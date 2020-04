AGENCIJE VRAĆAJU NOVAC ZA UPLAĆENO LETOVANJE Turisti koji ne žele da putuju imaće pravo na olakšice po NEMAČKOM modelu

U Vladi Srbije intenzivno rade na uredbi kojom bi država trebalo da pomogne turističkim agencijama, hotelijerima i ugostiteljima, ali i građanima koji su uplatili turističke aranžmane pre početka vanrednog stanja.

U prethodna dva dana bilo je nekoliko krugova razgovora između predstavnika agencija i države i praktično je pitanje dana kada će Uredba biti ozvaničena.

Jedan od modaliteta podrške, koji se razmatra u ovom trenutku, je takozvani "nemački model". On podrazumeva da svi turisti koji su uplatili putovanja do početka vanrednog stanja 15. marta, a ne žele da putuju ovog leta – ili ne budu mogli, ako opet dođe do zatvaranja granica i sličnih mera – mogu računati na zamensko putovanje koje mogu iskoristiti do kraja 2021. godine. Ako ne iskoriste ovu mogućnost, posle isteka roka biće im vraćen uplaćeni novac, dakle 2022. godine. I to će biti obaveza.

Agencije pritom neće biti na gubitku jer će im država nadoknaditi ove troškove, dakle država će praktično garantovati realizaciju ovih aranžmana.

Među ostalim mogućim merama, a što su i glavni zahtevi turističkih radnika, hotelijera i ugostitelja, su dodatne olakšice uz već predstavljen paket ekonomske podrške - dostupniji krediti, sa otplatom od tri do pet godina, za obrtna sredstva i investicije, a ne samo za likvidnost, kao i produžetak moratorijuma na kredite i lizing.

Takođe, traže da im se omoguće i dodatne fiskalne mere u vidu produžene isplate bruto minimalne zarade.

“Tražimo nešto nalik državama u regionu, bruto plate za sve zaposlene u narednih 12 meseci, oslobađanje od poreza i doprinosa u tih 12 meseci, moratorijum na kredite do kraja 2020. i povoljne kredite za rad, ne samo za likvidnost”, istakli su prethodnih dana predstavnici turističkih agencija i tur operatera.

Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) veruje da bi sa ovim merama turističke agencije mogle da očekuju da spasu deo sezone, putovanjima u Grčku, koja je najavila otvaranje sredinom juna, kao i u Crnu Goru i Egipat, ali i slanjem turista na domaće destinacije.

Hotelijeri kažu da su im najveći problem trenutno krediti, jer većinu investicija realizuju upravo na taj način, pa od države očekuju da im pomogne u pregovorima sa bankama.

Turistički vaučeri kao prva dodatna mera

Na sastanku Koordinacionog tima za implementaciju Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa KOVID 19, bilo je reči upravo o sektorskoj podršci koja bi se usmerila ka delatnostima koje su najviše pogođene pandemijom.

Kako je rekao ministar finansija Siniša Mali, potvrdivši tako pisanje "Blic Biznisa", država intenzivno razmatra kako da pomogne sektorima turizma, hotelijerstva i putničkog saobraćaja, a u tom smislu već je doneta i prva u nizu mera, koja se odnosi na obezbeđivanje 400.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji, u iznosu od dve milijarde dinara.

Ugostitelji otvaraju vrata posle 1. maja

Sva je prilika da će već posle 1. maja doći do relaksacije mera u ugostiteljstvu, odnosno otvaranja kafića i restorana, svakako uz svu predviđenu zaštitu i poštovanje distance.

Kako navode naši sagovornici, Srbija će pratiti šta radi Nemačka, Austrija i druge zemlje, i u skladu sa tim prilagoditi svoje poteze u ovom sektoru.Ugostitelji su svesni da će promet u startu biti značajno manji, jer će sve što se dešava biti neprijatno za posao, ali smatraju da "moramo da krenemo".