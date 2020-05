NEMA PREJEDANJA, NEMA URANKA, SAMO KARDIO! Evo kako su političari prvomajsku gozbu zamenili KARANTINSKIM FITNESOM

Uslovi kućne izolacije tokom pandemije koronavirusa nisu zaustavili pojedince da čak pretrče maraton - na terasi!

Naši političari nisu bili baš maratonci, ali su bili dovoljno snalažljivi da svoje sportske aktivnosti prilagode vanrednim uslovima.

Nekome su umesto tegova poslužile flaše vode, neko je fudbalske driblinge morao da zameni džogingom u sobi, a neki su čak smislili nevidljive protivnike da s njima tope kalorije. Ipak, upozoravaju na najvažniju od svih vežbi - probušiti kašiku! Ionako je ove godine izostao krkanluk i pravi "uranak", već su se mnogi bacili na onaj - kardio.

Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva: Moj recept za zdravlje i stas u pet vežbi

Ministarka Mihajlović podelila je svoju karantinsku rutinu, ali i otkrila male tajne kako ostati u dobroj formi i tokom zabrane kretanja.

- Kao i ogromna većina građana pridržavam se svih mera države o ograničavanju kretanja. Nikada nisam prekršila policijski čas, iako zbog obaveza u Vladi i Kriznom štabu imam dozvolu za kretanje. Iz stana izađem samo da prošetam kucu Sunčicu u vreme kada je to dozvoljeno. Otkriću vam moj recept kako održavam formu i dobro zdravlje u vreme kada moramo da budemo kod kuće. Reč je o kombinaciji vežbi koje traju pola sata i koje treba da radite jednom dnevno. Pre početka popijte ceđeni limun sa mlakom vodom - uvela je ministarka u svoju dobitnu kombinaciju.

Evo i pet vežbi koje preporučuje:

PRVA VEŽBA: Pet minuta dobrog, dobrog istezanja i zagrevanja ruku i nogu, naročito obratite pažnju na mišiće vrata.

DRUGA VEŽBA: Deset minuta vožnje sobnog bicikla uz umereno opterećenje. Nije toliko važna brzina koliko kontinuitet. Ako nemate sobni bicikl, hodajte sedam minuta umereno brzim koracima naizmenično na petama i na prstima s kraja na kraj stana, a poslednja tri minuta sa visoko podignutim kolenima.

TREĆA VEŽBA: Pet minuta rada sa tegovima od 1,5 kg. Radite vežbe koje jačaju mišiće ruku i leđa - vežbe podizanja. Ako nemate tegove, sigurno imate flaše vode od 1,5 litara.

ČETVRTA VEŽBA: Pet minuta vežbi u parteru. Lezite na leđa, ruke ukrštene iznad glave i naizmenično dodirujte laktovima suprotna kolena. Potom dve ili tri serije po 12 trbušnjaka i na kraju lezite na leđa i podižite noge iz kukova (kasnije probajte da opteretite noge tegovima).

PETA VEŽBA: Tri minuta radite čučnjeve sa naizmenično ispruženim rukama i rukama na bokovima. Leđa obavezno da budu prava i stopala ne odvajajte od poda.

NAJVAŽNIJA VEŽBA: Smanjite unos hrane i slatkiša. Možete da imate jak doručak, lagani ručak i da potpuno izbacite večeru i imaćete snage u vreme zabrane kretanja.

Napomena: Nakon vežbe obavezno popite topao biljni čaj. I pijte dosta vode, najmanje dva litra dnevno.

Igor Mirović, pokrajinski premijer: Fudbal sam zamenio trčanjem na traci

Premijer Vojvodine ne krije da jedva čeka da se vanredno stanje završi i da ponovo krene na fudbal.

- Nisam ni sanjao da ću u ovim godinama prvi put da stanem na pokretnu traku. Imamo je već duže vreme u kući, na njoj vežbaju supruga i sin, ali ja joj se, sve do ove situacije, nisam ni približio. Eto, korona me popela na to čudo i uspeo sam prvi put da istrčim tri kilometra. Ipak, jedva čekam da se vratim mojim terminima za fudbal. Već 20 godina okuplja se ista ekipa. Sve su to moji momci od 40 plus godina i sad samo razmenjujemo poruke i pričamo kako smo se ulenjili i kako što pre valja da se vratimo na teren - iskren je Mirović.

Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije: Boksujem sa zamišljenim protivnikom

Kao večiti sportista i zaljubljenik u boks i kikboks, Palma nije dozvolio da mu koronavirus poremeti poseban režim koji je sebi zadao od početka godine.

- Kad je sport u pitanju, ceo život improvizujem, pa me ni ova korona ne remeti. Kad sam bio mali znao sam da ocu ukradem konopac za vezivanje sena i od njega napravim ring. Malo se ljutio kad shvati da nema čime da uveže seno. I danas volim da pravim zafrkancije, moje raspoloženje ne popravlja alkohol, već isključivo to mogu ja. Posle treninga se fantastično osećam. Prvo tri kolometra trčkaranja, tempom kao kad vas pojuri kuče, a onda vežbam šado boks. To je ono kad se borite protiv zamišljenog protivnika, kao Brus Li kad se borio protiv drveta. Smanjio sam i ishranu za 40 odsto i za četiri meseca skinuo sam 15 kilograma - ispričao nam je Marković.