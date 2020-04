LONČAR: Poštujem one koji se nisu sakrili i koji su sada aktivniji nego što su bili, a jedan od njih je i Željko Mitrović!

"Možda nekome ne odgovara to šta ovaj čovek prezentuje, radi i što deli vizire, ali je dobro to što se nije sakrio, što je aktivniji nego ikada i što pokušava da pomogne", izjavio je ministar zdravlja.

Na današnjoj konferenciji za medije u Palati Srbija koja je, kao i svakod dana u 15 sati, sazvana kako bi bili saopšteni najnoviji podaci o epidemiološkoj situaciji, pojedini novinari ponovo su postavljali pitanja bazirana na stavovima političkih opcija koje zastupaju i promovišu njihovi mediji.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar odgovarao je i na takva pitanja, iako su aludirala na to da institucije kriju pojedine informacije od građana, te da situacija nije onakva kakvom se predstavlja. Ministar je izneo niz argumenata i postavio stvari na svoje mesto.

Jedno od brojnih ovakvih pitanja bilo je pitanje količine zaštitne opreme kojom zdravstvene ustanove u Srbiji raspolažu.

Lončar je istakao da Srbija nije ni jednog trenutka došla u poziciju da mora da koristi najlon kese i da se na te načine dovija, kao što je to bio slučaj u nekim drugim, bogatijim zemljama.

- Mi smo trenutnu situaciju i reagovanje imali samo zahvaljujući Aleksandru Vučiću i vezama pomoću kojih je nabavio ono što nam je trebalo. Na taj način izbegli smo najgori scenario i zaštitili medicinske radnike – izjavio ministar na konferenciji.

Na tvrdnje da je bilo problema sa nedostatkom opreme u bolnicama u Valjevu i Ćupriji, Lončar demantuje ove navode.

- Imali smo izjavu jednog anesteziologa, nezadovoljnog svojom funkcijom. On je dao tu izjavu i ona je ubrzo demantovana. Apsolutno je bilo dovoljno opreme. Sve smo ispitali i proverili, ali se na kraju radilo samo o jednom nezadovoljnom radniku – kaže Lončar.

Govoreći o preporuci da se viziri nose, ministar kaže da su vitiri dobra stvar i treba da se koriste, dodajući da se tek sada daje preporuka, pošto ih ranije nismo imali u dovoljnoj količini.

On je tako odgovorio na pitanje zašto se tek sada daje preporuka da se koriste viziri, a demantovao je da je ranije donesena bilo kakva zvanična odluka po pitanju vizira, a da je preporuka da ih koristi svako ko ih ima.

- Sada ih imamo u dovoljnoj količini. Morate da vodite računa o vremenu kada dajete neku preporuku, da li su se ispunili svi uslovi da to bude - rekao je Lončar i dodao da ne može da se daje poreporuka za nešto što ne možete da date ljudima.

- Ako pitate za vizire zbog Željka Mitrovića i ako je to tema, odgovoriću vam. U situaciji kada trenutno nema vakcine za ovaj virus, postoji opcija da se povučete i sakrijete dok sve ne prođe, a da nakon ove bitke izađete i kažete da ste general. Poštujem one koji se nisu sakrili i koji su sada aktivniji nego što su bili, a jedan od njih je i Željko Mitrović. Možda nekome ne odgovara to šta ovaj čovek prezentuje, radi i što deli vizire, ali je dobro to što se nije sakrio, što je aktivniji nego ikada i što pokušava da pomogne. Poštujem one koji se na ovaj način bore, a ne one koji su se sakrili, a posle će se praviti pametni – kaže ministar.

Ističe da je trenutna situacija specifična i da ne bi trebalo da se prepucavamo oko zasad nebitnih stvari.

- Ovde treba da pričamo o stvarima koje mogu ili ne mogu da pomognu, te da se potrudimo da situacija prođe što bezbolnije – kaže Lončar.

Epidemilog Predrag Kon je rekao da metodološko uputstvo podrazumeva da se koriste ili posebne naocare ili viziri.