Kisić Tepavčević za Pink: U tržnim centrima nije preporučljivo uključivati klimu, ali u kući možemo

- Sada već iz dana u dan održavaju se pozitivni pokazatelji koji ukazuju na pad aktivnosti virusa u populaciji. Ne možemo još da kažemo da smo na kraju, ali pratićemo. Kada se ukine vanredno stanje, i dalje ćemo raditi aktivan epidemiološki nadzor i pratićemo ovaj virus, kao i prethodnih dana, samo što ćemo biti manje vidljivi - rekla je gostujući u Nacionalnom dnevniku TV Pink dr Darija Kisić Tepavčević, zamenica direktora Instituta Batut.

Na snazi je i dalje proglašenje epidemije od velikog javno-zdravstvenog značaja, podsetila je, što omogućava zakonski okvir za sprovođenje različitih preventivnih mera koje su neophodne.

- To je sada najviša instanca u kontrolu zaraznih bolesti koji omogućava Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U istoriji, on nije tako mnogo puta donesen u Srbiji. Znamo da je to bilo 1972. za vreme epidemije velikih boginja, pa za vreme pandemije gripa 2009, zatim 2013. godine kada su bile male boginje. Tako da je ovo četvrti put na ovim prostorima. Sigurno se polako stiču uslovi da se odjavi epidemija, međutim prijava epidemije je nešto drugo. Po definiciji se epidemija odjavljuje kada je protekao dvostuki maksimalni inkubacioni period za neku bolest. Ovde je taj period procenjen na 14 dana, pa je taj period 28 dana - rekla je Kisić Tepavčević i podsetila da je epidemija malih boginja trajala 18 meseci.

Opšte mere poput pranja ruku i socijalne distance su veoma važne i dalje.

- Sada svako treba da napravi neka svoja pravila, procene rizika. Sada znamo šta deluje, šta spasava živote i onda u skladu sa tim delujemo. U periodu smo godine kada je sve manje kapljičnih infekcija generalno. Idemo u sezonu crevnih zaraznih bolesti, vektorskih bolesti, a infekcije koje se prenose kapljičnim putem nam dolaze na jesen i zimu, ali ne znamo da li će se ponovo pojaviti korona virus. Sigurno neće u ovakom obliku, ali sada smo svakako spremniji za njega i sa aspekta znanja, kako možemo da ga sprečimo i lečimo - naglasila je.

Ona je rekla da se ne očekuju iznenađenja u narednom periodu.

- Ovaj virus nam brzo pokaže kako smo se ponašali u prethodnom periodu. Sada je manja mogućnost i zaraze i da se dobiju teške forme bolesti. Međutim, treba imati na umu da je on i dalje tu, da cirkuliše u našoj populaciji. Nema elemenata za panična ponašanja, da u potpunosti izbegavamo kontakte, ali ne treba ni da idemo u tržne centre kao i ranije samo da bismo šetali.

Znamo da se virus pojavio u Kini u decembru, možda se pojavio i ranije u nekim zemljama, ali nije došlo do lokalne transmisije, objasila je.

- I taj prvi importovani slučaj 6. marta u našoj zemlji, nije preneo infekciju ni na jednu osobu. Tek kad smo imali drugi slučaj, stekli su se uslovi za širenje infekcije u našoj zemlji. Da je bilo lokalne transmisije ranije to bismo sigurno videli - podvukla je Kisić Tepavčević.

Kada je u pitanju otvaranje granica, ona je naglasila da ceo svet u tom slučaju mora da deluje složno.

- Ono što se stvarno preporučuje je da se ove sezone odmor provodi u našoj zemlji, ima toliko lepih destinacija. To će da budu individualne odluke. Ništa nije apsolutno bezbedno kada govorimo o prelasku granice. Videćemo, u zavisnosti od zahteva drugih zemalja i šta je najracionalnije.

Ona se osvrnula i širenje virusa uključivanjem klima uređaja.

- U tržnim centrima nije preporučljivo uključivati centralnu klimatizaciju zato što je primećeno da se te kapljice mogu duže održavati u vazduhu u takvim uslovima. Međutim, kada smo u kućnim uslovima, to je ograničeno domaćinstvo, inače smo u bliskom kontaktu sa njima. I nije tu izvor prenošenja zaraze klima - objasnila je.

Ona je podsetila da je potrebno da postoji bliski kontakt sa osobom koja je rezervoar zaraze i da taj kontak traje bar 15 minuta, da bismo se zarazili.

- Sada kada je toplo vreme, virus brže pada na tlo i oslabila je njegova aktivnost. Sada nam mnogo toga ide u prilog. Očekuje se pad broja obolelih i umlih. Idemo ka tome kada će se prijavljivati jednocifreni brojevi novozaraženih, da niko ne umre i na kraju da nemamo ni obolele ni umrle u jednom danu - rekla je Kisić Tepavčević.