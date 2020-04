Kako će se sunovrat cena na naftnim berzama odraziti na našu zemlju: Točićemo na pumpama za jedan evro?

Cene goriva u Srbiji, već nekoliko meseci, idu naniže. Tako se litar bezolovnog BMB 95 benzina u utorak prodavao na našim pumpama za oko 130, a evrodizela za oko 140 dinara.

- Cene su niže jer je i cena sirove nafte značajno pala na svetskim berzama - kaže za "Novosti" Bora Tatić, zamenik predsednika Udruženja privatnih benzinskih stanica Srbije. - Gorivo može da bude i jeftinije, ali ne mnogo više od trenutne cene.

Cena goriva ne zavisi samo od nabavne cene, već na nju utiču i državna zahvatanja. Država po svakoj litri benzina prihoduje samo od akciza 56,04, a od dizela 57,63 dinara. Na to treba dodati 2,60 dinara po litru za takozvane obavezne rezerve. U Srbiji postoji i markiranje goriva ali i to plaćaju vozači - 0,26 dinara po litru. Na sve ovo ide i nadoknada za monitoring 0,09 dinara po litru, a kada se na to doda kompanijska cena, troškovi transporta, marža, tek onda se zaračunava i PDV!

- Na primer, pri kompanijskoj ceni od 64,10 dinara za litar dizela, državna zahvatanja su 85,25 dinara po litru ili 57 odsto od ukupne cene koju na pumpama plaćaju potrošači - kaže naš sagovornik. - Očekujem da cena može da ide sve do oko jednog evra, jer ne verujem da u ovoj situaciji država može da smanji akcize.

Bora Tatić smatra i da je istorijski pad na američkom tržištu uzrokovan spekulativnim radnjama.

- Kada se ne prodaju ili kupe ugovorene kvote, plaćaju se veliki penali. Onda tu dodajte sve ostalo, manjak prostora za skladištenje, pad proizvodnje u svetskoj industriji, smanjenu tražnju zbog korona virusa i desi se negativna cena - objašnjava Tatić.

Naš sagovornik kaže da Srbija ima sasvim dovoljno prostora za skladištenje nafte.

Srbija oko 85 odsto svojih potreba za naftnim derivatima obezbeđuje iz uvoza bilo sirove nafte bilo gotovih derivata. Zbog pada cena sirove nafte na svetskom tržištu, benzin u Srbiji je od januara pojeftinio oko 18, a evrodizel oko 23 dinara za litar.

- Čak i da nam neko pokloni sirovu naftu a da mi moramo da je dovezemo do rafinerije u Pančevu, potom da je preradimo, platimo državne dažbine i pustimo gorivo u prodaju na pumpe, litar benzina i dizela ne bi mogao da bude jeftiniji od 100 dinara - tvrdi Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS).