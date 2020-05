Ministar Ljajić otkrio kolika je šteta u turizmu: Zbog koronavirusa smo "kraći" za 300 MILIONA EVRA

Ljajić je najavio da će se Srbija u narednom periodu fokusirati na domaće turiste i da od 15. maja pokreće i kampanju za kinesko tržište.

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da još nema zvaničnih podataka, ali da se očekuje da će šteta u turizmu nastala usled krize izazvane korona virusom, biti oko 300 miliona evra.

- Hotelijeri procenjuju da će samo oni izgubiti 230 miliona evra zbog otkazanih rezervacija. Agencije tvrde da će imati gubitke između 50 i 70 miliona evra rekao je ministar i dodao da će se preciznije gubici znati tek na kraju godine.

Zbog jaka prva tri meseca u ovoj godini, kako je naveo, Srbija ima samo osam odsto manje dolazaka turista u odnosu na period januar-mart prošle godine.

Ljajić je objasnio šta podrazumeva uredba vlade koja se odnosi na zamensko putovanje za građane koji su uplatili aranžmane.

- Ako sam ja uplatio neki aranžman, mogu da dođem i tražim da moj aranžman u toj vrednosti bude na toj destinaciji, ali u drugom periodu ili na nekoj drugoj destinaciji, sve to do 31. decembra ove godine - rekao je on.

Ukoliko neko to ne želi, navodi Ljaljić, 14 dana posle 31. decembra agencija je dužna da im vrati novac. Naveo je da je od 123.000 uplaćenih aranžmana koji je trebalo da se realizuju, 98.000 rešeno, odnosno neki su dobili novac nazad, a neki prihvatili zamensko putovanje.

Naveo je će se Srbija u narednom periodu fokusirati na domaće turiste, goste iz regiona, a od 15. maja kreće kampanja za kinesko tržište preko Alibabine platforme Fligi.

- Preko te platforme obratićemo se kineskim turistima da posete neku destinaciju u Srbiji. Zauzimamo što bolji start da kineskim turistima približimo potencijal Srbije, s obzirom na to da smo imali ogroman rast kineskih tursta - rekao je on.

Govoreći i o održavanju velikih manifestacija u Srbiji, Lajić je naveo da su u kontaktu sa organizatorima, koji se i dalje pripremaju za održavanje manifestacija.

- Oni se i dalje pripremaju za održavanje manifestacija, pratiće se epidemiološka situacija, da li će biti otkazivanja, prolongiranja datuma, videćemo još. Možda će biti promene datuma, za nas bi bilo turistički bitno da se održe, ali ne po cenu zdravlja - rekao je ministar.

Govoreći o turističkim vaučerima za odmor u Srbiji, naveo je da na njih imaju pravo penzioneri, nezaposleni, registrovana poljoprivredna gazdinstva i zaposleni za koje je, kako je rekao, do sada bio limit plata od 60.000, ali je on sada pomeren na 70.000 dinara.