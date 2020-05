Dačić položio venac na Titov grob: SPS čuva dobre tradicije (FOTO)

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić položio je danas venac na grob Josipa Broza Tita u Kuću cveća u Beogradu povodom 40 godina od smrti bivšeg lidera jugoslovenskih komunista i predsednika nekadašnje Jugoslavije.

Dačić je poručio da SPS kao pravni i politički naslednik partije čiji je predsednik bio Tito, Saveza komunista i Komunističke partije, a koja je naslednik Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista), čuva dobre tradicije tog pokreta.

- Mi čuvamo tradicije od Svetozara Markovića, Dimitrija Tucovića, Filipa Filipovića, pa do Josipa Broza Tita, sve do dana SPS. Čuvamo dobre tradicije tog pokreta, i svakako treba odvojiti nekoliko segmenata onog što je bilo dobro u prošlosti i to dobro sačuvati za budućnost - rekao je Dačić.

Dobro koje treba izdvojiti, kaže Dačić, jeste sistem u kojem je bilo besplatno školstvo, zdravstvo, u kome su građani imali sigurna i stabilna radna mesta, u kojem je vladao mir.

- To su ideje koje su aktuelne i u modernom svetu i treba videti kako se mogu realizovati u uslovima kapitalističkog sistema u kojem danas živimo - ističe Dačić i dodaje da je građane u uslovima pandemije virusa korona upravo spasilo jako državno zdravstvo.

Zbog toga, ocenio je, u SPS i kod građana ne postoji nostalgija za Titom, ali postoji nostalgija za jednim mirnim životom, velikom i jakom zemljom koja je bila cenjena širom sveta.

- Veze i kontakti ostvareni u doba Tita nama su i danas od velike koriste, imajući u vidu Pokret nesvrstanih koji je Tito osnovao, a koliko je on bio cenjen, govori i to da je njegova sahrana bila najveća u 20. veku - ukazao je Dačić.

Dodao je i da SPS ne misli da prošlost može da se vrati i da ne treba da se vrati, jer, kako je rekao, svi znaju i koje su slabosti tog sistema, pre svega jer nije postojala višepartijska demokratija, dok su postojali interesi različitih naroda i republika.

- Veliko je pitanje koliko su neki politički potezi u to vreme bili u skladu sa interesima srpskog naroda, ali za to su više krivi srpski komunisti, nego što je Tito - kaže Dačić.

On se upisao i u Knjigu žalosti u kojoj je naveo:

"U znak sećanja na Josipa Broza Tita, predsednika i generalnog sekretara partije čiji je politički i pravni naslednik Socijalistička parija Srbije".