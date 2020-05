VRTIĆI USKORO POČINJU SA RADOM! Evo šta se dešava ukoliko se DETE RAZBOLI

Oko 11.000 mališana bi od 11. maja trebalo da krene u vrtiće u Beogradu. Pravilnik koji propisuje način ponašanja u predškolskim ustanovama obuhvata 35 tačaka. Ali šta se dešava ako se dete tokom boravka u vrtiću razboli?

O tome je u Beogradskoj hronici govorila Ljiljana Dragutinović, vaspitačica u vrtiću "Mića Jaćim" na Vračaru ispred Saveza udruženja vaspitača Srbije.

- U svim vrtićima inače postoji prostor koji se zove "izolacija". To je prostorija u kojoj sestra na preventivi izdvaja decu koja se razbole u toku dana u vrtiću. Na kraju tu dete sačeka roditelje. Mi imamo sad jasno propisana pravila. Dakle, to dete se izdvaja, uz njega je osoba koja treba da brine o njemu dok se ne pojave roditelji. Ukoliko roditelji ne dođu ili ne možemo stupiti u kontakt sa njima, poziva se Hitna pomoć. Jasna su pravila, a ona su i ranije postojala - objasnila je Dragutinović.

Govoreći o najvećim promenama, ona je naglasila da fizička distanca koja je propisana ne može u svakom trenutku da bude obezbeđena, ali i da će zaposleni nositi samo zaštitne maske.

Mi s decom radimo i učimo ih kulturno-higijenskim navikama. Takođe, imamo taj lični prostor gde se upućujemo decu i gde ćemo se osećati bezbedno. To je nešto što smo radili i što ćemo raditi i dalje. Pripisano je da se nose zaštine maske, ali ne i rukavice. Ne možete rukavice menjati nakon svakog kontaka, a ruke se svakako peru, to je veća higijena nego koristiti rukavice tokom celog dana. S druge strane, viziri koji se pominju i ostala oprema, to je nešto što prelazi u ekstreme i to je nešto što nikako ne smemo da dozvolimo. To može da uplaši decu i narušavalo bi ono što je osnovna svrha vrtića: da se tu svi lepo osećamo, ali naravno ne zanemarujemo zdravlje - rekla je vaspitačica za RTS i dodala da zaposleni neće dolaziti ako su bolesni i apelovala na roditelje da ne dovode decu u vrtić ako osećaju tegobe.

Podsetila je da Pravilnik predviđa 50 odsto dece od propisanog normativa, tako da će biti manje dece u grupama i samim tim će moći da se posvete svakom detetu. Ona je rekla i da će biti dozvoljeni zagrljaji, ali i izlazak dece napolje.