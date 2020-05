"ONO JE GOTOVO"! Naježićete se kada čujete kako su Jovanki Broz TOG 4. MAJA 1980. saopštili da je TITO UMRO!

Jovanka Broz svog supruga nije videla dve godine pred njegovu smrt, a onda je sekretar komiteta zatražio da ga primi u njenom salonu kako bi joj saopštio vesti u vezi Josipa Broza.

Kako je već poznato, Jovanka i Tito rastali su nezvanično 1977. godine i do smrti Maršala 4. maja 1980. godine nikada se nisu ni sreli niti čuli.

Jovanka je jednom prilikom ispričala kako je saznala da je Titu loše i da su ga odveli u Ljubljnu.

- To sam saznala od tog jednog Koliševskog i onda sam zvala Žarka i pitala: "Dobro, ko potpisuje?" CK tada odlučuje o svemu, tu porodica ne odlučuje ništa. Šta će ko raditi, gde će ko ići i gde će ko biti istakla je tadašnja prva dama SFRJ.

Ona se vratila na taj 4. maj 1980. godine kada je saznala da je Tito umro.

- Meni je to saopštio sekretar komiteta. Bila sam u Užičkoj ulici u salonu svome. On se najavio preko dežurnog oficira i onda kada je ušao rekao je: "Ono je gotovo". On mi nijednog tenutka nije rekao Tito je umro, već "Ono je gotovo" - rekla je Brozova udovica koja je preminula 28 godina nakon Titove smrti.

Autor: N.P.