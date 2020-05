Do kraja godine 100 miliona doza VAKCINE protiv KOVIDA?

Vakcina kandidat za zaštitu od kovida-19, na kojoj zajednički rade "AstraZeneka" i Univerzitet u Oksfordu, ušla je u prvu fazu kliničke studije, tokom koje se proučava bezbednost i efikasnost ove potencijalne zaštite na zdravim dobrovoljcima u okviru pet studijskih centara u Engleskoj.

Aleksandar Tripković direktor "AstraZeneka" za Srbiju kaže da će podaci iz faze jedan kliničke studije biti dostupni sledećeg meseca, a prelazak u kasnije faze studija moći će da se odvije polovinom ove godine.

- Od tih podataka zavisiće i procena kada bismo mogli da imamo vakcinu spremnu za distribuciju- kaže Tripković.

-Naš cilj je da do kraja ove godine već proizvedemo do 100 miliona jedinica, ukoliko se vakcina pokaže efikasnom - dodaje on.

Stručno govoreći, vakcina-kandidat primenjuje virusni vektor baziran na oslabljenoj verziji virusa obične prehlade (adenovirus), a sadrži genetski materijal SARS-KoV-2 "spike" proteina, a to je membranski protein odgovoran za vezivanje virusa za ćelije domaćina. Rekombinantni adenovirus vektor je izabran da stvori snažan imuni odgovor od jedne doze i ne razmnožava se, te ne može uzrokovati infekciju kod vakcinisane osobe.

- Naš odgovor na pandemiju i borbu protiv virusa kovid-19 je konkretan kako na nacionalnom tako i u međunarodnom okviru- ke Tripković.-Predstavnistvo kompanije "AstraZeneka" u Srbiji je brzo reagovalo i dalo značajan doprinos u iznosu od sedam miliona dinara kroz donaciju medicinskih aparata, zaštitne opreme i lekova zdravstvenim institucijama Srbije.

"AstraZeneka", globalna, biofarmaceutska kompanija koja radsi u više od 100 zemalja sveta u Srbiji, prema rečima direktora Tripkovića, neće koristiti nijedan vid pomoći kroz propisane mere Vlade Srbije.