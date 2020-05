Mali: Rast srpske ekonomije biće bolji od svih predviđanja! Daćemo podršku svima kojima je to potrebno

Republika Srbija pripremila je program mera za pomoć privredi Srbije pogođenoj posledicama epidemije koronavirusa.

Ministar finansija Siniša Mali održao je konferenciju za novinare u Pres sali Vlade Srbije na kojoj je govorio o posledicama koronavirusa na ekonomiju Srbije.

On je na konferenciji za medije rekao da ima nekoliko lepih i važnih vesti za građane Srbije u vezi sa primenom programa ekonomskim meraza umanjivanje negativnih posledica po našu ekonomiju.

Mali je najavio da će sutra biti uplaćeno oko 32 milijarde dinara za prvi minimalac za 1,055 miliona zaposlenih.

Prva vest je upavo da će sutra vlada na račun svih preduzeća kojasu izrazila želju da im se pomogne uplatiti prvu minimalnu zaradu zasve zaposlene u tim preduzećima, odnosno za 232.000 privredna subjekta.

- 32 milijarde dinara za 1.055.000 zaposlenih će biti uplaćeno preduzećima u Srbiji. Država je dovoljno jaka i ima novca. Fond za razvoj daće povoljne kredite privrednicima sa rokom otplate od tri godine. Daćemo podršku svima kojima je to potrebno i zahvaljujem se preduzećima koja su verovala svojoj državi i prijavile se za program ekonomskih mera - rekao je Mali.

"Takođe tražila su da se odloži plaćenje poreza i doprinosa u ukupnom iznosu od 29,5 milijardi dinara i tražila su da se odložiplaćanje poreza na dobit u iznosu od 3,3 milijarde dinara. Ovaj dan je veoma važan jer pokazuje koliko je država jaka i da smospremni da ga ispunimo, rekao je Mali.

Srbija ima dovoljno novca i stabilne finansije ispremna je i za mnogo gori scenario krize u svetu, poručio je danasministar finansija Sinisa Mali.

"Imamo novca, najveći teret reformi preuzima država na sebe,hvala preduzećima koja su verovala u ovaj program. Taj novac u istom iznosu će dobiti za mesec dana i posle još jednom za mesec dana", dodao je Mali.

On je tako odgovorio na pitanje kako vidi to što se politička scenauzbrukala jer idu i izbori i što će dodatno podići tenzije, kao ida li to može da našteti konsolidovanju ekonomije posle udaraepidemije korona virusa.

Mali je naglasio da po pitanju naše ekonomske politike može da kaže da je kroz rebalans budžeta u potpunosti sproveden programekonomskih mera i da imamo sav novac da se on sprovede do kraja.

Takođe, vodi se računa o visini javnog duga i stabilnosti javnihfinansija, a isplaćujemo i sve svoje obaveze i penzije i minimalcena vreme i drugo.

"Pratimo situaciju u svetu, Srbija je trenutno poputno stabilnai sigurana i nemamo problem sa obavezma i tako će biti do krajagodine. Uvek smo spremni za gori scenario, što stalno govori i predsednik Vučić. Naše projekcije su uvek mnogo konzervatnivije i gore nego što stvarno očekujemo".

Mali je kazao da to da li će doći do goreg scenaria ne zavisi odnas, ali da smo u svakom slučaju spremni.

Ministar dodaje da je država obezbedila stabilne finansije, dobar isnažan program, da gradilišta rade i da zato očekuje mnogo bolje rezultate od projekcija koje sada imamo.

Ministar je podsetio da je država ispunila obećanje i povećala plate medicinskim radnicima.

- To je trajno povećanje, a ne privremeo i čekamo da Skupština podrži taj predlog, a to će se desiti u što skorije vreme - kaže Mali.

Danas ili sutra rešenja za slobodne umetnike Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će danas, a najkasnije sutra država izaći sa rešenjem za slobodne umetnike. "Razgovarao sam i sa premijerkom o tome, nije bilo jednostavno, jer je njihov pravni status relativno nedefinisan, ali danas, a najkasnije sutra izaćićemo sa rešenjem za njih", rekao je Mali. On je na konferenciji za novinare rekao da će svima koji su ugroženi vlada i država pomoći.

Prema njegovim rečima, u narednim nedeljama kada parlament bude mogao da zaseda, to povećanje će biti utvrđeno kroz Zakon o budžetskom sistemu.

Mali je naveo da je ove nedelje ispaćena uvećana plata zdravstvenim radnicima za 10 odsto u odnosu na martovsku, dodajući da je to još jedno ispunjeno obećanje države.

Kako je naveo, medicinske sestre sa, na primer, Infektivne klinike primiće platu u visini od 54.166 dinara, a lekar iz iste ustanove 105.896 dinara, dok je, kaže Mali, u martu 2011. imao 64.000 dinara.

"Ovo je naš vid podrške našim zdravstvenim radnicima koji su najveći teret tokom virusa korona preuzeli na sebe", rekao je Mali.

Mali je izjavio danas da se Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) od početka vanrednog stanja javilo 7.317 ljudi koji su ostali bez posla i ocenio da to nije veliki broj u poređenju sa brojkama od nekoliko miliona ljudi u SAD, ali i u razvijenim evropskim zemljama.

Na konferenciji za medije u Vladi Srbije, Mali je rekao da je država uspela da spreči povećanje broja nezaposlenih u vreme virusa korona zahvaljujući paketom pomoći od 5,1 milijardu evra, što je mnoge, kaže, zadržalo na poslu.

Mali je podsetio da je reč o četiri mere - uplati minimalca za tri meseca mikro, malim i srednjim preduzećima, odlaganje poreza i doprinosa, prijava za jeftine kredite kod Fonda za razvoj i isplata direktne pomoći od 100 evra punoletnim građanima.

Rekao je da je od Fonda za razvoj do sada jeftine kredite dobilo 176 kompanija, dok je oko 3.000 podnelo zahtev, a pozvao je i druge kompanije da uzmu jeftine kredite, jer je to, naveo je, novac za njihovu likvidnost i obratna sredstva.

Govoreći o garantnoj šemi od dve milijarde evra, Mali je rekao da se bankama do sada javilo 80 odsto njihovih klijenata, odnosno, mikro, malih i srednjih preduzeća za tu vrstu pomoći.

Mali je istakao i činjenicu da su penzije isplaćene na vreme u punom iznosu, kao i da su najugroženiji dobili pomoć u iznosu od 4.000 dinara, kao i da će aprilska penzija biti isplaćena na vreme 9. i 10. maja.

Ministar je dodao da će 15. maja biti isplaćeno 100 evra penzionerima i korisnicima socijalne pomoći, dok će za ostale građane koji žele ovu pomoć prijava krenuti od 15. maja i trajaće do 5. juna.

"Svako će imati priliku da se prijavi za tih 100 evra, ili onlajn preko portal Uprave za trezor ili preko kol centra. Očekujemo veliki uspeh i kada je ova mera u pitanju", rekao je Mali.

Lični podaci će biti zaštićeni

Mali je izjavio da će lični podaci građana, koje će morati da ostave prilikom prijave za uplatu od 100 evra, biti zaštićeni, kao i da je registar u kojem će se naći ti podaci, privremen, i biće obrisan nakon podele tog novca.

Pomoć Er Srbiji da se još bolje pozicionira na tržištu Država će sigurno pomoći svom nacinalnom avioprevozniku Er Srbiji, poručio je danas ministar finansija Sinisa Mali i dodao da se razmišlja o tome da se eventualno kupi još neki avion kako bi se srpski avioprevoznik još bolje pozicionirao na tržištu. "Da vidimo možda da iskoristimo priliku da kupimo još neki avion i tako iskoristimo tržišnu prazninu koja nastaje, jer veliki broj aviokompaija ide u stečaj i bankrot. Er Srbija neće i ne ide", poručio je Mali odgovarajući na pitanje novinara da li će naša država pomoći svoju aviokompaniju kao što to rade druge zemlje u svetu. Kaže da je cilj da se Er Srbija još bolje pozicionira posle ove krize. "Juče sam imao sastanak sa predstavnicima Er Srbije i sigurno ćemo pomoći. Vidimo koliko druge zemlje pomažu svojim nacionalnim aviokompanijama", naveo je on.

"Apsolutno će podaci biti zaštitćeni. Videćete kako sistem radi, i na portal trezora i preko kol centra. Nemamo bojazana niti mogućnost zloupotreba", rekao je Mali.

Ministar je pojasnio da je, po Uredbi, reč o privremenom registru, koji će prestati da postoji kada se isplati 100 evra.

"Sate sam proveo i sa zaposlenim u IT kancelariji i u Trezoru, da se takav sistem napravi da bezbednosno nikakav problem ne možemo da imamo. Građani mogu da budu spokojni", rekao je Mali.

On je demantovao da se BDP obračunava na drugačiji način u Srbiji i Nemačkoj.

- Neću da se izvinjavam što je Srbija najbolja u Evropi. Sve se obračunava po istim standardima i molim sve koji plasiraju dezinformacije da prestanu da lažu ovaj narod. Naviknite se na to da smo najbolji u Evropi. Sve ove mere sprovode se u cilju nastavka rasta naše ekonomije istim tempom kao pre proglašenja epidemije. Činjenice jasno pokazuju, prvi kvartal Srbija ima rast BDP od 5 odsto, EU ima pad od 3,5 odsto - kaže Mali.

Republika Srbija pripremila je program mera za pomoć privredi Srbije pogođenoj posledicama epidemije koronavirusa. Program je vredan 5,1 milijardu evra.