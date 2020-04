PRESEK STANJA: U Srbiji od koronavirusa obolele još 224 osobe, ukupno zaraženo 7.114 ljudi! Zabeležena još 4 smrtna slučaja

U Srbiji je u poslednja 24 sata još 224 registrovana slučaja virusa korona, ukupno 7.114, preminule su još četiri osobe, a izlečeno je više od 1.000 ljudi, saopštio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Lončar je naveo da je u poslednjih 24 sata testirano 3.281 osoba, od kojih je 224 pozitivno na Kovid 19. Hospitalizovano je 3.266 pacijenata, a na respiratoru je 103 pacijenta.

Do sada je sa respiratora "skinuto" 73 pacijenta, rekao je Lončar. U Srbiji je do sada ukupno testirano 48.636 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

U poslednjih 24 sata preminule su još četiri osobe, ukupnno 134. Ukupan broj izlečenih do danas je 1.025, istakao je Lončar na pres konferenciji.

Nema razlike u podacima koje objavljuju štabovi

Nema razlike u podacima o epidemiji koronavirusa koje saopštava Krizni štab Vlade Srbije i onih koje objavljuju lokalni krizni štabovi, izjavio je Lončar i dodao da se jedino razlikuje vreme objavljivanja tih podataka.

Lončar je to kazao na redovnoj pres konferenciji na kontstataciju novinara da u pojedinim opštinama na jugu Srbije dolazi do razlike u brojevima objavljenim na sajtu covid19. rs i onima koje saopštavaju lokalni krizni štabovi i da to zbunjuje građane.

Ministar je objasnio da lokalni štabovi ranije ažuriraju podatke i da ih objavljuju pre nego što ih ažurira Krizni štab Vlade Srbije, koji podatke objavljuje u 15 sati.

- Nema nikakvog razmimoilaženja, radi se o apsolutno istim podacima. Skrenuo bih pažnju da sačekamo da se spoje podaci, lokalni štabovi ih dobiju uveče, u toku noći ili ujutro i objavljuju ranije, a mi sačekamo da izađu svi podaci da ih objedinimo. Samo je u tome razlika - rekao je Lončar.

U Institutu za onkologiju manje od 10 zaražženih

Na pitanje o situaciji u Institutu za onkologiju, Lončar kaže da su nadležni uradili sve što je do njih, ali da nije moguće u potpunosti iskontrolisati celu situaciju.

- Broj zaraženih na Insitutu je manji od 10. Ako mislte da možete sa sigurnošću da napravite sistem u jednoj ustavnovi i da znate da tamo ne može da uđe korona, znajte da je to nemoguće. Ne možete svakog pacijenta, koji tu dolazi na terapiju, da testirate. Odrađeno je sve što je preporučeno od strane stručnjaka. Rezultai na onkologiji su dobri - rekao je ministar Lončar.

Ima obolelih sveštenika, ali nismo utvrdili gde i kako su inficirani

Lončar je potvrdio da među sveštenicima ima pozitivnih na koronavirus i dodao da su neki od njih na bolničkom lečenju, kao i da epidemiolozi i nadležni utvrđuju kada su se i kako zarazili.

On je tako odgovorio na pitanje koliko je njih učestvovalo na vaskršnjoj liturgiji koja je prenošena putem medija, te ima li tu odgovornosti države.

- Tek kada bude utvrđeno kada su se i kako zarazili, daćemo svoj sud - rekao je Lončar.

Da nije bilo opreme u KCV, ne bi rezultati bili ovako dobri

Zaštitne opreme u Kliničkom centru Vojvodine je bilo dovoljno i ima je dalje, a da te opreme nije bilo, sada ne bismo imali ovako dobre rezultate u toj ustanovi, izjavio je Lončar.

On je to rekao na redovnoj konferenciji na pitanje novinara “kako je moguće da niko od medicinskih radnika nije zaražen, ako je pre tri sedmice jedan portal objavio da je KCV "'pukao', jer nema zaštitne opreme”.

- Za građane je najvažnija činjenica da je opreme bilo, i da opreme ima. Da nije bilo opreme, da je nešto drugačija situacija, ne bi bili ovakvi rezultati. To dovoljno govori i to je svima jasno - rekao je Lončar.

Kako je rekao, važno je da se zaštite zdravstveni radnici, medicinsko osoblje, da se njima omoguće što bolje uslovi za rad, dodajući da se videlo šta se dešavalo u nekim razvijenijim zemljama, šta su tamo koristili kao zaštitnu opremu, a koliko su obolelih i umrlih imali.

- Moramo da budemo ponosni na urađeno do sada, na rezultat koji imamo - dodao je ministar.

Lončar je ponovio da to znači da treba da se opustimo i pomislimo da je stvar rešena.

Zamislite da se korona desila pre obnavljanja bolnica

Da se virus korona pojavio pre nekoliko godina, kada nismo imali većinu bolnica u kojima se sada smeštaju kovid pacijenti, zdravstveni sistem to ne bi izdržao, rekao je ministar Lončar.

- Nismo imali KC Niš, imali smo zapaljen KBC “Dragiša Mišović”, nismo imali obnovljenu zemunsku bolnicu, Onkologiju 2, Hirurško odeljenje u Vranju, Gama centar Mnogo toga nismo imali - rekao je Lončar odgovarajući na pitanje novinara koliko je obnavljanje zdravstvenih ustanova olakšalo Srbiji u borbi protiv virusa korona.

Ne smemo se opuštati

Pošto je ministar Zlatibor Lončar saopštio osnovne podatke u današnjem preseku, dr Goran Stevanović direktor Infektivne klinike u Beogradu rekao je sledeće:

- Bitno je da imamo sve manji i manji broj obolelih koji polako, ali stabilno pada. Ali ni u kom slučaju ne smemo da se zavaramo i da pomislimo da je posao završen i da je epidemija nestala. Uspeli smo da priču stavimo pod kontrolu, ali trebaće nam još jedan izvestan period da se održe ovako stabilni rezultati i da se spreči novo povećanje obolelih. Potreban nam je i dalje veliki oprez i poštovanje svih mera i saradnja svih u zemlji da bismo ovaj trend uspeli da održimo. Ovo je dobro ali i dalje nema opuštanja i dalje moramo da mislimo da se epidemija može vratiti ako budemo pokazali neozbiljnost u sprovođenju mera. A, na nama je kliničarima da se borimo za svakog pacijenta i povećvamo broj uspešno izlečenih - rekao je Stevanović.

Alergije, za razliku od covid, nisu praćene temperaturom Osnovna razlika između simptoma alergije i virusa korona je temperatura, jer nijedna alergija nije praćena visokom temperaturom, objasnio je danas direktor Infektivne klinike KCS Goran Stevanović. Odgovarajući na pitanje novinara kako da građani razlikuju simptome alergije od simptoma virusa korona, Stevanović kaže da građani koji godinama imaju alergiju već prepoznaju njene simptome, a to su curenje iz nosa i "grebuckanje grla", ali ne i temperatura. “Glavna, ključna razlika je povećanje temperature”, rekao je Stevanović. On je savetovao pacijentima koji nisu sigurni da li je u pitanju alergija ili najraniji početak virusa korona da se jave u kovid ambulantu.

Pozitivan trend u suzbijanju epidemije je očigledan

Imunolog doktor Srđa Janković je upozorio da nema ni popuštanja ni opuštanja, te da je veoma veoma opasna misao da je sada gotovo.

- Pozitivan trend u suzbijanju epidemije je očigledan, nema nikakve sumnje da stvari idu dobrim tokom, ali on nije predodređen. Moramo još čvršće nego do sada da sprovodimo mere, naravno uz popuštanje koje se radi sistematično ali nikako ne smemo da se poigravamo mišlju da je ovo kraj i da smo pobedili - do kraja moramo da budemo koncentrisani i odgovorni - rekao je on.

Dr Janković je odgovarajući na pitanje novinara da li bi vanredno stanje moglo biti ukinuto posle Đurđevdana, rekao da ne može da da precizan odgovor jer bi to značilo da mi unapred znamo tok epidemije a to ne znamo pa je podsetio na svoje "fudbalsko pojašnjenje" odnedavno u kom je rekao da bi to bilo kao kad biste tačno znali u kom će minuti koji gol biti postignut što je nemoguće.