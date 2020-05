Vesić i Vulin obišli ruske ekspertske timove koji pomažu u borbi protiv koronavirusa: Veliko hvala, POKAZALI STE KOLIKO ZNATE I UMETE (FOTO)

Ministar odbrane Aleksandar Vulin i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišli su pripadanike ekspertskih timova Oružanih snaga Rusije, koji Srbiji pomažu u borbi protiv korona virusa.

- Ovi ljudi su pokazali koliko znaju i umeju, ali iznad svega koliko su vredni i posvećeni svom poslu. Za vreme boravka u Srbiji medicinski su obišli 143 objekta, a dezinfikovali još oko 140 - rekao je Vulin novinarima.

On je naveo da su ruski vojnici dezinfikovali više od 1,5 milona kvadratnih metara različitog prostora, dodajući da su bili u svakoj lokalnoj samoupravi, baš tamo gde je najteže.

Vulin je kazao da su pripadnici ruskih oružanih snaga u Srbiji ne samo zato što ispunjavaju naređenja kao što to vojnici inače čine, već zato što su to iskreno želeli i zato što iskreno vole srpski narod, napominjući da mu je žao što neke druge zemlje u okruženju to nisu gledale na isti način.

- Ne možete u vreme korona virusa da za nekoga ko dolazi da vam pomaže govorite da nije dobrodošao. Oni će za nas uvek biti dobrodošli i nadamo se da će biti prilike da ovde dođu i bez uniformi, bez zadatka, da dođu zato što žele da se sete nekih lepih, ali i teških trenutaka i vide drage ljude koje su ovde upoznali - dodao je Vulin.

Zahvalio je Gradu Beogradu na pomoći, a posebno zameniku gradonačelnika koji je, kako kaže, od prvog dana bio uključen u organizaciju dezinfekcije na teritoriji grada, ali i neophodne pomoći prijateljima iz Rusije.

Takođe, Vulin je zahvalio i vlasniku beogradskog hotela „Hilton“ na besplatnom smeštaju koji je obezbedio pripadnicima ruskih oružanih snaga.

Vesić je zahvalio ruskim oružanim snagama na svemu što su uradili jer, kako je objansio, bez obzira što je u Rusiji teška situacija po pitanju korona virusa oni su u Srbiji i pomažu srpskom narodu.

- Oni su još jedan dokaz večnog i velikog prijateljstva srpskog i ruskog naroda koje postoji kroz istoriju, jer mi smo dva naroda koji nikada nismo bili na različitim stranama - rekao je Vesić i dodao da je za srpski narod veliko olakšanje što zna da može da računa na pomoć Rusije.

Zamenik gradonačelnika je zahvalio ministru Vulinu jer je zajednički urađan veliki posao, te istakao da je Vojska Srbije dala ogroman doprinos pobedi nad virusom Kovid 19.

- Da nije bilo vojske i njihovih požrtvovanih pripadnika ne bismo uspeli da ovako uspešno sprovedemo mere i ne bismo bili u situaciji da mere mogu da se ublaže - rekao je Vesić i istakao da je ovo divan primer zajedničkog rada srpske i ruske vojske.

Vesić je ruskim vojnicima, u ime Grada Beograda, poklonio knjigu o saradnji srpske i ruske vojske u Prvom svetskom ratu.

- Verujem da će ih ta knjiga sećati na Beograd i siguran sam da će se vratiti u naš grad kao turisti jer sam ubeđen da ih vežu lepe uspomene za Srbiju i da će ponovo doći, a nama će biti uvek dragi gosti - naveo je Vesić.

General-major Mihail Černišov koji predvodi delegaciju ruskih oružanih snaga rekao je da su se trudili da učine sve da pomognu Srbiji, bez obzira na to što je i u Rusiji teška situacija.

- Ovo je pomoć stvarnog prijatelja koji ne gleda ko ima veći problem - rekao je on.