Ovo je NAJJAČA PRIČA iz policijskog časa: Žena iz Loznice je pozvala MUP sa NESVAKIDAŠNJIM ZAHTEVOM, a njihova reakcija će vas ODUŠEVITI!

Žena iz Loznice je na svom Tviter profilu sinoć podelila jako neobičnu priču i nije trebalo mnogo da postane jedna od najdeljenijih u Srbiji.

Radnja se odvija napeto. Mesto radnje Loznica, vreme je juče negde oko sredine policijskog časa. Ozbiljna je situacija - deca čekaju. U odsudnom prazničnom trenutku majka pravi kardinalnu grešku! Njenu priču sa Tvitera prenosimo vam u celosti:

"Jedna lepa priča nastala za vreme današnjeg policijskog časa. Kako sam inteligentno ofarbala sva jaja i nisam ostavila 12 komada za tortu, pozovem MUP u Loznici da vidim mogu li da izađem 500m od kuće da pozajmim od drugarice", počinje dogodovštinu korisnica pod nadimkom Inkriminisana.

Policija je situaciju shvatila krajnje ozbiljno. Sugrađanka se našla u nesvakidašnjoj nevolji.

"Posle obostranog zacenjivanja od smeha, mog ubeđivanja da veći problem od ovog mog trenutno ne postoji, da četvoro dece čeka tortu za Uskrs i da sam gotova ako je ne bude, policajka mi je rekla da postoje dve opcije", priča majka.

Opcije su joj saopštene mirno.

"Prva je da sačekam mrak i na svoj rizik da probam da se provučem do drugarice i uzmem ili ako mi nije kasno da sačekam da ona završi smenu u 19h pa će mi ih rado doneti. I carica je zaista to uradila. Otišla je do moje drugarice i donela mi jaja za tortu", oduševljeno je napisala tviterašica.

"Blic" je uspeo da pronađe policajku koja je pomogla svojoj sugrađanki i posle inicijalnog dobročinstva ponovo smo prijatno iznenađeni njenom skromnošću.

"Jeste, to sam bila ja. Ali, ne bih volela da se moje ime pominje u javnosti, samo sam htela da pomognem. Jeste lepa priča, ali moj posao je da pomognem, a posao je posao. Nisam to uradila za pažnju", potvrdila je žena i istakla da ona sama nikada ne bi pomenula to što je uradila. Naprosto - sve je njoj to u okviru službe.

Radost i iznenađenje kada se policajka pojavila na vratima sa obećanim jajima u rukama kasnije tog popodneva, možemo samo da zamislimo.

Tople praznične priče poput ove nam zasigurno ulivaju nadu u ljude oko nas u ovim nesigurnim vremenima. Treba se podsetiti da nismo sami i da treba da vodimo računa o sebi i o drugima. Mali gest pažnje i dobre volje nekome može ulepšati dan.