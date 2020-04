Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac u Spomen parku Sremska Mitrovica povodom Dana sećanja na žrtve ustaškog koncentracionog logora Jasenovac u Drugom svetskom ratu i njegovog najvećeg stratišta Donja Gradina.

Predsednik je rekao da nekoliko godina zajednički Srbija i Republika Srpska obeležavaju stradanja našeg naroda i pokazujemo naše jedinstvo po prvi put nakon više decenija.

"Nikada neću zaboraviti ove stvari, čak i ako me osude za to. To su reči logorovca, Nobelovca i moraju da budu odnos prema zločinima koji su izvršeni nad našim srpskim narodom, a ne da se sakrivamo plašeći se da nas neko popreko ne pogleda", rekao je Vučić.

Kako kaže, danas se nalazi u Sremskoj Mitrovici, jer nikada od 1960 godine, ni jedan srpski predsednk nije tu došao.

"U našim udžbenicama ne uči se dovoljno ni o Jasenovcu, a kamoli o ovom mestu. Kako onda mislimo da oni koji su pripadnici naroda koji su počinili ta zverstva imaju drugačiji odnos prema onome što se zbivalo", rekao je Vučić.

Ističe da su 1942. na ovom mestu NDH istovremeno vršio akciju hvatanja stanovništva i činio nečuvene zločine nad narodom, i dodaje da su tako isprebijane odveli na srpsko groblje gde su izvršili masovna streljanja.

"U noći između 30. i 31. avgusta među mnogima ubijen je i naš proslavljeni slikar Sava Šumanović. Zverska dela su zabeležili filmskom trakom. Nikada nećemo zaboraviti ni jednu grobnicu, niti zločin. Ni jedno ime onih koji su činili istrebljenje srpskog naroda", rekao je Vučić.

Oni su se zvali mesarima ili majstorima, jer su klali i ljude i decu.

"Ljude su doživljavali kao stoku i pretnju novoj državi i uređenju", rekao je Vučić.

Oni su, dodaje, ukinuli srpsku naciju i hvalilii se da će pucati kičma i naredili su istrebljenje i uništenje.

"Podaci su drastični i govore da je ubijeno gotovo milion Srba. Jasam cilj je bio ubijanje čitavog naroda. I zasnivali su se na tome da će jednima biti dobro ako drugih nema", rekao je Vučić.

Kako kaže, ubistvo koje naredi država nije samo ubistvo, to je, dodaje, genocid, i ističe da se u Hrvatskoj dogodio genocid.

"Ne znati je znači odustati od naše budućnosti. Nemamo pravo na to. PRavili smo se previše da istoriju nemamo i potcenjivali sebe i ćutali o sopstvenoj golgoti", rekao je Vučić i rekao da biti Srbin i biti genijalan nije bilo dozvoljeno.

Ističe da smo mi na to najčešće ćutali.

"Sebe smo na taj način sakrili, kao da se stidimo nečijeg ludila, ali danas nema ćutanja o tome. Nema iluzija na bratstvu stvorenom na pokolju i ubistvu. Srbija je danas svesna i stabilna država i nema pretenzija prema nečemu tuđem, ne tera nikoga, ali ne odustaje od onoga što je njeno", rekao je Vučić.

Dodaje da nećemo okrenuti glavu od tradicije i sećanja, kao i da nećemo ćutati.

"Da smo na vreme govorili o ovim zločinima možda se mnoge nesreće kasnije ne bi dogodile. Možda ne bi još Srba bilo proterano iz Hrvatske i broj sveden na minimum. Zato nema ćutanja više. Možemo da utičemo da više nikada ne bude ni Jasenovaca ni Oluje", rekao je Vučić.

Kako kaže, možemo da utičemo na naš položaj i podizanje dostojanstva, ali i na to, dodaje, kako ćemo moći da se suprostavimo raznim opasnostima.

"Srbija i njen narod upravljaju svojom sudbinom, danas smo mnogo jači nego juče i dovoljno jaki da možemo svima da pružimo ruku bez straha i pretnji. Danas promovišemo mir i saradnju sa svima. I to sve od trenutka kada smo prekinuli da se dodvoravamo i da okrećemo glavu od sebe i sopstvene istorije", rekao je Vučić.

Rekao je da ćemo nastaviti da se sećamo svega, kao i da obeležavamo naša stradanja.

"Danas i sa jedne i sa druge strane Drine, poštujući BiH gde se nalazi Republika Srpska, dobro znamo da jedni bez drugih ne možemo, da nosimo isti krst. Hoćemo da nam deca žive kao i sva druga deca na svetu. Čuvaćemo Srbiju i na nezaboravu onih koji su nosili srpsko ime i prezime. Živela Repubika Srpska, živela Srbija", rekao je predsednik Vučić.

Praunuka jednog od ubijenih: Zauvek ćemo ih pamtiti, to je jemstvo da se zločini nikada ne ponove

"Danas se sećamo svirepo ubijenih žrtava, upravo ovde u Sremskoj Mitrovici posebno se sećamo svih stradalih na mitrovačkom groblju, njih 7950. Bili su to ugledni i čestiti ljudi", rekla je Jovana Umetić, potomak ubijenih.

"Ja sam praunuka jednog od njih. Moj deda je bio aktivni saradnik narodno oslobodilačkog pokreta. Ubrzo su ga ustaše uhvatile, a u jesen 1942. godine i ubile", rekla je Umetić.

Ona je istakla da je sahranjen u rodnom selu, a pred decom i porodicom bile su teške godine za opstanak.

"Ipak, borbu protiv siromaštva vodili smo na slobodi, i zato danas sa mesta njihove poslednje muke poručujem da ćemo ih zauvek pamtiti jer je to jemstvo da se zločini nikada ne ponove", rekla je Umetić.

Kulturno umetničkim sadržajem, od samo nekoliko umetnika, zbog trenutne epidemije, prikazana su stradanja i patnje ubijanih u strašnim zločinima.