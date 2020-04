Dok se Srbija borila protiv epidemije koronavirusa, pojedincima je napameti bila samo politička borba. Dr Gojković kaže da su on, zdravstveni sistem i država, bili na meti napada, a sve kako bi se omalovažio uspeh i rezultat.

Život se normalizuje, ali je virus i dalje tu

Prof. dr Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo, ocenjuje da se život polako normalizuje, da on ne može stati, a da mi moramo shvatiti da se virus i dalje nalazi među nama.

- Uspeli smo da sprečimo eksponencijalni rast, a sada nam sledi povratak u normalne tokove života – kaže Gojković. Ističe da se mere relaksiraju u odnosu na stanje u zemlji, ali i regionu, a da je najvažnije da u sledećem periodu budemo obazrivi jer bi svaki novi krug infekcije značio povratak na početak.

Taj povratak u drugi krug, kako kaže, sprečio bi se socijalnim distanciranjem, odnosno adekvatnom zaštitom – objašnjava dr Gojković za „Novo jutro“, dodajući da mu s tim u vezi stiže mnogo pitanja o tome mogu li se u narednim mesecima planirati proslave poput venčanja, krštenja i sličnih, te da će za njih biti puno vremena kasnije.

Ističe da i dalje moramo da smo disciplinovani, odgovorni, i da ćemo samo tako imati normalan život nazad.

- Moramo biti odgovorni prema sebi, isto koliko prema drugima jer je situacija takva. Ovako velika vrsta pandemije nije se dogodila u prethodnih sto godina i došli smo u situaciju da nauka ne može da napravi jedan brzi test na neki mali virus. To znači da čovečanstvo mora da se ujedini i da shvati da sloboda nije dato pravo ugrožavanja slobode drugih – kaže dr Gojković.

Svaki pojedinac mora imati ličnu odgovornost

Srbija ulazi u novu fazu, kada se dozvoljavaju neki kontakti, kaže on, podsećajući na mere koje se relaksiraju već od ponedeljka. Ističe da je važno da se u ovom scenariju mere primenjuju, da ljudi moraju da su oprezni, isto koliko i poslodavci, ali i da je svakako nepotrebno ići u krajnost i paranoju.

- Gledajmo na to kao na razvoj deteta koje ne razume svet. Tako i mi nismo znali šta se od nas traži. Roditelj detetu daje savete, baš kao zdravstveni sistem građanima, ali u jednom trenutku dete je već odraslo i mora da zna samo šta mu je činiti. Tako ne mogu ni lekari i doktori da objašnjavaju i kontrolišu sve, već mora postojati lična odgovornost svakog pojedinca – kaže Gojković.

Pojedinci bi da obesmisle fantastične rezultate Srbije

Kada je reč o napadima na struku, kaže da Srbija ima fantastične rezultate, ali da je bilo pokušaja da se pojedine činjenice izokrenu i da se interpretiraju na drugačiji način.

- Ja i dalje želim da verujem da je to posledica neinformisanosti i neznanja – kaže Gojković, govoreći o slučaju jednog stomatologa iz Novog Sada zbog čega je bio meta napada. Ističe da ni zakon, ni lekarska etika, ne dozvoljavaju otkrivanje privatnih podataka pacijenata, te da je neiznošenje ovih informacija možda moglo da izazove zbrku.

On podseća da se sve desilo na početku epidemije, kada je žarište bilo u Kikindi i kada je, uprkos zabranama, posebno u Vojvodini, veliki broj privatnih stomatoloških ordinacija radio. Stoga je odjednom počeo da raste broj zaraženih stomatologa, pa se Gojković pozvao na zakon i potpuno zabranio njihov rad.

- U roku od dva sata su zatvorene ordinacije i nakon toga mi više nemamo nijednog zaraženog stomatologa ili pacijenta iz stomatoloških ordinacija. Nesreća je jer su na ovaj način dve osobe izgubile život – kaže dr Gojković, dodajući da je zbog ovih stvari bio napadan.

Po ovom slučaju je, kaže, najavio istragu, koja bi dala odgovore na dva pitanja:

- Prvo je da li su ti ljudi zausta bili bolesni tokom perioda svog rada, a o čemu postoje izveštaji epidemioloških službi i slično. Nažalost, neki su nastradali, a rekao sam i da ću insistirati na utvrđivanju istine jer se pojavila informacija da jednom od njih sistem nije pružio adekvatnu zaštitu – kaže Gojković.

Ovo će, dodaje, biti predmet istrage nadležnih organa, a sporno je, kako kaže, to što pojedinci hoće da celo ovo pitanje izvrnu, obezvrede, usput ga napadajući.

- Treba ispitati da li su tačne sve informacije koje smo imali, da li su delimično tačne ili su potpuno netačne. Ovo treba da se ispita jer nekome očigledno smeta što se ja borim za zakon – kaže Gojković.

Vučić razume da, da biste cenili nečije rezultate, morate da imate svoje

Podseća da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić stao u odbranu zdravstvenog sistema, što jako imponuje.

- On razume da, ako biste da cenite nečiji rezultat, morate imati svoj. Nažalost, ima ljudi od kojih praktično morate da krijete rezultate jer je to način da vas neko uvaži. Mi to nećemo da radimo! Imali smo za cilj da sačuvamo živote, a Srbija na 100.000 stanovnika ima 2 mrtvih, Vojvodina 1 – kaže Gojković, poredeći stanje u Srbiji sa stanjem u drugim državama Evrope:

- Švajcarska ima 10 puta više mrtvih, odnosno 1.000 posto više, Belgija ima 30 puta više umrlih nego Srbija, odnosno 3.000 posto više. Italija ima 177 puta više mrtvih, Španija 156 puta veći broj – kaže Gojković.

Ističe da je u ovoj borbi bilo važno ujediniti se oko jednog cilja: očuvanja života. S druge strane, pojedincima je sve vreme na umu bila samo politika.

- Ući ćemo u političku borbu, a mislim da ovih sa druge strane neće biti i da će izaći iz političke borbe, kao što ih nije bilo tokom borbe protiv koronavirusa. Mislim da su tada imali upalu tetiva i zglobova od kucanja poruka na Tviteru – kaže dr Gojković za Pink.

Ističe da ima ljude kojima veruje i koji njemu veruju, a da oni koji misle da će hiljadu puta izgovorena laž postati istina, mogu da nastave da govore i pišu šta god žele.