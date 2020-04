DVOJE MRTVIH NA 100.000 STANOVNIKA! Na konferenciji upoređeno stanje u Srbiji sa državama Evrope - STOJIMO BOLJE NEGO MNOGE ZEMLJE SVETA

Srbija je uspela da, što bezbolnije i brže, sprovede mere koje su dale fantastične rezultate, kaže pokrajinski sekretar za zdravstvo.

Prof. dr Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo izjavio je da je Srbija od početka krize obezbedila sve što je potrebno kako bi se što pre i što bezbolnije pobedila epidemija koronavirusa, a sve urađeno dalo je rezultate.

- Rezultati su jasni. Od početka smo govorili da nam je cilj da imamo što manje građana koji će tragično završiti. Do današnjeg dana taj broj u Srbiji je mnogo manji nego u drugim zemljama, pa tako u Srbiji imamo dvoje mrtvih na 100.000 stanovnika - istakao je Gojković i dodao da je Srbija deset puta bolja od Švajcarske po tim podacima.

U Belgiji je 30 puta veća smrtnost u Belgiji, dodao je Gojković, a 177 puta je veća smrtnost u Italiji.

- To je rezultat politike Srbije, zdravstvenih radnika Srbije i građana Srbije i to niko ne može da ospori. Pojedinci to pokušavaju da opovrgnu, a ne znam kako - rekao je Gojković i govoreći o pomoći koju je Srbija poslala Italiji dodao da su oni naši prijatelji koji su nam često pomagali.