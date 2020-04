NOVI KORONA PRESEK: U Srbiji 260 novoobolelih i još 5 preminulih - Ukupno umrlo 130 ljudi!

Do danas u 15 sati u Srbiji je ukupan broj obolelih dostigao cifru od 6.890.

Ministar zdravlja Zoran Lončar je rekao da je u poslednja 24 sata testirano 3.543, od kojih je 260 pozitivno na koronavirus.

- Ukupno je hospitalizovano 3.660 ljudi, od čega je 101 osoba na respiratoru. Od početka epidemije testirano je ukupno 45.355 ljudi u Srbiji, a preminulo je pet osoba - rekao je Lončar i dodao da je na respiratoru se nalazi 101 pacijent.

U Srbiji je koronavirusom ukupno zaraženo 6.890 osoba, a preminulo 130 osoba.

Epidemiolog dr Predrag Kon kaže da je mala nada da će virus nestati tokom leta.

- Pandemija nije u zalasku i jasno pokazuje svoj nastavak. Pitanje je koliko će u toku ove godine, i sledeće potencijal tog virusa biti - rekao je Kon i dodao da je za svaku zemlju pitanje koliko je spremna.

Kako je dodao, zemlja koja je spremna da otkriva virus i suzbija njegovo prenošenje, ne može biti u jednakoj opasnosti kao zemlje koje su sada u sit

Moramo naučiti da živimo sa koronavirusom

Lončar je rekao da moramo da naučimo da živimo sa korona virusom, jer niko ne može reći kada će i da li će nestati.

- Moramo da pokušamo da se prilagodimo virusu i u mogućim uslovima napravimo maksimum - istakao je ministar i podsetio na obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru i socijalnu distancu.

Postupno uvođenje i postupno popuštanje mera

Govoreći o olakšavanju mera epidemiolog Kon je rekoa da nismo bilo ni malo popustljivi.

- Ovo je tek početak, sam start. Mislim da je racionalno da se najstarijima dozvoli da izlaze tri puta nedeljno. Zanatlije, male trgovinske radnje nema razloga da ne počnu da rade, ako primenjuju sve mere. Druga situacija će biti kada se vrati prevoz...Mi moramo život da vratimo, što zbog ekonomskih, što zbog društvenih posledica - rekao je Kon.

On je ukazao i na opasnost da se ljudi zbog straha od zaraze ne leče, nestajanje životne radosti..,

Kako je dodao policijski čas osvestio ljude da je potrebno držati se mera.

Na pitanje koliko je ljudi otpušteno iz bolnica, Kon je istakao da je veći broj otpuštanja, danas oko 300.

Smanjuje se broj ljudi na respiratoru

- Privremene bolnice i dalje jesu potrebne, jer će biti još pozitivnih. Od testiranih sedam posto je pozitivno. Oni ljudi koji imaju blage simptome se smeštaju u privremene bolnice. Smanjen je i broj pacijenata na respiratorima. Testiraćemo veći broj ljudi i proširiti indikacije, i sve više stezati obruč oko virusa, to je cilj. Oslobađeće se bolnice i polako će se vraćati normalan život - rekao je Kon.

On je dodao da ništa nije završeno sve dok virus cirkuliše.

- Skidaćemo mere, ali u Srbiji ostaju prijavljene i pandemija i epidemija. Čekamo dok to ne uradi Svetska zdravstvena organizacija - dodao je Kon i istakao da će biti potrebno sigurno još mesec dana da se situacija u bolnicama vrati u normalu, jer se sada leče samo hitni slučajevi.

Kon je istakao da se virus nikada nije vraćao tom snagom kao prvi put.

Vrtići moraju početi da rade, ne vidim drugo rešenje

Govoreći o tome kome će samohrani roditelji ostaviti decu kada počnu da rade, on je rekao da će morati da počnu da rade vrtići, bar za te situacije.

Kada je reč o tome koliko će ljudi moći da bude u kancelariji kada se ljudi vrate na posao, Kon je istakao da su mere distanciranja davno date. On je naglasio da mora da se drže mere socijalne distance i dezinfekcije, a svako ko ima bilo kakve simptome može odmah da se testira.

- To je razlika u odnosi na početak - rekao je Kon i dodao da je znao da nema dovoljno medicinske opreme i da se smirio kada je video avion iz Kine.

On je dodao da je to njegov lični stav da ne treba kukati, te da su sve zdravstvene ustanove u Beogradu, sa izuzetkom jedne, navele da imaju dovoljno medicinske opreme.

- Ovo nije obična pandemija, ovakva se nije javila još od 1918. godine - rekao je Kon.

Ministar Lončar je ukazao da je na jednoj opštini primećeno da je neko ušao u informacioni sistem.

- Primećeno je na vreme, reagovali smo na vreme i nema nikakve štete da su uzeti neki podaci - naveo je Lončar.

Kada je krenula pandemija imali smo 408 slobodnih respiratora - bez zauzetih, bez onih za anestaziju, bez onih koji su perenosni...

- Mi ni do tog broja respiratora nismo stigli, ali svako odgovoran razmišlja o najgorem scenariju. Nabavljene su stotine respiratora kako ne bi došli u situaciju da moramo da biramo između dva pacijenta - dodao je Lončar.

On je naglasio da je država zaštitila zdravstvene radnike i da nigde nikoga nisu pustili da radi bez zaštite.

Lončar je naveo da je u svim zdravstvenim ustanovama bilo dovoljno medicinske opreme.

Upitan o snabdevenosti apoteka hlorokinom, Lončar je rekao da je naloži da ga za pacijente kojima je to redovna terapija bude dovoljno u apotekama.

- Za te ljude mora da ima dovoljno hlorokina. Mislim da će to danas ili sutra da bude rešeno - rekao je ministar. On je naveo da je nošenje vizira preporučeno sada jer sada ima dovoljno količina vizira.

Kon je objasnio da stručno metodološko uputstvo predviđa nošenje ili naučara ili vizira.

- Nemate vakcinu i ne znamo da li će je biti do kraja godine. Imate mogućnost da se sakrijete i da čekate da sve prođe i da izađete kao general iz te bitke, ali i da se borite i budete još aktivni. Željko Mitrović to radi i ja to poštujem - rekao je Lončar.

Na pitanje o otvaranju granica, Kon je rekao da je to vezano za vanredno stanje i da će se to desiti kada država odluči da ukine vanredno stanje.

- Granice nisu zatvorene. Zabranjeno je kretanja vozila - rekao je Kon.

Govoreći o otvranju bazena i kupališta, on je rekao da će ako bude mirna situacija, sve biti dozvoljeno kao i obično.

- Što se tiče putovanja sve više mojih kolega misli da ne treba rizikovati. Nije isto ići u okviru zemlje i ići na neku turističku destinaciju gde dolaze ljudi iz različitih delova sveta - dodao je Kon.

Kako kaže, ne zna da li će to biti u formi neke preporuke, ali je sada dobar momenat da se razmišlja o tome da se ne bi nekome izjalovili planovi.

Prema njegovim rečima, pre nedelju dana struka je rekla da je potrebno dve nedelje da se vidi pad obolevanja i broja ljudi na respiratorima, a to je momenat za popuštanje mera.

On je dodao da postoji mogućnost da se ukine policijski čas i da se zabrane okupljanja, ali da struka nije sigurna koliko bi se to poštovalo.

- Cilj je jedan - da sačuvamo živote - naveo je Kon.i o vakcini koej nema

Neozbiljno je pričati o vakcini koje nema

Na pitanje da li će vakcinacija, ako je bude, Lončar je rekao da se ne razmišlja o tome šta će biti ako bude bilo.

- Naš stav je koronavirus je tu, živimo sa njim i gledamo da se zaštitimo na sve načine. Pratimo sve što se dešava u svetu. Neozbiljnio je da pričamo o leku koga nema i vakcini koje nema - rekao je Lončar.