su brzo napravili i privremenu korona bolnicu, kao i više nego dovoljan broj respiratora.

SRBIJA PROIZVODI SVE, SEM RESPIRATORA

Vučić je izjavio da je Srbija od početka pandemije virusa korona uspela da pokrene sopstvenu proizvodnju hlorokina, kao i da poveća proizvodnju maski, rukavica i medicinskog alkohola.

-Srbija proizvodi sve sem respiratora - rekao je Vučić.

On je naveo da je u Srbiji danas počela masovna proizvodnja hirurških maski u Rumi, zahvaljujući kineskim partnerima, gde će se dnevno proizvoditi 96. 000 maski.

-To pokriva vise od dnevnih potreba - rekao je Vučić.

Dodao je da je Galenika danas proizvela prvih 372.000 tableta hlorokina, leka koji se pokazao kao delotvoran u lečenju virusa korona, dodajući da će Galenika obezbediti dovoljne količine.

Podsetio je da je u Crvenki pokrenuta proizvodnja medicinskog alkohola, 15. 000 tona alkohola dnevno, i naveo da će prvo biti snabdevene zdravstvene ustanove, pa tek onda apoteke.

Najavio je da će sutra u apoteke biti pušteno po četiri miliona pari rukavica, hirurških maski i epidemiloških maski.

Kaže da će epidemiološke maske biti nešto skuplje, ali opet jeftinije od nabavne cene. Vučić ističe da u borbi protiv koronavirusa Srbiji ne proizvodi samo respiratore, dok je sve ostalo uspela sama da obezbedi, pa čak i proizvodnju kvasca.

O MEDICINARIMA: Oni koji rade su junaci

Kako kaže, KBC "Dragiša Mišović" je imao 31 respirator, a danas, dodaje, ima 160 respiratora.

-Mašine imamo i za to ne treba da brinu uopšte. Imamo ih čak i u rezervi - rekao je Vučić.

Kako kaže, najveći broj će uvek lekara da bude zaraženo i to ništa, dodaje, nije tajno.

-U te ljude ulažete, školujete ih, i kada dođe do te situacije, njihov je posao da brane zemlju. Ovo je svakako udar na njih, mi imamo veliki broj lekara koji su preuzeli strašan teret na sebe, ali ima i onih koji su se sklonili - rekao je Vučić i dodao da su u jednom gerontološkom centru uhvatili tri žene koje napuštaju dom, kako beže sa svog radnog mesta, a trebale su da budu tamo u karantinu.

Kako kaže, aplauz za njih je potreban da bude još veći, jer, dodaje, oni koji rade su junaci.

-Imamo fantastične lekare i ljude širom Srbije. To su neverovatni ljudi. Fantastični - rekao je Vučić i dodao da će kada sve prođe dodatno da ojačaju zdravstvo.

Kako kaže, moraće da se izgradi novi veliki KC Kragujevac i imaćemo, dodaje, najbolji zdravstveni sistem na svetu, makar, kako kaže, da budemo u 30 zemalja na svetu.

-Imaćemo najbolju ekonomijiu u celoj Evropi u ovoj godini. Sledeće ćemo imati isto to, sa najboljim rastom u celoj Evropi - rekao je Vučić i dodao da je to MMF rekao.

Prema njegovim rečima, za Srbiju su rekli da će imati minus 3 što je najmanji mogući pad, a za sledeću godinu plus 7 rast.

-Kažem vam skromno, da će naši rezulati biti najbolji, samo da nas korona ne ubije. Da ne napravimo grešku i da se disciplinujemo - rekao je Vučić.

O LETOVANJU

Kada je u pitanju letovanje, Vučić kaže da zna da ne može nikome ništa da zabrani, ali da je racionalno da se ostane u Srbiji.

-Mnoge zemlje nameštaju rezultate o broju mrtvih i zaraženih. Srbija je uradila odlučno brzo i efikasno sve što je bilo potrebno. Neću da dozvolim da oni za koje znam da su mnogo lošiji da se predstavljaju drugačije. Neki sada kažu da nemaju ni jedan test, a mi znamo da smo im poslali. NIsu naši lekari budale, neću da dozvolim da kažu da su bolji od naših lekara, kada znam da u regionu nema boljih - rekao je Vučić.

Ističe da je nemoguće da sutra u tri sata nemamo mrtvih, a oni su kada umre neko ko je star i bolestan, ne svrstaju među umrle od korone.

-Prekosutra otvaramo laboratoriju u KC Srbije i u Nišu, ići ćemo sa 6 hiljada testiranja dnevno. Beograd je danas imao 1185 testova i mali broj, 83 pozitivnih - rekao je Vučić i dodao da se tu najveći broj ljudi i testira.

Dodaje da niko nijie bez razloga zabrinut, posebno, kako kaže, u južnoj Srbiji gde ima puno zaraženih.

-U Nišu je stavljeno pod kontrolom, ali je problem Toplica, i mesta od Aleksinca do Doljevca - rekao je Vučić.

O DECI

-Ni Vukan, ni Milica ni Danilo nikada neće napuštati ovu zemlju, a neću ni ja, jer se ne plašim nikoga - rekao je Vučić.

Kako kaže, srećan je što je Danilo dobro i ističe da ne mora da govori kako je dobra vest kada jedna takva bolest prođe vaše dete.

-Ponosan sam na njega i na Milicu što su pomagali penzionerima, a zarazio se u trenucima odmora, kada je bio sa drugarima. Tako da, radili su dobar posao za našu zemlju i to je sve što imam da kažem - rekao je Vučić.

Kako kaže, govorili su da je Sajam logor i da su ga nazivali sajmištem.

-Danilo nema nikakvu funkciju, on samo ide tamo gde mu lekari kažu - rekao je Vučić.

Ističe da je ponosan na svoju decu i srećan što je Danilo dobro.

Na snimak koji najavljuje puč na njega, Vučić je rekao da je upoznat sa tim, i dodao da su to lica u vezi sa dilovanjem droge i da se nalaze u inostranstvu.

-Osim svojih homoseksualnih sklonosti nisam ništa posebno video u ovom snimku - rekao je Vučić.

Vučić je istkaao da su mere počele da deluju i da imamo 145.570 prijavljenih preduzetnika za isplatu minimalca.

-Gotovo svi su se prijavili za mere, što je fantastično i od utorka krećemo u punu primenu mera - rekao je Vučić.

Kako kaže, poslovne banke imaju mnogo posla, dodaje da 80 posto garantuje država.

-Molim ih da rade što više i da pomognu našim privrednicima. To je ono što je važno i to je ono što mi se čini da je najvažnije - rekao je Vučić.

Dodao je da je država radila i nije kresala velike investicione projekte.

ISPLATA 100 EVRA GRAĐANIMA 11. ILI 12. MAJA

-Sve smo ih ostavili. Radićemo puteve, sve iz plana 2025. - rekao je Vučić i dodao da će takođe građani dobiti i jednokratnu pomoć u visini od 100 evra, kao i da to rade svi pametni ljudi u svetu.

Kako kaže, nada se da će već 11/12. maja uplatiti novac ljudima.

-Mnogo dobrog posla smo napravili, samo je važno da nam se korona ne vrati - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da mu je iskreno žao SAD koje se suočavaju sa užasnim gubicima, kao i američkog naroda.

-Vidim da se naša ruska braća takođe muče, dobro su držali, ali nije lako. Biće muka i želim im da izdrže i izbegu teške scenarije. Muči se i cela Evropa. Svima koji imaju velike žrtve želim da izađu iz svega toga - rekao je Vučić.

Kako kaže, video je mnoge ljude koji imaju veliki talenat za geopolitiku, da dan posle neće ličiti na ono pre, i dodaje da je to sasvim izvesno.

SRBIJA SE DOBRO POSTAVILA, IDEMO MNOGO BRŽE NAPRED

-Srbija se dobro postavila, nalazi se na evropskom putu, ali ima i fantastične prijatelje na istoku. Imamo čelično prijateljstvo sa Kinom i nećemo ga prekidati ni po koju cenu - rekao je Vučić i podsetio da smo 130 respiratora koje imamo u KBC "Dragiša Mišović", upravo su donirali kinezi.

Dodaje da njegov posao nije da se dodvori svetskim moćnicima, već da nastavi da radi najbolje što može.

-Imamo mnogo dobrih ljudi. Ne zanima me šta će ko da priča i piše. Ne može da se sakrije da je Srbija zaostajala za nekim zemljama, a da će ih za pet godina stići i prestići. To može da bude čak i pre toga, jer Srbija ide mnogo brže napred, samo je važno da budemo disciplinovani - rekao je Vučić.

Rekao je da na delu naše teritorije, na severu Srbije imamo slobodnih 150 kliničkih respiratora.

-U Nišu imamo 68 slobodnih, samo u KC - rekao je Vučić.

Vučić je pohvalio ljude iz Instituta za molekularnu biologiju i iz Instituta za nuklearnu energiju, i davaće, dodaje, mnogo više para za nauku i to za one koji su pokazali da u teškim trenucima mogu da rade.

-Želimo da možemo sve da proizvodimo i da se po tome takmičimo sa najrazvijenijim zemljama sveta - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da bi svakome pomogao u ovakvoj situaciji, komentarišući poslate testove u Prištinu.

-Pozvao sam guvernera Veneta, koji je bio treća najpogođenija regija u Italiji, ponudio podršku Srbije, ali su se u tom trenutku već snašli - rekao je Vučić.

Kako kaže, Italija ima stopu javnog duga 135 odsto u odnosu na sopstveni BDP, njima će javni dug drastično da raste.

-Biće u velikim mukama i za nas je takođe važno da se Evropa obnovi kao i da pomognemo na sve načine - rekao je Vučić.

Kao kaže, fabrike će od 4. maja moći da se otvaraju, jer, dodaje fabrike u Češkoj, Slovačkoj i Češkoj počinju da rade, a potrebni su im, kako kaže, naši proizvodi.

-Imamo sreću da nam rudnike i železaru drže Kinezi. Bakar je sada dobar, a inače sve cene su išle dole, i samo bi mogli da stavimo katanac. Imali smo znanja i pameti, ali i sreće da nađemo dobre prijatelje - rekao je Vučić i dodao da će svoju snagu da gledaju da pokažu pre svega u regionu kao i da će kupovati različite firme.

Kako kaže, posle svega neće biti lako, ali će u Srbiji, dodaje, biti mnogo lakše nego u svim drugim zemljama.

-Mnogo smo napredovali, mnogo naučili i mnogo toga uradili, i još ćemo - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da svi ozbiljni ljudi u svetu sve znaju, i dodaje da znaju i ko je kakve mere proveo u kom trenutku, koliko ko ima opreme i sve ostalo.

Ističe da nije tužan zbog toga što neki novinari koji su politički komesari političara iz Hrvatske kažu da je Vučić gori od korone.

-Što bih se na to ljutio, to mi godi i hvala im na tome. Primetio sam tu vrstu nervoze u pojedinim medijima i ako mi nešto pomalo prija onda je to to - rekao je Vučić.

Kako kaže, najviše ga zanima da imamo pristojne odnose sa regionom, kao i dobru trgovinu, a najbolje je da imamo, dodaje, i prijateljske kao sa nekima od njih.

-Nema sumnje da bi neki želeli da vide Srbiju slabiju. Srbija će već četiri godine da bude u prvih pet po svom rastu ekonomije, i to su činjenice. Druga je stvar što u sopstvene snage nismo verovali nikada i što sebe potsenjujemo. Imaćemo borbu samo sa Mađarima ove godine u Evropi - rekao je Vučić.

"ZAHVALAN SAM PATRIJARHU"

Predsednik je rekao da je zahvalan patrijarhu Irineju, koji je kako kaže, razumeo koliko je život za Srbiju važan.

-Razumem i vernike, ali mislim da smo pronašli najbolji ugao. Da diramo bilo koga nećemo, ali moramo da zamolimo ljude da ostanu kod kuće - rekao je Vučić.

Na pitanje da li će doći do bejbi buma, kaže da se raduje svakom novorođenom detetu.

-Ljudi već mesecima imamo isti broj migranata. Imamo ih oko 8 hiljada i sve vreme ih imamo toliko. To je beznačajan broj za nas - rekao je Vučić.

Kaže da će razmatrati delimično otvaranje aerodroma od 1. maja, kao i delimično otvaranje međugradskog saobraćaja, ali dodaje, to moraju prvo stručnjaci da odobre.

LJUDI TREBA DA OBIĐU SRBIJU

-Imamo fantastične hotele u Fruškoj gori, zatim Vrnjačku banju, Soko banju koja raste, Rtanj sa novim hotelima, Zlatibor, Kopaonik, Staru planinu, kao i još mnogo banja - rekao je Vučić i dodao da imamo fantastična mesta i u našoj zemlji.

Ističe da je Narodni muzej u 20 najboljih muzeja u Evropi i dodaje da će oni prvi da se otvaraju od kulturnih ustanova u zemlji.

Vučić je istakao da imamo i fantastična vinogorja koja treba da se obiđu.

Ističe da će se ići sa 2 milijarde dodatno za turističke vaučere.

-Biće vaučeri i za penzionere i za nezaposlene. Želimo da ljudi upoznaju i vide kako je Srbija lepa i fantastična zemlja - rekao je Vučić.

Kako kaže, obišao je ceo svet, dodaje da Srbija sada ima stvari koje nekada nije imala i dodaje da imamo proizvode sa kojima možemo da se takmičimo sa svima u svetu.

Vučić je čestitao i televiziji Pink na dezinfekciji koja je postavljena.

PREDSEDNIK ČESTITAO VASKRS

Vučić je čestitao Vaskrs i poželeo mnogo zdravlja i dobrog rada u budućnosti.

-Hristos Vaskrse - rekao je Vučić.